Ответственность – как темная сторона власти

У администрации Обамы могут в итоге раскрыться глаза на тот циничный геополитический «развод», который правящий российский дуумвират проделывает с ней под маркой «перезагрузки»... И вспомнят об Украине...

Чуть ли не ежедневно нынешняя власть достигает все новых успехов в обретении все новых полномочий. И нескрываемо рада каждому новому «успеху». В парламенте благодаря покорным «тушкам» и не менее покорному Конституционному суду - стойкое большинство, которое даже Кучме в лучшие времена не снилось. Мэры играют в веселую спортивную игру – кто первым добежит до местного офиса ПР со связанными руками и ногами. Медиапространство подмяли под себя почти полностью, а последних норовистых – ножом по частотам! И к следователям-«хорошковцам» на воспитательную беседу. Завидуйте, темникоделы прошлых лет, это вам не та власть, которая была «сильна как никогда». Это действительно «нечто особенное».

А бизнес, тот уже даже и не пищит жалобно: просто молча выдавливает из себя последние «отступные».

А что будет? Запланированная отмена политреформы вернет президенту чуть ли не монархическую – и вполне легальную – власть над всей управленческой вертикалью и прокуратурой. Реформа судоустройства усмирит суды, которые будут стопроцентно зависимы от карманного Высшего совета юстиции.

Налоговый кодекс, которому, похоже, суждено носить гордое имя кандидата в премьер-министры Андрея Клюева, даст налоговикам полную власть над имуществом, деньгами и свободой любого встречного гражданина Украины.

31 октября планируется «оккупация» Партией регионов органов местного управления, все законодательные и организационные предпосылки для этого созданы. А там, гляди, и парламентские будут перенесены поближе, куй электоральное железо, пока горячо.

Миллиардные кредиты МВФ «пилить» готовы всегда, как пионеры. Возможно, даже «пиплу» что-то достанется. Хотя это уже вряд ли.

Просто блеск. Но у этой большой золотой блестящей монеты власти (а нынешний режим бесспорно изобилует специалистами по монетизации властных льгот) есть и обратная сторона. Причем довольно темная и неприятная. Как говорил когда-то Уинстон Черчилль, «цена величия – ответственность». Ну, о «величии» сегодняшних властьимущих говорить как-то даже неловко. Особенно после «Харьковского пакта», множественных нарушений Конституции и галопирующей деукраинизации.

Но ответственность - цена любой власти, независимо от того, присущи ей величие или духовный мизер. Закон тут прост: чем больше власти, тем больше ответственности. И эту ответственность становится все тяжелее, а затем и вовсе невозможно «спихнуть» на оппозицию или внешних врагов и «объективные причины».

Именно груз ответственности за ухудшение социально-экономического положения в Украине стоил президентского кресла Юлии Тимошенко, которая откровенно превосходила своего оппонента в области публичной политики.

Очень скоро власти придется отвечать за:

- возросшие цифры в новых платкжках за услуги ЖКХ, которые осенью придут людям;

- два последовательных повышения цен на газ для населения;

- подорожание хлеба и других продуктов питания;

- неминуемую инфляцию, которая придет после временного спекулятивного укрепления гривни;

- неповышение зарплат и пенсий бюджетникам и повышения пенсионного возраста для женщин, прописанные в меморандуме правительства и МВФ;

- лишение людей объективной информации и ее замену суррогатной и тошнотворной «водой»;

- непроведение крайне необходимых социально-экономических реформ;

- всплеск чиновничей коррупции, тенизацию экономики и произвол силовых органов;

- непотизм и «пир во время чумы»;

- сдачу национальных интересов Украины в интересах России.

Это далеко не все, лишь основное из того, за что придется отвечать. Раньше или позже. Конечно, никто не отменял той истины, что отвечают лишь тогда, когда должным образом спрашивают. Российские острословы изобрели такой афоризм: «отвечать за свои поступки нужно так, чтобы у всех исчезло желание о них спрашивать».

Действительно, пока еще не видно того, кто спросит с «донецких» за их деяния (или бездеятельность). БЮТ и его лидер находятся в ступоре, из которого никак не выйдут, – и неизвестно, выйдут ли вообще. Оппозиция деморализована и раздроблена, не видно лидера, который бы консолидировал ее и многочисленный оппозиционный электорат, – как минимум, половину избирателей страны. Не отсюда ли издевательская самоуверенность власти, которая откровенно насмехается над «глупенькими» ревнителями законности, свободы слова, прав человека и другой «пурги»?

И во внешней политики будто все спокойно. О России и говорить нечего – довольна и наращивает влияние на Украину. США все еще под воздействием чар «перезагрузки отношений с Россией». Европа молча жжет российский газ.

Но нет под Луной ничего вечного и застывшего. Те же местные выборы, возможно, выдвинут новые лица в украинской политике, которые придадут новый импульс оппозиционному сегменту политикума и общества.

В итоге, и у администрации Обамы могут открыться глаза на тот циничный геополитический «розвод», какой правящий российский дуумвират проделывает с ней под маркой «перезагрузки». И они вспомнят доброго старого Збига, который не раз писал, что без Украины настоящая российская империя невозможна. На нынешнюю старую и вялую Европу, откровенно говоря, надежды мало.

А пока еще действующая украинская власть гребет под себя и легальные, и незаконные полномочия. И тем самым отяжеляет тот дамоклов меч ответственности, который незримо повис над ней. А на стене здания на Банковой все выразительне проступают буквы извечного библейского «мене, текел, фарес».

Николай Писарчук