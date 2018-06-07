Грозный звонок для Банковой из-за океана

Предметом обеспокоенности республиканцев в США стали «определенные аспекты деятельности украинского правительства», в частности отношения с Россией и коррупция в правительстве... У Обамы шансов нет... А если республиканцы придут к власти?..

В последнее время Виктор Янукович слышит из-за границы много неприятных для себя вещей. Лидеры европейских государств, европарламентарии, эксперты корят украинские власти за притеснения свободы слова, нарушения прав человека и канонов демократии. Чего только стоит заявление мощнейшей в Европе Европейской народной партии, которая, по выражению политолога Тараса Кузьо, стала «публичной пощечиной» украинскому президенту в канун его брюссельского визита.

А теперь к европейцам присоединились и влиятельные американские политики. Экс-кандидат в президенты США, сенатор-республиканец Джон Маккейн в интервью «Голосу Америки» выразил обеспокоенность ситуацией в Украине. Об этом он заявил, когда американские конгрессмены начали осеннюю сессию Конгресса США и там состоялся парламентский форум демократических государств. В его заседании приняли участие лидеры парламентов стран Восточной Европы, представители Европейского парламента и американские законодатели.

Предметом тревоги республиканского «ястреба» стали «некоторые аспекты деятельности украинского правительства», в частности продолжение близких отношений с Россией и коррупция в правительстве. Бывший соперник Обами надеется, что со временем Украина продолжит быть более демократической (тем самым четко давая понять, что сейчас она «менее демократическая»).

Маккейн заверил, что, несмотря на позицию администрации президента США, демократические силы стран Восточной Европы всегда могут рассчитывать на поддержку американских законодателей. Он считает, что официальные лица администрации Барака Обамы должны были бы вести более активную политику в отношении Восточной Европы. По словам одного из лидеров Республиканской партии, общество этого региона, особенно стран бывшего Советского Союза, продолжает жить в несвободе.

Участник и инициатор создания Форума демократических государств с украинской стороны, экс-министр иностранных дел Украины и министр теневого правительства Юлии Тимошенко Борис Тарасюк был гораздо прямее в оценках: «Ситуация с правами человека и демократии в целом в Украине ухудшается. И почему этого не замечают в Брюсселе – я не знаю, как в Вашингтоне – меня это удивляет. Потому что в Украине, фактически, дело идет к образованию авторитарного режима».

По мнению Тарасюка, руководство США и Евросоюза должно больше публично говорить о нарушениях демократических свобод в Украине, а не замалчивать их, ограничиваясь дипломатическими фразами.

Негативные оценки Джоном Маккейном положения в Украине сами по себе неприятны для Банковой, которая изо всех сил пытается доказать, что Запад чуть ли не в восторге от «стабильности» и «крепкой власти» в Украине. Еще неприятнее для нынешней украинской власти звучат призывы Маккейна к более активной политике Белого Дома в Восточной Европе и к поддержке демократических сил в регионе.

Хотя, возможно, это больше касается среднесрочной перспективы. Ведь со стороны администрации Барака Обамы вряд ли следует ожидать таких действий: молодой политический мечтатель и его окружение явно продолжают находиться под чарами своей концепции «перезагрузки» американско-российских отношений. Хотя большинство экспертов и обозревателей предупреждают Белый Дом, что правящий московский тандем его умело и цинично «разводит», там, похоже, больше всего боятся раздразнить «российского медведя» какими-то неосторожными движениями. И переменен на восточноевропейском направлении не видно.

Но в 2013 году в США будут очередные президентские выборы. И перспективы Барака Обамы на них практически равняются нулю. Обозреватели ожидают, что после довыборов в Конгресс в ноябре этого года демократы потеряют большинство в нижней палате парламента. Тогда можно будет поставить крест на социально-экономических инициативах Обамы (впрочем, многие в США считают, что стране от этого будет только лучше). Хуже, что демократы будут выглядеть «лузерами» в глазах общества.

Рейтинг популярносты Обами сейчас опустился до 45% с более чем 60% в самом начале президентства, утверждает совместное исследование CBS News и New York Times.

Мало того, «откат» Обамы настолько резкий и сильный, что может лишить перспектив любого кандидата от демократов на следующих выборах. И тогда произойдет возвращение республиканцев. А взгляды лидеров этой силы на положение в Восточной Европе и Украине и на политику, которую необходимо проводить в регионе, Джон Маккейн передает достаточно точно.

Кроме того, получив большинство в Конгрессе, республиканцы получат немалые возможности существенно осложнить жизнь нынешней пророссийской украинской власти еще раньше – до 2013 года.

Потому этот «звонок» из-за океана для Януковича от одного из самых авторитетных республиканцев куда более грозный, чем заявления даже ведущих европейских политиков. К тому же США никак не зависят от российского газа.

Николай Писарчук