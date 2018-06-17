Виктор Суворов: Путинская разведка – скоморохи, шуты и полный развал государства

Никакой подготовки у российских агентов не было, это дети каких-то начальников, которых отправили за рубеж под прикрытием «успешных бизнесменов». К ним и родители должны были выехать, когда Россия посыпется…

Виктор Суворов – беглый разведчик ГРУ, который более тридцати лет живет в Великобритании. Он также самый читаемый и самый резонансный военный историк на территории бывшего СССР. Мы уже обращались к нему в канун 65-летия Победы за интервью. Тема нашего сегодняшнего разговора – недавний шпионский скандал в России.

РУССКИЕ НИКОГДА В АМЕРИКЕ ПОД КАНАДЦА НЕ РАБОТАЛИ

Владимир Богданович, тема шпионского скандала, когда россияне выслали в Америку четырех людей, обвиненных в шпионаже в пользу США, а американцы – десять россиян, казалась исчерпанной. Но вчера премьер-министр России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов, почему произошел такой громкий провал, сказал, что виноват предатель. Как вы видите ситуацию с провалом десяти российских агентов? Почему обмен был такой количественно асимметричный?

Дело не в том, что российских разведчиков выдал какой-то мальчиш-плохиш. Главная причина в полной деградации разведывательной деятельности в Российской Федерации. В госбезопасности существует так называемая служба внешней разведки. Хотя само название чудовищное и дикое. Есть еще так называемая внутренняя разведка, которая призвана бороться с собственным народом, и внешняя – чтобы бороться с внешним врагом. Эта внешняя разведка совершенно прогнила. Были допущены дикие просчеты.

Как это все работал в ГРУ? Готовились обыкновенные разведчики под прикрытием. Я тоже работал под прикрытием. Разведчики под прикрытием – это большинство, а кроме того, есть элита, которая работает под глубоким прикрытием. Это так называемые «разведчики – нелегалы». Было четкое правило. Организация разведчиков-нелегалов – это работающие вместе два-три человека. Как только их становится четыре, резидентура делится пополам, и стараются сделать так, чтобы связь между ними была потеряна. А тут вдруг обнаруживаются десять человек, которые друг друга знают, – это полное отсутствие профессионализма. Дальше, разведчики-нелегалы не должны иметь никаких контактов с официальными представительствами страны. Ни с посольствами, ни с консульствами, ни даже с национальной авиакомпанией нелегалы в контакт не входят. Первые могут вкладывать какие-то деньги в тайники, паспорта и так далее, но у них существует прямой канал связи с Москвой. А тут эти ребята друг друга знают, в посольство ходят, свои фото в Интернете выставляют.

Дальше… Разведчики занимаются сбором и обработкой сведений о противнике. Каких сведений? Для нас было главное – технологии. Потому что когда мы говорим о планах коварного супостата, то никто в Москве не верит, что на нас нападут. Военные планы нас (ГРУ и Кремль. – Авт.) никогда особо не интересовали. Нас не интересовали планы вероятного противника, поскольку мы были условно нападающей стороной, и планы противника зависели от наших планов. Количество войск вероятного противника никогда не было секретом. Я до сих пор знаю наизусть, сколько в Великобритании и Америке было танков и дивизий. Никто не делал тайн, сколько их и где они находятся. Задание состояло в том, чтобы узнать, как они сделали вот такую маленькую штуковину в этом самолете. Или как они сделали такую штуку в этом танке.

России сейчас не нужна технология. Военно-промышленный комплекс в загоне, он весь развалился, деньги разворованы. И этим ребятам там просто нечего делать. Они собирали сведения и сплетни. Но ведь все эти сплетни можно было собирать, сидя в Москве и работая в Интернете. Совершенно очевидно, что никакой подготовки у них не было, что это дети каких-то начальников, которых отправили за рубеж под прикрытием. А прикрытие такое: вы будете успешным бизнесменами. А откуда деньги? Из бюджета России, от Газпрома. Вот они там сидят по десять лет.

Главное задание для разведчиков – агентурное проникновение. Нужно вербовать источники информации, нужно найти того, у кого есть ключ от сейфа. Тот, кто откроет сейф и покажет необходимые тайны, мы их сфотографируем, перешлем, получим орден Красной Звезды. Тут же никакой вербовки за десять лет. Одиннадцать человек работает десять лет. Никаких вербовок нет. Это люди, которые не понимали ничего в разведке.

Вчера в Ялте господин Путин, описывая, трудности разведческой работы, вопрошал: вы только подумайте, как это тяжело – овладеть языком «на уровне родного». Но две семейные пары горе-разведчиков попали под подозрение в Штатах, в том числе потому, что говорили о своем канадском происхождении, но разговаривали с русским акцентом.

Это дико. Это совершенно чудовищная деградация. Действительно языком нужно владеть, как родным, однако когда посылали нелегалов туда, то никогда в Америке никто из русских под канадца не работал.

В Новой Зеландии можно было прикидываться шведом, датчанином или норвежцем. Украинца можно было выдавать за поляка. Но только там, где украинцев мало. Можно было выдать, человека, например, за албанца. Кто говорит на албанском в каком-то штате Айова? Но чтобы посылать в Америку человека, который прикидывается канадцем, – это совершенная глупость. Не менее чудовищной глупостью было слать инструкции из Москвы такого содержания: мы вас послали для того, чтобы вы собирали сведения. Зачем нужно прописывать такие само собой разумеющиеся вещи в секретных шифровках? Это если бы мы послали чемпиона мира по шахматам в Америку и шлем секретную инструкцию такого содержания…

ТРОЕ АМЕРИКАНСКИХ РАЗВЕДЧИКОВ – НАСТОЛЬКО ЦЕННЫЕ ЛЮДИ, ЧТО ЗА НИХ ОТДАЮТ ДЕСЯТОК МЕЛОЧИ

Постойте, дайте, я сама попробую сформулировать эту секретную шифровку… Первый ход: e2 – e4?

Даже не так. Мы шлем секретную инструкцию чемпиону: ты послан для того, чтобы играть в шахматы и побеждать!

Не смейтесь – это развал государства Российского. Почему получилось, что с этой стороны отдают десять, а с той четырех. Потому что это ведь не стадо баранов. Трое американских разведчиков настолько ценные люди, что за них отдают десяток такой мелочи.

Почему шпионский скандал так быстро загас? Это положительный эффект плотной российско-американской «перезагрузки»?

Дело в другом. Эти люди, российские разведчики, не представляли государству никакой угрозы. Допустим, когда супруги Розенберги продавали ядерные секреты Советскому Союзу, их обоих казнили на электрическом стуле. Они проникли в самое сердце и продали товарищу Сталину самый главный секрет. А эти люди никуда не проникали. Это безграмотные бездельники, которые никому не нужны. И тут перед американской контрразведкой встает такая сложная дилемма. Стоит ли овчинка выделки. Ну, посадим мы их на скамью подсудимых, а американские суды потребуют доказательств (американские суды – не советские суды), и американская контрразведка вынуждена будет выкладывать методы работы, какие-то моменты, к которым адвокаты могут прицепиться (типа, а вот тут вы поставили прослушку, на что не имели права в соответствии со статьей такой-то). Чем впутываться в казуистику, американской контрразведке легче было избавиться от них. Но просто отпустить – все-таки нехорошо. Поэтому была разыграна такая игра. У вас там есть кто-то, кого вы считаете шпионами, а у нас есть десяток этих... Заберите их, чтобы не связываться с судом.

Бедные люди эти разведчики на самом деле. Разведчица Анна Чапман, имеющая британское подданство, после депортации в Россию хотела переехать в Лондон. Ей не дали, лишили британского подданства.

Повторю: никакие это не разведчики. Это блатные, которых прислали сюда на хорошую жизнь. Папы этих блатных знают, что в России что-то случится, что все посыпется. Они послали детей, чтобы дети были успешными бизнесменами, чтобы и папа мог потом переехать поближе к детям.

Хочу такие символические сравнения привести. У царя Николая было четыре дочери и больной сын, из них одна дочь была малолетняя. А три дочери работали сестрами милосердия в солдатском госпитале. У товарища Сталина один сын летал на самолете – истребителе. Хорошо или плохо, но это все-таки что-то – летать на самолете во время войны, когда их тысячами сбивали, – а второй был командиром батареи. У Хрущева сын погиб, летчиком был, у Микояна сын погиб.

Вы можете представить дочерей Путина, которые работают в госпитале? Это все относится к нашей разведке. Это скоморохи, шуты, люди, которые нигде и никогда не учились, это полный развал государства.

Действительно ли в СССР существовали некие американские деревни, где готовились разведчики для англоязычных стран?

Я не знаю, как в КГБ. В ГРУ было несколько иначе. Деревень не было. Зачем, в деревнях все друг друга знают. Были дачи для подготовки нелегалов. Там радио работало круглосуточно. Допустим, готовим человека во Францию. Он спит, бодрствует, ест или находится на уроке английского, но, не переставая, работает французское радио. Так было в ГРУ. Туда приезжает учитель, который их не видит, а водитель, который возит, не знает кого и зачем. У него задача – загнать машину в этот гараж, а через пять минут сесть и вести в другой гараж и выйти.

Владимир Богданович, у нас в Украине тоже есть Служба безопасности. Кроме того, что ее председатель помогает восстановить справедливость и вернуть за счет госбюджета 11 миллиардов кубометров газа крупному предпринимателю Дмитрию Фирташу, он еще и делом занимается. Например, работа департамента контрразведки по российским спецслужбам в Украине полностью прекращена. Как вы это прокомментируете, глядя на Украину из Лондона?

В советское время была такая программа на ВВС «Глядя из Лондона». А мы в ГРУ называли ее «Гляди из Лондона». И я бы не хотел комментировать события в Украине в такой деликатной сфере, глядя из Лондона…

Вы – джентльмен по отношению к своей этнической родине…

Эту программу вел знаменитый диктор Анатолий Гольдберг. Его слушал весь СССР. Он, когда приехал в Москву и зашел в ГУМ купить носки, продавщица повернулась к нему и сказала, а вы Анатолий Максимович Гольдберг. Его голос знали, как голос Левитана. Весь СССР слушал «вражеский голос» и его узнавал. Так вот не мне, глядя из Лондона, комментировать все, что у вас происходит. Но с точки зрения разведывательной и государственной ясно: госчиновник не имеет права ни на какую связь с частным бизнесом. Потому что всегда интерес государства вступает в конфликт с интересом с бизнеса. Никакой госчиновник, генерал, разведчик не имеет права идти на контакты с частным бизнесом.

ЗА КАКОЕ ТАКОЕ ОТЕЧЕСТВО МЫ ВОЕВАЛИ НА ТЕРРИТОРИИ МАНЬЧЖУРИИ?

Россияне теперь будут отмечать 2 сентября как День окончания Второй мировой войны. Это, по-вашему, исторически выверенное понимание даты? Они совсем запутались. Япония на Советский Союз не напала. А мы на Японию напали, и мы при этом говорим, что это Великая Отечественная война. 9 мая – вот у нас День победы. Но тогда что такое – Вторая мировая? Она же Великая Отечественная или нет? И за какое такое Отечество мы воевали на территории Манчжурии? Мой отец воевал там. Там его потом оставили, там я и родился. Напомню, что это мы внезапно напали на них. А объявление войны было совершенно «чудесным». Там ведь разница во времени семь часов. Наши напали, воюют, разгромили все аэродромы, а в Москве еще прошлый день. Прошло семь часов, и, наконец, вызывают японского посла и говорят: мы объявляем войну. Там война началась в полночь и здесь – полночь. Но здесь то полночь через семь часов после их полночи. А считается, что как только нанесли удар, то сразу объявили войну. Мы совершенно подло сделали, ну давайте праздновать Великую Отечественную…

Почему втюхивание Украине советской версии истории настолько принципиальны для путинской России?

Это принцип. Существуют режимы, которые стоят на лжи. И как только эта ложь начинает таять, как ледышка на сковородке, падает режим. Как только стержень под названием «советский», «ленинский» режим стал распадаться, то всё – никто ни во что не верит. Режим, который стоит на лжи, должен поддерживать ложь любыми силами. Мы лучшие, мы самые добрые, все, кто воевал против Сталина, – враги и фашисты, это принципиально. Это борьба за существование режима. Потому что идеология – основа и фундамент любого режима.

Беседовала Лана Самохвалова