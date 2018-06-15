Александр Бондар: решение Стокгольмского суда по газу Фирташа Украина может не выполнять

Недавно в прессе было опубликовано решение Стокгольмского суда, согласно которому украинский бюджет теряет 24 миллиарда гривен и возвращает РосУкрЭнерго газ, который переуступил Украине Газпром во время подписания газовых контрактов 2009 года.

Напомним, что с приходом к власти команды Януковича возвращение газа или денег за газ компании РЭЕ стало одной из приоритетних задач энергоблока нового Кабмина. На сегодня часть задачи выполнена. Торговая палата арбитража вынесла решение в интересах компании РосУкрЭнерго. Это при том, что персональное участие нынешнего министра топлива и энергетика Юрия Бойко в посреднической структуре РУЭ за последние пять лет уже стало основой международных исследований, журналистских расследований и теоретических работ о теневых схемах существования газового бизнеса.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко подсчитал, что “сумма средств, которые Украина должна выплатить компании “РосУкрЭнерго” по решению Стокгольмского арбитражного суда, равняется совокупному бюджету армии, СБУ, внутренних войск, милиции, пограничников, разведки и тому подобное. Украина должна выплатить РУЭ 4 млрд. долларов, или – по 3 тыс. грн. с каждой украинской семьи".

Будут ли выплачены средства Фирташу? Является ли решение Стокгольмского суда окончательным? Об этом мы спросили прежнего председателя Фонда Госимущества Украины Александра Бондаря.

Александр Николаевич, насколько обязательны к выполнению Украиной решения международного арбитража? Все решения арбитража, а именно торговой палаты Стокгольмского суда должны быть подтверждены на территории Украины. Никакого решения суда о подтверждении или отмене вердикта торговой палаты Стокгольмского суда на территории Украины не было. Потому оно не является обязательным для выполнения. Когда я пять лет был председателем Фонда Госимущества, было принято много решений международных судов относительно Украины, которые мы обжаловали в украинских судах и не выполняли. Потому что такой была позиция государства – защищать свои интересы. У нас, например, был спор по Полтавской нефтегазовой компании. Эти суды шли долго, а Фонд госимущества судился из-за неправомерных требований иностранных инвесторов, но мы выиграли. И если бы любой чиновник, или я или кто-то другой, даже теоретически занял бы позицию не государства, а коммерческой структуры, то это сразу же стало бы поводом для возбуждения против нас дела управлением "К" СБУ за нарушение государственных интересов. Сейчас все происходит с точностью до наоборот. И государственные институты, и правоохранительные органы защищают интересы частной структуры, а не государства. Мне кажется, это очень опасный прецедент на будущее. Я могу расписать схему, как этой “победой” будут пользоваться другие структуры. Например, есть серьезная структура, которая говорит, что ей якобы много лет не возвращается НДС, она выигрывает суд, находит лоббистов в госструктурах, которые выполняют эти решения.

Безусловно, Стокгольмский арбитраж - авторитетный суд. Но если одна из сторон процесса отзывает своих юристов и отзывает все документы, которые подтверждают ее правоту, то, безусловно, арбитражный суд принимает решение на основании того, что дают стороны...

То есть, образно говоря, министр ТЭК Юрий Бойко пришел с основателем РУЭ Фирташем в торговую палату Стокгольмского суда, и сказал: я тут хочу отдать 11 миллиардов кубов этому господину из РосУкрЭнерго, все бумаги забираю, адвокатов не будет, оформите, пожалуйста, решение грамотно... Думаю, что было не так прямолинейно, не так буквально, а более тонко. На том, чтобы отдать газ, настаивала сторона РосУкрЭнерго, а государство отозвало документы, которые подтверждают его правоту и юристов, которые бы могли его защищать. Украину некому было защищать от настояний РУЭ. Решение было подготовлено при участии одной стороны.

У НАКа было мощное юридическое сопровождение по этому делу. Если бы команду юристов оставили, то Украина не проиграла бы этот суд?... Юристов, как я сказал, отозвали. Документы – тоже. Детально об этом нужно спрашивать в НАКе, хотя вряд ли они что-то скажут. Это дело по своей сути не могло быть проигрышным. Были все документы, были соглашения с Газпромом, что весь газ был выкуплен Украиной. Выходит, что государство Украина дважды должно платить за одно и то же. Если бы не было заплачено за этот газ, то вопрос выглядел бы совсем по-другому. Сейчас никто не вспоминает, что за этот газ уже было заплачено. Требуют оплатить еще раз за то же. Я понимаю заинтересованность основных спонсоров предвыборной кампании Президента. Это все понятно, но государство в лице и Президента и главы правительства должно понять, это – очень опасно для дальнейших возможных ситуаций. Если хотя бы один вопрос вы решаете в таком вот виде в интересах коммерческой структуры, то следующие вопросы будет очень тяжело разрешить в пользу государства.

Министр юстиции Александр Лавринович недавно дал комментарий, что «Нафтогаз» является отделенным субъектом хозяйствования и государство не несет ответственности по его обязательствам и что важно избежать подмены понятий «государство Украина» и «Нафтогаз». Арбитражное решение, вынесенное против «Нафтогаза», может быть выполнено за счет активов, которые являются собственностью самого «Нафтогаза», а другая государственная собственность не может быть взыскана в интересах РУЭ. НАК - это сто процентов государственная собственность. Кроме того, в международной практике есть случаи, когда государство несло ответственность по обязательству своей компании. Напомню, когда Фонд госимущества принимал участие в защите имущественных интересов Полтавской нефтегазовой компании, то у нас там вообще был какой-то процент собственности, там было СП, и тем не менее, мы с привлечением Минюста принимали участие в защите интересов. Было мощное противодействие государства попыткам нарушить его интерес. И нам помогали и СБУ, и прокуратура. А теперь никто не борется за интересы государства, а все воюют за интересы частной структуры. Для меня это странно. Это при том что все рассказывают, что у нас сильное государство, выстроена вертикаль и мы можем сделать все, что угодно.

Свидетельством государственнических действий стало бы то, если бы были рассмотрены основания для обжалования этого решения. Или уже начали обжаловать его в судебных инстанциях Украины. Нужно предпринимать юридические шаги, которые никто пока еще не делает. Тот же Бойко сказал, что у нас этого газа нет, и мы выполнить этого решения не можем. Это слова, пока еще реальных поступков в подтверждение защиты государства никто не делает. Я не исключаю, что будет кулуарная договоренность представителей государства с владельцами РУЭ по типу мирового соглашения. А вину за то, что государство теряет деньги, можно будет возложить на оппозицию, в частности, на Тимошенко.

Почему российская власть самоустранилась от этого дела, они же газ переуступали? Поведение российской власти как минимум, неблагородно по отношению к Тимошенко и предыдущему правительству. Они все договоренности делали совместно. Их это устраивало. Когда сейчас идет политический накат на экс-премьера и команду, они самоустранились и никаких заявлений не делают. Хотя их должно так же тревожить, как и украинскую сторону. Скорее всего, россиян все устраивает, с ними договорились, что все будет происходить именно так.

А если Фирташ все жн получит деньги за газ, то он занесет какой-то процент россиянам и президенту? Я думаю, что если получит деньги, то они будут разделены между всеми участниками. Думаю, будет заплачено за молчание и российской стороне.

Разговаривала Маша Мищенко