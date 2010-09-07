Райсоветы в Киеве просуществуют еще два дня?

На 9 сентября назначено внеочередное заседание Киевсовета для рассмотрения вопроса относительно дальнейшего существования в столице районных советов.

Об этом УНИАН сообщил депутат Киевсовета, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры Александр БРИГИНЕЦ (БЮТ).

«На послезавтра у нас назначена сессия Киевсовета, на которой будут рассматривать вопрос ликвидации районных советов. Сегодня на президиуме, который закончился пол часа назад, было принято решение о созыве заседания, и на нем рассмотреть вопрос о ликвидации советов в связи с голосование сегодня в Верховной Раде», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

По его словам, на сегодняшний день неизвестно, какие настроения во фракциях Киевсовета относительно поддержки существования райсоветов.

«Никто не проводил опроса, кто как будет поддерживать. Просто Олесь ДОВГИЙ сообщил, что он уже подписал распоряжение о созыве заседания сессии по этому вопросу», - ответил депутат на просьбу спрогнозировать настроения депутатского корпуса после заседания Президиума.

А.БРИГИНЕЦ обратил внимание, что на сегодняшний день депутаты не ознакомлены с проектом решения, которое будет выноситься на голосование. «Думаю, что до последнего момента не будет понятно, за что мы голосуем: за то, чтобы создать районные советы, или за то, чтобы их ликвидировать», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 сентября, Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве" относительно порядка образования районных советов, внесенный народными депутатами Валерием ПИСАРЕНКО и Владимиром ПИЛИПЕНКО.

Законом предусмотрено, что районные советы могут образовываться по решению территориальной общины города Киева, принятому путем проведения местного референдума, или по решению Киевского городского совета. Решения территориальной общины города Киева или Киевского городского совета относительно образования (необразования) районных советов должны быть приняты до дня очередных выборов.