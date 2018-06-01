Кирилл не желает, чтобы в Украине была улица гетмана Мазепы

В июле глава Российской церкви опять пожалует в Украину, и ему очень не хочется ехать на крутом мерседесе в Лавру по улице Мазепы. В то же время въезжать через Лаврские врата, построенные гетманом, он не против... Многострадальная улица Ивана Мазепы опять в центре внимания общественности и СМИ. Предстоятель Российской православной церкви Патриарх московский и всея Руси Кирилл обратился к киевской городской власти с просьбой переименовать улицу Ивана Мазепы. В июле глава РПЦ собирается посетить Украину, и, очевидно, ему бы не хотелось добираться до Киево-Печерской Лавры по улице, которая носит имя гетмана, отлученного по указанию Петра Первого от церкви.

Поддерживают ли инициативу российского патриарха в самой Лавре? С таким вопросом мы обратились в информационный отдел Украинской православной церкви МП.

В ответ нам выслали опубликованный в блоге комментарий главы Синодного информационно-просветительского отдела УПЦ МП, пресс-секретаря предстоятеля УПЦ, протоиерея Георгия Коваленко.

– Украинская православная церковь уже много лет просит, чтобы улицу, на которой находится Святая Успенская Киево-Печерская Лавра назвали Лаврской. Но так случилось, что улицу Январского восстания переименовали в улицу Ивана Мазепы. И теперь это похоже на Киевский университет святого Владимира, который в советское время назвали именем Шевченко, который немножко подрабатывал в нем. Мы любим и уважаем Тараса Григорьевича, но хотели бы, чтобы нашему университету (философский факультет которого и я, кстати, заканчивал) вернули историческое название в честь святого равноапостольного князя. И в этом нет никакой политики или неуважения. Так же и с улицей Мазепы. Вопрос переименования ее в Лаврскую не имеет никакой связи с нашим отношением к Мазепе. Улица, которая ведет к Лавре, должна называться Лаврской!

Напомним, раньше улица была названа в честь Январского восстания, однако в 2007 году с бурными дискуссиями таки была переименована в улицу Ивана Мазепы. Как отмечалось в проекте тогдашнего решения о переименовании, выдающийся украинский гетман, который руководил Украиной более чем 20 лет, “отдал много сил и средств на возрождение Гетманской Украины”. “Его государственные дела оказались чрезвычайно современными и модерными, достойными наследования. Иван Мазепа поднял на высокий уровень интеллект, духовность и национальное сознание Украины, поставив ее в один ряд с высоко развитыми европейскими странами”, – отмечалось в документах.

Имя Мазепы улица получила не случайно. Ведь именно здесь на средства гетмана было построено много сооружений, в том числе и церковных, отстроена Лавра.

– Вклад Мазепы в развитие Киева огромен, – рассказывает доктор исторических наук, профессор, директор Центра украиноведения Киевского национального университета им. Т.Шевченко Владимир Сергийчук. – Он фактически застроил нынешнюю улицу Мазепы. В частности, стена вокруг Лавры, церковь Всех Святых на Экономических вратах Печерского монастыря, Никольский военный собор, я уже не говорю о корпусе Киево-Могилянской академии на Подоле, Кирилловской церкви, колокольне Софиевского собора, помощи бурсакам академии и т.д. Все это - за средства Мазепы.

По оценкам историков, в целом за собственные деньги Мазепа построил 26 соборов, церквей и колоколен. Усилиями Мазепы отреставрированы Троицкая соборная церковь Кирилловского монастыря, Успенский храм, Троицкая надвратная церковь Киево-Печерской Лавры, Софийский Собор и Михайловский золотоверхий монастырь. В тот период сформировался даже архитектурный стиль, который получил название “мазепинское барокко”.

Украинской церкви Мазепа подарил и Пересопницкое Евангелие, на котором принимают присягу президенты Украины.

Так неужели он не достоин того, чтобы его имя носила одна из столичных улиц?

Заместитель директора Института истории НАНУ Станислав Кульчицкий в свое время работал в комиссии по переименованию улиц при КГГА, когда решался вопрос об изменении Январского восстания на Мазепы.

– Выходит, что с приходом к власти нового правительства, которое имеет другую ориентацию, другое отношение к тем или иным историческим деятелям, мы будем сразу все переименовывать? – удивляется Кульчицкий. – Это настолько несолидно и кричаще. С другой стороны, Мазепа, например, представлен на нашей денежной единице (портер гетмана изображен на лицевой стороне 10-гривневой банкноте, в то время как на обороте – панорама Киево-Печерской Лавры. – Авт.), так что, менять дизайн гривен, отказываться от Мазепы? Мы знаем, что Московская церковь бросила анафему на Мазепу сразу после того, как он нарушил свою вассальную клятву Петру. Кириллу неприятно ехать к Лавре по улице Мазепы... Наша внутренняя политика каким-то образом зависит от соседнего государства. Поэтому может быть, улицу переименуют.

На прошлой неделе вопрос относительно переименования улицы Ивана Мазепы рассматривался на заседании комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма, но депутаты не поддержали этот проект решения. В то же время глава постоянной комиссии по вопросам культуры и туризма Киевсовета, бютовец Александр Бригинец заявил, что команда Януковича – Черновецкого намерена при любой позиции профильных комиссий на следующей сессии переименовать часть улицы Ивана Мазепы в Лаврскую.

– Наша комиссия не поддержала указанный вопрос, потому что, во-первых, проект решения не проходил через комиссию по вопросам наименований, во-вторых, не было достаточно времени, чтобы в этом разобраться. И главное – общественные слушания, которые обязательны в таких случаях, проведены не были, – объяснил Бригинец.

Однако, по его словам, представители большинства Януковича – Черновецкого заявили ему: “Вопрос все равно будет решен на сессии, независимо от решения комиссии”.

В том, что улицу Мазепы переименуют в Лаврскую, депутат Киевсовета из Блока Виталия Кличко Дмитрий Андриевский не сомневается.

– Я уверен, большинство проголосует, и опять найдется аргументация об общественной необходимости этого шага, – рассказывает Андриевский. – Нужно услышать мнение киевлян, чтобы люди, которые живут на этой улице, четко сказали: мы хотим или не хотим. Но мне кажется странным, когда такую просьбу мы слышим от наших соседей. Кому-то еще могут не нравиться названия наших улиц, так что их нужно сразу изменять? Это на сто процентов внутреннее дело Украины и территориальной общины.

В то же время секретарь Киевсовета Олесь Довгий, который в 2007 году заявлял, что переименование “является очень важным в историческом смысле”, поскольку Мазепа имеет непосредственное отношение к этой улице, заверяет, что на сегодня официальных обращений о переименовании не получал.

– Никаких официальных обращений относительно переименования улицы Мазепы в Секретариат Киевсовета не поступало, – заявил Довгий. – Потому я не могу комментировать то, чего нет. Хочу напомнить, что для того, чтобы переименовать улицу, должна быть выдержана необходимая процедура. Соответствующее представление должна сделать общественная группа, представители депутатского корпуса Киевсовета или высшие государственные органы власти. Также свои выводы должна представить профильная комиссия Киевсовета. Лишь после этого этот вопрос выносится на заседание Киевсовета.

Еще одни противники переименования – представители УНП – заявили об акциях протеста в случае, если этот вопрос таки появится в повестке дня. А пока до протестов не дошло, они начали собирать средства на памятник Мазепе в Киеве.

Политолог Владимир Фесенко не против названия Лаврская – мол, это отвечает и географии места, но он уверен, что отказ от названия Мазепы вызовет конфликты с политической подоплекой.

– Тут есть элемент этического диссонанса, когда представитель конфессии зарубежного государства обращается с такими предложениями. Это должны делать представители нашего общества.

Чтобы выяснить, не является ли обращение патриарха Кирилла вмешательством во внутреннюю политику Украины, мы обратились в МИД. Однако спикер этого ведомства Александр Дикусаров ответил, что они “не комментируют такую информацию”.

Яна Солнцева