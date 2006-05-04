Ехануров примет участие в работе общего собрания НАН Украины
16:39, 04 мая 2006Политика
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5 мая в 10.00 премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ примет участие в работе общего собрания Национальной академии наук Украины (Институт международных отношений, ул. Мельникова, 36/1).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КМУ.
6 мая глава правительства посетит Украинский государственный медико-социальный центр ветеранов войны в с. Цыбли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области.
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