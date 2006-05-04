Ехануров примет участие в работе общего собрания НАН Украины

5 мая в 10.00 премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ примет участие в работе общего собрания Национальной академии наук Украины (Институт международных отношений, ул. Мельникова, 36/1). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КМУ. 6 мая глава правительства посетит Украинский государственный медико-социальный центр ветеранов войны в с. Цыбли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области. Аккредитация по телефонам – 256-75-81, 256-75-82.

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