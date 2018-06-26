Как с набережной Днепра “вывозят” плавучие офисы

Столичная транспортная прокуратура продолжает ликвидировать с набережной Днепра плавучие комплексы. В этот раз “под раздачу” попал дебаркадер, в котором должно было разместиться отделение “Приватбанка”.

Напомним, в конце июля Киевская транспортная прокуратура вместе с отрядом «Беркут» отбуксировала с Набережного шоссе корабль, в котором находился известный ночной клуб «River Palace» (его пришвартовали в районе города Новоукраинка на Кировоградщине). Но в ночь с 9 на 10 августа на месте прежнего клуба появился новый плавучий офис. За месяц здесь должно было бы открыться отделение “Приватбанка”. Но плавсредству повезло постоять на Днепровской набережной лишь сутки.

Из своих источников директор представительства “Приватбанка” в Киеве Сергей Волков узнал, что прокуратура якобы планирует отбуксировать будущий офис.

Около 20 часов к дебаркадеру прибыли сотрудники милиции и транспортной прокуратуры. Милиционеры окружили лестницу, по которой можно было спуститься собственно к плавающему офису. На вопрос, на каком основании и с какой целью стражи порядка перекрыли доступ к спуску, ответ был лишь один – охрана общественного порядка. Кого и от кого охраняли – объяснить не смогли. Волкова к будущему офису тоже не пустили.

Впоследствии к дебаркадеру подошел буксир. Парни в рабочей одежде быстренько повыскакивали на плавсредство и начали демонтировать крепление плавучего офиса. В районе 22 часов во тьме плавсредство отшвартовали и погнали в неизвестном направлении. Волкову пришлось лишь наблюдать за тем, как “увозят” его будущий офис.

“Это незаконное завладение чужим имуществом. Никаких объяснений представители транспортной прокуратуры не предоставили, – прокомментировал ситуацию Сергей Волков. – У нас есть официальные документы на его пребывание, легитимный договор, на сегодня действительный. Были выдвинуты определенные требования, которые мы согласно договора должны были выполнить. И в случае невыполнения этот объект был бы в принудительном порядку отбуксирован. Речь шла о серьезных технологических вещах – нужно установить тумбы, крепления и т.д. Но согласно договора я имею срок на все это 1 месяц с момента получения техпаспорта. А техпаспорт зарегистрирован 4 августа этого года”.

Представители транспортной прокуратуры отказались общаться с прессой.

В начале июля работники правоохранительных органов отшвартовали ресторан «Мураками» по улице Набережно-Хрещатицкой. Его отбуксировали к Рыбальскому острову.

В Киевской транспортной прокуратуре заявляют, что до сентября на набережной в Киеве не останется ни одного развлекательного заведения и гостиницы.

В то же время в Европе дебаркадеры и баржи – это многочисленные рестораны и кафе, ночные клубы и гостиницы. Плавучий дом – это норма для голландцев и немцев. А во Франции буквально несколько недель назад открылась плавучая психиатрическая больница. Кстати, жить на барже – достаточно популярное явление среди европейских звезд. Например, известный французский актер Пьер Ришар уже несколько десятилетий проживает в плавучем доме неподалеку от Елисейских полей.