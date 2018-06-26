Вступительная кампания 2010: кто первым прибежал, тот и стал студентом?

“Приемные комиссии не обнародовали откорректированные списки, а зачисляют в вузы тех, кто предварительно принес оригиналы документов”... “Вузы по-своему трактуют условия приема и документов уже не принимают”... Вступительная кампания-2010 вышла на финишную прямую. Но впереди самое главное – увидеть свою фамилию во взлелеянном в мечтах списке поступивших в избранный вуз и нырнуть в бурную студенческую жизнь. Однако из-за непонимания приемными комиссиями процедуры зачисления, многие нынешние абитуриенты могут остаться за бортом корабля высшего образования или получать не желанную специальность, а ту, где были свободные места.

Согласно с условиями приема списки рекомендуемых к зачислению на места государственного заказа обнародовались не позже 6 августа. Впоследствии абитуриенты, которые попали в список, имели пять календарных дней, чтобы определиться и принести оригиналы документов в вуз. Если абитуриент не выполнил требования, список рекомендованных к зачислению должен был корректироваться и обнародоваться повторно. Поэтому абитуриенты, которые не попали с первого раза в список, но имеют приличные баллы, должны быть рекомендованы во вторую очередью по рейтингу. Как и первой группе, им тоже дается пять дней, чтобы успели привезти документы.

В приказе Минобразования № 735 от 23 июля 2010 года “Изменения к Условиям приема к высшие учебные заведения Украины” четко прописано, что “зачисление абитуриентов на основе базового и полного общего среднего образования на дневную форму обучения по государственному заказу осуществляется не позднее 15 августа, за средства физических и юридических лиц – после зачисления на места государственного заказа соответствующего направления (специальности), но не позже 25 августа”.

Но на практике вышло несколько иначе.

– Вчера должны были появиться откорректированные списки, чтобы новые абитуриенты имели пять дней, чтобы принести документы и дозаполнить госзаказы. Но что делают приемные комиссии во многих вузах? Они не обнародовали ни одного откорректированного списка, а зачисляют тех, кто предварительно принес оригиналы документов, – рассказывает председатель правления гражданской сети “Опора” Ольга Айвазовская. – Нам звонят люди и рассказывают: вот, мол, я стоял сразу после черточки рекомендуемых. Мне звонят из приемной комиссии и говорят – если сегодня не принесешь оригиналы, то мы зачислим других, у нас уже лежит пакет готовых документов. А я просто физически не успеваю доехать.

Но такой звонок из приемной комиссии – это уже большое счастье. Ведь обзванивают потенциальных студентов далеко не все вузы. Обычно на факультетах, которые пользуются самой большой популярностью, царит тишина, там звонят только “своим” людям. А претендентов “за черточкой” заверяют, что у них нет шансов.

– Мы поступали в Восточноукраинский национальный университет имени Даля на несколько специальностей. Но дочка мечтала учиться именно на маркетинге, – рассказывает мать абитуриентки пани Наталия с Луганщины. – Однако в предварительный список рекомендованных на маркетинг мы не попали – не хватило нескольких баллов. А звонят с факультета экологии, говорят, вы прошли на бюджет, приносите оригиналы. И в приемной комиссии нас заверяют, что на бюджет на маркетинг мы не пройдем. В последний день 10 августа в 15.00 мы понесли оригиналы документов на экологию. А утром на следующий день выясняется, что дети с низшими баллами, чем у нас, проходят на бюджет на маркетинг, а мы остаемся за бортом. Если бы эти рейтинги меняли ежечасно или хотя бы каждые три часа, мы бы видели, что попадаем, а их последние дни вообще не меняли. Мы были полностью дезинформированы.

Наблюдатель “Опоры” в Луганске Алексей Кормилецкий уверяет, что во всех вузах Луганщины порядок формирования и коррекции списков абитуриентов, рекомендуемых к зачислению на бюджет, не соблюдался, и уже 11 августа все вузы отказывались принимать оригиналы документов.

Такая ситуация наблюдается по всей Украине – от Луганска до Львова.

– Вчера Национальный университет им. Франка и Львовская политехника закончили прием оригиналов документов. Они просто между всеми абитуриентами, которые подали оригиналы документов, провели конкурс на государственные места, – рассказывает наблюдатель “Опоры” во Львове Назар Маткивский. – Есть люди, которые жалуются, что нужно было на пять дней продлить прием оригиналов. Но вузы по-своему трактуют условия приема и документов уже не принимают.

В “Опоре” утверждают, что на днях их телефон просто разрывался от звонков абитуриентов, которые ожидали увидеть себя в корректируемых списках, однако, придя в приемные комиссии, они увидели, что на их места уже зачислили абитуриентов с низшими баллами.

А в письме-разъяснении Минобразования, которое вузы, правда, получили только 10 августа, четко отмечено: “Не допускается зачисление лиц из нижней части списка лишь потому, что они уже подали оригиналы документов”.

– В сущности вузы нарушили процедуру вступительной кампании, – говорит Айвазовская. – Это злоупотребление. Выходит, кто первый прибежал, тот и стал студентом.

Поэтому прозрачность зачисления можно легко подвергнуть сомнению. Например, абитуриент подавал документы в пять вузов и прошел по рейтингам в четыре из них. Конечно, он выбрал один, а на остальных факультетах его место освободилось. И если это будет какой-то престижный юридический факультет или банковское дело, то, конечно, желающих “за черточкой” попасть на взлелеянную в мечтах специальность – хоть отбавляй. Но есть “нужные” дети, которых нужно зачислить, невзирая на баллы. Потому обзванивать кандидатов на это место с достаточно высокими баллами нет резона. “Конкурентов” лучше перевести на другие специальности, которые не имеют спроса, и параллельно выполнить госзаказ. Факты коррупции возможны. Но их трудно доказать...

Впрочем, приемные комиссии и ректоры убеждены, что действуют правильно и в соответствии с приказами министерства.

– В условиях приема четкий порядок – на протяжении пяти дней абитуриенты “над черточкой” рейтинга должны были подать оригиналы, – рассказывает проректор Донецкого национального университета Александр Мазнев. – Прописано, что те, кто выполнил правила и принес оригинал, зачисляются. Потом приемная комиссия отзывает рекомендации тех, кто не принес оригиналы, и выдает рекомендации тем, кто их принес. То есть одни дети принесли оригиналы, выполнили условия министерства, а остальные – не выполнили. Мы же не знаем, почему не принесли: потеряли или выбрали другой вуз. И мы не должны ожидать 10 или 15 дней. У кого нет оригиналов – для нас они не существуют, мы с ними не работаем, они не наши клиенты. В Донецком национальном все происходит согласно с условиями приема. Так и напишите...

Уже 11 августа госзаказ в ДНУ выполнили практически по всем специальностями. Только физиков не смогли набрать.

– Вступительная кампания-2010 показала, что абитуриенты сами не знают, кем они хотят стать, а вузы были ориентированы на формирование в короткие сроки списка студентов и не принимали особо во внимание уровень знаний абитуриентов, – убежден координатор общественной инициативы «Студенческая защита» Андрей Черных. – В итоге – ведущие вузы будут учить абитуриентов с низким уровнем подготовки, а дети с высшими баллами будут ожидать новой вступительной кампании...

Анна Ященко