Судьбу райсоветов предлагают отдать в руки киевлян

Гражданская кампания «Форум спасения Киева» призывает общественность не допустить противоправной ликвидации районных советов в столице и намерена добиться передачи полномочий по решению этого вопроса исключительно гражданам через референдум.

Как передаёт корреспондент УНИАН, с соответствующим заявлением выступил главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ в связи с намерением Киевсовета ликвидировать районные советы Киева и отменить проведение выборов в столице.

«Законопроект внесли только 6 сентября, сразу же проголосовали и, как говорится, не успели ещё чернила высохнуть под документом, как вчера он был подписан Президентом Украины, а уже сегодня горсовет собирается провести быстрое голосование и ликвидировать районы», – сказал В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Лидер ФСК обращает внимание на поспешность, с которой власть пытается провести это решение. Учитывая это, В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ призывает общественность через суды заблокировать противоправное решение Киевского совета, которое может быть принято сегодня. «Это единственный способ сохранить нормальное выборное самоуправление в Киеве», – подчёркивает он.

По мнению В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, упорные действия властей, направленные на упразднение райсоветов, представляют прямую угрозу демократическим принципам, таким как выборность всех органов власти и возможность граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления.

Лидер ФСК подчеркнул, что районные советы не представляли никакой угрозы для Партии регионов, поскольку согласно законодательству у действующей власти есть возможность назначать руководителей районов, и Партия регионов могла подобрать себе лояльных людей. «Но всё-таки мы видим действия, направленные на уничтожение остатков самоуправления в столице, в результате которых 31 октября Киев может остаться без выборов. Это единственный населённый пункт в Украине, где вообще не будет выборов», – пояснил он.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ заявляет, что если горсовет примет решение о ликвидации районных советов, ФСК будет обращаться ко всем сознательным гражданам с призывом добиваться их возвращения. «Возвращать райсоветы будет необходимо как в Киеве, так и в других городах, где они были ликвидированы ранее. Речь идёт о всеукраинском движении. Мы принципиально против ущемления прав и свобод граждан. Право избирать власть священно, оно не подлежит сомнению», – заявил лидер ФСК.

По его словам, «Форум спасения Киева» намерен разработать проект закона по отмене изменений, внесённых в Закон «О столице Украины – городе-герое Киеве».

Отдельно В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ акцентировал внимание на том, что вопросы ликвидации районных в городах советов должны решаться исключительно на местных референдумах. «Ни решениями Верховной Рады, ни решениями продажных депутатов Киевсовета», – подчеркнул общественный деятель.

Как сообщал УНИАН, 25 августа 2010 года Киевский городской совет по решению 65 депутатов обратился в Верховную Раду Украины с просьбой внести изменения в Закон «О столице Украины – городе-герое Киеве» относительно возможности образования или необразования районных советов.

7 сентября Верховная Рада Украины поддержала законопроект № 7069-2 «О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве"» о порядке образования районных советов, внесённый народными депутатами Валерием ПИСАРЕНКО и Владимиром ПИЛИПЕНКО (оба – фракция «БЮТ – "Батьківщина"»).

8 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал этот Закон.

На сегодня, 9 сентября, назначено внеочередное заседание Киевсовета для рассмотрения вопроса относительно дальнейшего существования в столице районных советов.