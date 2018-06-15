Соберет ли Янукович 300 голосов в ВР?

На прошлой неделе “тушки” активизировались. В коалицию перешли шесть нардепов НУ-НС во главе со Жванией. Позже соратница Луценко (с сегодняшнего дня – уже бывшая) Лукьянова заявила, что тоже не прочь присоединиться к их компании. И вместе с однопартийцем Новиковым перешла в новообразованную группу Жвании “Право выбора”, куда попозже, как говорят, могут присоединиться еще 12 “тушек”. В ответ на измену политсовет “Народной самообороны” принял решение о прекращении существования одноименной депутатской группы в ВР.

Таким образом, ряды коалиции активно пополняются. Будет ли иметь Янукович к осени конституционное большинство и что с ним будет делать - об этом мы спросили экспертов.

Тарас Стецькив, народный депутат (НУ-НС) ЖЕЛАНИЕ ЯНУКОВИЧА ПОЛУЧИТЬ 300 ГОЛОСОВ ВСТРЕТИТ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОЛИГАРХОВ

На мой взгляд, трехсот голосов не будет. Коалиция уже почти исчерпала потенциал вербовки или покупки депутатов. Этому мешает значительная часть депутатов, которые по убеждениям не пойдут в такое большинство.

Думаю, желание Януковича получить 300 голосов встретит и определенное сопротивление олигархов, которые побоятся такой концентрации власти в одних руках, поскольку это будет угрожать им персонально.

В Украине уже были попытки создать конституционное большинство. И Кучма это делал, но останавливались далеко до отметки 300 голосов.

Думаю, они сейчас рассчитывают не на 300 голосов в парламенте, которые им не удастся получить, а на закон о референдуме, с помощью которого они хотят изменить Конституцию или принять по так называемой “народной инициативе” новую Конституцию. То, что они сейчас делают, преследует не столько стратегическую, сколько тактическую цель. Они добрали почти 260 депутатов, что позволяет верхушке ПР принимать решения, игнорируя мнение хоть Блока Литвина, хоть коммунистов. Это была главная задача.

Нельзя исключать, что несколько человек из “Нашей Украины” или “Народной самообороны” перейдут в коалицию. Могут быть еще перебежчики из БЮТ – там тоже зона риска. Но это будут отдельные депутаты. Вербовка, проведенная Жванией на ресурсы ПР, – это, скорее всего, последняя большая группа перебежчиков. ПР почти исчерпала ресурс увеличения численности коалиции.

Александр Волков, бывший народный депутат КОАЛИЦИИ ЛЮДИ СЕЙЧАС И НЕ НУЖНЫ – ЭТО ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

Я думаю, 300 голосов в коалиции не будет – это 100%. Но будет много. Хотя я считаю, всё равно, есть ли у тебя твердых 226 голосов или 296. Возможно, еще 10-15 депутатов или перейдут в коалицию, или будут голосовать так, как ей нужно. К огромному сожалению, у нас в парламенте очень много бизнесменов, которые зависят от власти, на которых можно надавить через налоговую, через милицию, через суды и т.д. И если перед человеком встает вопрос оставить свой бизнес и семью без куска хлеба или голосовать так, как просят представители коалиции, то безусловно, они изменяют своему избирателю и своему лидеру. Как говорится, своя рубашка ближе к телу.

Коалиции люди сейчас и не нужны – это головная боль. Они же переходят не просто так, а с вопросами-просьбами, какие хочешь-не-хочешь, а нужно выполнять.

“Наша Украина” – наиболее уязвима. Она состояла из осколков. Я когда-то говорил Виктору Андреевичу: что ты делаешь винегрет из этих политических сил, где по два-три человека? И в БЮТ есть с десяток лиц, которые смотрят в сторону коалиции, хотя 120-125 депутатов в БЮТ останется.

Нужно вводить императивный мандат или вводить такую норму: если депутаты изменяют своей политической силе – лишать их мандата.

Михаил Погребинский, политолог ВОЗВРАЩАТЬ СИСТЕМУ КУЧМЫ НЕВОЗМОЖНО, И НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ЭТОГО НЕ БУДЕТ

Я думаю, маловероятно, что будет 300 голосов. Но я не исключаю этого. Это будет зависеть от политики, которую будет проводить Янукович и правительство. Если осенью будет достаточно успешное продвижение в экономической области, начнутся социальные реформы и будут сделаны сигналы для того, чтобы акценты в политике были направлены на объединение страны, если будет понятна гуманитарная политика, возможно, это будет определенным оправданием для людей, которые пойдут из оппозиции в коалицию. Но сделать это достаточно тяжело. Я думаю, все, кто хотел, уже определились и перешли.

Я не вижу причины, зачем Януковичу возвращать систему Кучмы. Она на деле (вопреки недавнему утверждению Левочкина) не была эффективнее. Она была типично безответственной. Президент руководил всем и ни за что не отвечал. Попытка восстановить такую систему не может найти поддержки ни в одной политической силе, даже в ПР. Поэтому думаю, ничего подобного не будет. Но изменения нужны. Нужно избавиться от системы двух властных вертикалей (правительство и президент), и много другого можно сделать в Конституции, но возвращать кучмовскую систему невозможно, и ни при каких обстоятельствах этого не будет.

В нынешней оппозиции можно выделить одну идеологическую силу, а другую – харизматичную. Идеологическая – это идейно настроены украинские националисты, которые объединены представлением о том, что Украина должна быть подальше от Москвы. Таких в сегодняшней оппозиции, по моим оценкам, возможно, 30% или даже меньше. Эти люди ни при каких обстоятельствах не перейдут, они имеют свою базу поддержки на Западе Украины. Они останутся оппозицией при любых условиях. Есть еще в оппозиции часть, ориентированная на харизматиков, – на Тимошенко. Конечно, это не вся фракция Тимошенко, возможно даже меньшая ее часть – это люди, в которых уверена Тимошенко, и они знают почти на 100%, что попадут в следующий список.

Сегодня возможно объединение с ПР вокруг какой-то идеи или фигуры, допустимо, Яценюка или Тигипка, который дистанцируется или, возможно, даже выйдет из власти. Он, например, налаживает союзные отношения с ПР и собственно коалицией на определенной программе, которую можно выполнять вместе, в том числе речь идет о внесении изменений в Конституцию, бюджетной реформе и все такое. Такой вариант нельзя исключить. Тогда в оппозиции останутся “верные солдаты” Юлии Тимошенко и последовательные украинские националисты. Таких в парламенте точно меньше, чем 100. Поэтому теоретически, эта большая коалиция или союз ради какого-то “светлого будущего” может насчитывать 350 лиц.

Вадим Карасев, политолог “ТУШКИ” НЕ СТОЛЬКО ИДУТ В КОАЛИЦИЮ, СКОЛЬКО УХОДЯТ ОТ ТИМОШЕНКО

Скорее не к осени, а к поздней осени, ближе к зиме, формирование конституционного большинства в Верховной Раде возможно. Тут тестовой датой могут стать выборы в местные органы власти. По их результатам будут окончательно принимать решение: нужна ли нам конституционная контрреволюция, нужно ли Украине проводить конституционную контрреформу и возвращаться к президентско-парламентской республике и к проверенным удобным ручным методам управления государством со стороны президента. И эффективны ли они с точки зрения исторических запросов решения социально-экономических задач. Это же иллюзия порядка! Никто сегодня не руководит в ручном режиме государством. Кроме ярых автократов, живущих за счет газовой и нефтяной ренты, но все равно эта иллюзия управляемости рассыпается, поскольку мало этой нефти и газа.

Эффективность государства - в эффективности институтов политических, правовых, финансовых, банковских, антимонопольных, регуляторных. А когда говорят, что эффективность государства в том, что командный импульс быстро проходит сверху вниз, как в армии, – это ретроградство и косное мышление, или это намерение подчинить себе все и вся.

Люди, которые сейчас идут в коалицию, они не столько идут в коалицию, сколько уходят от Тимошенко. Это попытка создать какие-то буферные, транзитные, а не стационарные депутатские группы, находящиеся между коалицией во главе с ПР и оппозицией во главе с Тимошенко и БЮТ. Как только будет перемена политической погоды, как только повеют другие политические и геополитические ветры, как только начнутся проблемы у этой власти (а они начнутся, в первую очередь экономические и социальные), то у этой миграционной волны начнется отлив и обратной движение. Это не значит, что сегодня у кого-то есть намерение взять и просто лечь под власть. Просто никто не знает, чем должна заниматься оппозиция. Сегодня - кризис оппозиции, нет ответов: в чем сегодня миссия оппозиции, где ее основные площадки, каким должен быть стиль оппозиционной деятельности: громкий, радикальный, митинговый, интеллектуальный? Мы сегодня понимаем, что та оппозиция, модель которой была сформирована в начале десятилетия, сегодня не срабатывает. У людей нет запроса на старую оппозицию. Нужно некоторое время переждать, и готовиться к тому, чтобы в случае перемены электоральных, социальных и общественных настроений, выйти и предложить себя в качестве проводника новых оппозиционных настроений.

Опрашивала Анна Ященко