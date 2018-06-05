Табачник монтирует украинское образование в общее с Россией пространство?

Парламентарии проголосовали за возвращение к 11-летней учебе в школах, но при этом обязали 5-летних малышей получать обязательное дошкольное образование. Панацея это или профанация?

КАМО ГРЯДЕШИ?

В Европейском Союзе нет ни одной страны, где бы получение полного среднего образования длилось меньше 12 лет. В Финляндии, которую сегодня называют лидером по качеству среднего образования в Европе, продолжительность учебы для получения полного среднего образования – 13-14 лет (и при этом уровень жизни в странах Скандинавии - один из самых высоких в мире), в Великобритании, Франции, Италии, Польше, Румынии – 13 лет, в Австрии, Испании, Швеции, Болгарии, Латвии, Литве, Казахстане, Молдове – 12 лет. Если посмотреть на восток, ситуация такая же. Школьники в Японии, Китае, Индии тоже сидят за партами 12 лет. В целом, по подсчетам экспертов, к началу XXI века, в 169 странах мира период получения полного среднего образования составляет 12 лет, а в 46 государствах – 13. Но для Украины ориентиром в этом вопросе стала Москва - в России, как собственно и Беларуси, учат 11 лет. Украина от них уже "не отстает".

– Принципы 12-летнего образования разрабатывались и принимались в годы стремительного экономического роста страны, когда государство имело наивысшие темпы развития в Европе, а в некоторые годы – и в мире. Экономического кризиса никто не прогнозировал, – объясняет министр образования Дмитрий Табачник.

И главный педагог перечисляет множество причин и факторов, почему сегодня Украина не готова к двенадцатилетке. Это и неудовлетворительное состояние материально-технической базы школ, и недостаточная подготовленность учителей к преподаванию профильных предметов, отсутствие достаточного количества педагогов, значительно больше расходов на компьютеризацию и информатизацию и т.д. В целом, цена вопроса – 4 миллиарда, подсчитали в министерстве.

Лидер группы “За Украину!” Вячеслав Кириленко убежден, что 4 миллиарда гривен – “это не неподъемная ноша для украинского государства, потому что есть масса источников, где эти средства взять, было бы политическое желание у тех, кто при власти... Недавно были подписаны абсолютно резонансные политические соглашения. Так там Украина ежегодно получает 4 миллиарда долларов США. Газовое соглашение. Газ – флот... Есть поиск этих финансов и продолжения реформы, а есть сворачивание реформ под предлогом того, что этих денег все равно никогда хватать не будет”.

Появляется вопрос к идеологам новации: если нам уже не стоит ориентироваться на Европу, то зачем тогда все эти стремления к вхождению Украины в Европейское образовательное пространство, присоединение к Болонской конвенции, введение Приложения к диплому Европейского образцу, свободная траектория студента?

– Возвращение к 11-летке – это вынужденный шаг назад. Нужно ли переходить на 12-летке? Однозначно нужно, – считает экс-министр образования Станислав Николаенко. – Человечество произвело столько информации, столько знаний, что овладеть ими качественно за 10-11 лет просто невозможно. Другой вопрос – готова ли страна к переходу? Не готова. Что нужно делать? 10% ВВП ежегодно выделять на образование плюс стимулировать бизнес, чтобы он вкладывал средства. Бизнес должен треть давать на развитие образования, а он фактически дает меньше 1% общих затрат. Нужно обновлять содержание образования. Забиты, захламлены сегодня учебные планы и программы. А переход на 12-летнее образование – это профильная учеба в старшей школе, разнообразные учебники, улучшение материально-технической базы, информатизация и т.д. К таким радикальным действиям правительство не готово, поэтому и выбрало другое решение – остановиться на 11-летке.

"Отец” 12-летки в Украине, тоже бывший министр образования Василий Кремень сейчас отказывается от любых комментариев. Оно и не удивительно, еще недавно он подчеркивал все преимущества 12-летней учебы и называл этот переход одной из наибольших реформ в среднем образовании Украины.

"12-летняя школа призвана решить и такие хронические проблемы нашего школьного образования, как перегруженность, которая негативно отражается на состоянии здоровья школьников, отставание в освоении ими компьютерной грамотности, незнание иностранных языков и все такое, – заверял он парламентариев и педагогов на парламентских слушаниях в июне. – Эффективная профильная учеба дала бы возможность прекратить разговора о недостаточном уровне подготовки современных учеников по тому или иному предмету, чаще говорят о математике и физике. Дети, которые свое будущее связывают с определенными профессиями, хорошо будут учить предметы в соответствии со своими вкусами и способностями, и так будет обеспечиваться потребность общества в специалистах высокой квалификации.

Оппоненты экс-министров - люди в государстве не последние. Нардеп Анатолий Гриценко даже зарегистрировал законопроект, предусматривающий возврат к десятилетке, но так и не нашел поддержки среди парламентариев. Но редкий случай: Гриценко нашел себе единомышленника в лице Виктора Януковича, в предвыборной программе которого тоже было обещание вернуться к 10-летке.

Так что, возможно, 11-летка – это лишь первый шаг на пути к претворению в жизнь идей главы государства?

Народный депутат Полохало заверяет, что возвращение 10-летки может привести к рискам в международном аспекте.

– Это может привести к международному непризнанию аттестатов об общем среднем образовании и дипломов о высшем образовании, потому что есть соответствующие рекомендации ЮНЕСКО о по меньшей мере 11-летнем сроке получения среднего образования, – уверен нардеп. – Это может сделать невозможной учебу выпускников украинских школ в зарубежных высших учебных заведениях и будет означать нарушение обязательств, взятых Украиной в мае 2005 года подписанием Болонской декларации.

Но Табачник утверждает, что получил письмо от Директората по вопросам образования, культуры, наследия, молодежи и спорта Совета Европы, где написано: “Что касается продолжительности обязательного образования в школах, то Совет Европы не имеет четких рекомендаций на эту тему. Продолжительность учебы составляет от 11 до 13 лет. Многие европейские страны имеют 12-летнее образование. Разъяснительный доклад Лиссабонской конвенции предусматривает, что разница в один год в ту или другую сторону не является достаточной причиной для непризнания квалификаций, дающих доступ к высшему образованию”. По словам министра, письмо подписала генеральный директор Габриела Батиани Драгони.

– То есть разговоры о каких-либо международных санкциях явно лишены оснований и надуманы, – подытожил министр.

– Учитывая, что идеологией нынешней власти является российский национализм, – а это всесторонняя поддержка русского языка, культуры и российского государства, то конкретным воплощением этой идеологии является создание общего гуманитарного пространства Украины с РФ, понятно, что под эгидой российской стороны, – считает вице-премьер по гуманитарным вопросам оппозиционного правительства, народный депутат Олесь Доний. – Нынешняя власть пытается стереть любые расхождения между украинской и российской системами, и в этом плане отказ от 12-летнего образования, которое в основном принято именно в европейских странах, опять возвращает Украину к российскому общему гуманитарному пространству. В Европе считается, что большой объем информации, имеющийся на сегодня, с одной стороны заставляет продлить срок школьной учебы, а с другой стороны, такой срок позволяет не перегружать школьников в их ежедневной работе, что способствует интеллектуальному развитию детей, и европейская наука, к сожалению, опережает науку на наших землях.

ГРЫЗТЬ ГРАНИТ НАУКИ МАЛЫШЕЙ ЗАСТАВЯТ С 5 ЛЕТ Образовательной реформой также предусмотрено, что отныне 5-летние малыши должны получать обязательное дошкольное образование. Эта инициатива, похоже, вызвала реакцию более бурную, чем новшества в школах.

Проблема же имеет несколько аспектов.

Законодательный. Получение дошкольного образования является правом, а не обязанностью граждан. Следовательно, норма об обязательном дошкольном образовании нарушает конституционные права украинцев. Кириленко уже пообещал защитить 5-летних детей в Конституционном суде, если Янукович подпишет данный закон.

Экономический. На парламентских слушаниях Табачник заявил, что на сегодня “уровень охвата разными формами дошкольного образования детей пятилетнего возраста составляет 93,7%”. Но ввиду того, что в больших городах в садик стоят огромные очереди, а во многих селах их просто нет, цифра, озвученная министром, выглядит, мягко говоря, странной.

– Обеспечение года учебы в дошкольных заведениях будет стоить государству намного больше, чем сделать качественное профильное образование и улучшить уровень преподавания иностранных языков, то, что предлагалось воплотить в рамках двух последних лет учебы в 12-летке, – убеждена народный депутат Леся Оробец, которая в Комитете ВР как раз занимается вопросами базового образования. – По Украине средний процент обеспечения детскими садами – 56%. В городах этот уровень достигает приблизительно 65-70%, в селах немного превышает 30%. У меня создается впечатление, что министр просто еще не видел материалов, которые ему готовят к коллегии и просто озвучил цифру, которая ему приятна и высосана из пальца.

Доний считает, что теперь возникнет вопрос взяточничества в детсадах.

– Детских садиков уже не хватает. Очевидно, что за несколько месяцев до первого сентября построить их почти вдвое больше невозможно. И непонятно, в 1 класс не будут брать детей, если они не прошли обязательную дошкольную учебу? Тогда начнутся взятки за нужную справку, и за возможность попасть в детсад.

Председатель Ассоциации руководителей школ г. Киева Юрий Шукевич положительно оценивает идею введения дошкольного образования для пятилетних детей, но сомневается в том, сможет ли государство обеспечить им нормальные условия для учебы . «Если бы пятилеткам обеспечили те же условия, которые есть в тех странах Евросоюза, где действительно есть дошкольное образование пятилеток. Но давайте мы все подумаем, возможно ли сейчас, без дополнительных расходов из государственного бюджета, обеспечить качественное дошкольное образование в современных детских садиках? Могут ли детсады быть обеспечены к 1 сентября – и в селах, и в городах, новыми учебниками по тем предметам, которые Министерству образования еще нужно определить учебным планом для пятилеток? Будут ли там кадры и финансы? Может ли Украина это себе позволить во всех административных единицах?» - спрашивает эксперт.

“Фактически, мы оставили 12 лет – только двенадцатый класс мы отделили от школы, а нулевой класс ввели в детсадах”, – констатировал Шукевич.

Педагогический. Воспитатели детсадов по своей квалификации не могут учить детей писать, читать и считать, как того требует дошкольное образование. Они сами утверждают, что полноценного дошкольного воспитания садик никогда не мог дать, но эту извечную проблему никогда не учитывали. Работники детсадов рассказывают, что для них главное – это психологически не покалечить ребенка, когда в одной группе находится до 30 малышей. Подготовкой к школе сегодня активно занимаются всевозможные частные центры раннего развития. Но они преимущественно функционируют в больших городах и стоят в среднем 50 долларов на месяц.

Психологический. Дети без ущерба для здоровья адекватно могут воспринимать определенные объемы информации с определенного возраста, – рассказывает руководитель центра психиатрии, психотерапии и практической психологии Евгений Воронков. – Ну не нужно ребенку в 5 лет знать все буквы, он их узнает в 7 лет и прекрасно будет применять в 8. А эти перфекционистские идеи о том, чтобы детей пораньше и побольше учить – это просто элемент калечения.

Психиатр считает, что идеальный возраст для учебы ребенка в школе – 7-17 лет. А если малышей заставлять учиться на раннем этапе, то это грозит детскими системными неврозами.

Известный психотерапевт Семен Глузман также отмечает, что любые эксперименты, связанные с детьми, очень опасны.

После того, как в прессе началось обсуждение нового закона и принудительного дошкольного образования 5-летних малышей, в то время когда страна неспособна обеспечить детям эти самые детсады (на Западной Украине иногда на 5 сел - один садик), Табачник сказал, что, несмотря на букву закона, дошкольное образование – это только рекомендация.

P.S. Несмотря на то, что первым законом, который приняла Верховная Рада в независимой Украине, был закон “Об образовании”, поддержка этой сферы со стороны парламентариев и правительств зачастую остается просто декларацией и финансируется по остаточному принципу. А для того, чтобы образование функционировало и развивалось, нужно на него тратить не меньше 10% национального валового продукта. В США этот показатель достигает 15%, а в Украине на сегодня, по словам экс-президента Леонида Кравчука, – чуть больше 4%. Поэтому, как сказал Николаенко, “если в холодном классе без современного оборудования будут сидеть голодный ученик и бедный учитель, то хоть 10, хоть 12 лет - результат будет один и тот же – нулевой”.

Анна Ященко