Медведев хочет быть российским хозяином Украины

Практических эффектов визит Медведева не имел... Президент РФ вступил в прямую конкуренцию с Путиным, которого СМИ все реже называют «истинным царем» России... Путин долго формировал себе имидж «хозяина Украины»... Есть такой старый анекдот... Далекий Север. Чукотский чум, в котором варит уху из тюленя одинокая чукчанка. Пурга. В чум, ни слова ни говоря, влезает российский геолог. Снимает лыжи. Так же молча отхлебывает тюленью уху. Потом молча делает свое сексуальное дело с чукчанкой и заваливается спать. Утром молча дохлебывает уху, молча надевает лыжи и, не проронив ни слова, идет в пургу. Чукчанка выходит из чума и кричит ему вслед: «А ты чего приходил-то?!»

Аналогичный вопрос задают украинские аналитики и СМИ после двухдневного официального визита в Украину президента РФ Дмитрия Медведева. Зачем приезжал-то? У оппозиции ответ наготове: подталкивал украинскую власть к дальнейшей (после ЧФ) сдаче национальных интересов Украины.

В действительности практических эффектов и последствий визит Медведева не имел. По-видимому, единственное исключение – соглашение о демаркации украинско-российской границы. Оно и в самом деле было нужно обеим странам, которые просят у Евросоюза безвизового режима. Но не выпросят, пока не демаркирована до конца межгосударственная граница.

А такой чувствительный для Украины вопрос, как делимитация морской границы в Азовском море, отложен на потом. И, похоже, на далекое «потом».

Имеем пару геополитических деклараций и еще пару рамочных соглашений, пока еще не наполненных более-менее конкретным содержанием. Что касается гуманитарного и образовательного сотрудничества между государствами, то, вне всякого сомнения, оно, учитывая малоросские фигуры Табачника и Семиноженко, и без соглашений развивалось бы в неукраинском направлении.

Как подчеркнул прежний представитель Ющенко по вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский, во время визита Медведева «в энергетической сфере не произошло ни обещанных прорывов, ни видимых провалов. Ни Нафтогаз, ни ГТС, ни ядерную отрасль, ни электрогенерацию пока еще не сдали России. Янукович и правительственные чиновники не устают повторять, что все решения должны отвечать «национальным интересам».

У России уступок тоже не выпросили. Напрасно во время украинско-российского экономического форума министр по ТЭК Юрий Бойко, олигархи Григоришин и Новинский просили Медведева позволить прокачку по российским трубам газа, который добывается в Средней Азии. Медведев сослался на «коллег из Туркмении и Узбекистана» (Газпром, как известно, давно законтрактовал весь туркменский экспортный газ). И относительно обводных газопроводов мольбы тоже не подействовали: Медведев подтвердил, что вроде бы будут строить и Северный, и Южный потоки.

Премьер Николай Азаров в свойственном ему тяжелом официозном стиле советских времен определил главный результат визита Медведева как «создание фундамента для постепенного возобновления связей во всех сферах жизнедеятельности, последующего углубления экономического, научного, гуманитарного сотрудничества. И главное – для возобновления доверия между руководством страны и народами".

Какую-то конкретику здесь найти невозможно.

По мнению автора, настоящая цель Дмитрия Медведева и его настоящие достижения лежат в совсем иной плоскости – пиарной. В первую очередь он должен был появиться в роли «настоящего российского хозяина Украины». И тут он вступил в прямую конкуренцию с премьер-министром Владимиром Путиным, которого СМИ все реже называют «истинным царем» России. Владимир Владимирович долго и старательно формировал себе имидж «хозяина Украины». Но ему немало навредила в этом плане откровенная симпатия к Юлии Тимошенко на протяжении ее премьерства и президентской избирательной кампании в Украине. И не менее откровенная украинофобия.

Это дает шансы Медеведеву, который последовательно поддерживал на выборах Януковича. Тем более что Дмитрий Анатолиевич постепенно сокращает рейтинговый разрыв со своим прежним покровителем. Все свидетельствует о том, что Медведев явно собирается баллотироваться на второй срок. А до 2012 года у него еще есть достаточно времени.

Для российского электората неотразимым «шармом» обладает тот кандидат, который позиционирует себя как «укротитель Украины». Той «глупенькой», по мнению большинства россиян, Украины, которая не понимала собственного счастья быть в вечной и нерушимой дружбе с Россией. Пришло время ее вернуть в «лоно семьи».

Сегодня Медведев явно дает бой Путину на украинском имиджевом поле. Он всем своим поведением во время визита подчеркивал, кто в украинском доме хозяин. При этом во многих моментах «отстранялся» от Путина. Президент РФ обходится без откровенных грубостей, без «мочилова в сортире», «хануриков» и «изжеванных галстуков». Короткие стреляющие реплики типа «так работать – придется», «я не знаю, умеют ли все министры у вас на компьютере работать, это нужно проверить. Я своих проверяю». Оставалось прибавить – «и ваших проверю»...

Медведев сознательно прохладно отозвался о «экспромте» Путина относительно слияния Газпрома и Нафтогаза. Зато выдал собственный и достаточно воинственный «экспромт» о вступлении Украины в ОДКБ.

Это относительно вербального поведения. А относительно невербального – свои визуальные впечатления передает корреспондент австрийской газеты Wirtschaftsblatt: «Размеры – понятие относительное. Да, украинский президент Виктор Янукович при весе свыше 110 килограммов имеет рост 1,95. Но рядом со сравнительно мелким российским коллегой Дмитрием Медведевым (1,58) политический тяжеловес превращается в комнатную собачку. Странно наблюдать, как Янукович перед Москвой в переносном смысле «стоит на задних лапках».

...И осталась на память украинским «чукчам» расписная чаша, из которой российский «геолог глубокого бурения» пил зеленый чай. И сакраментальный вопрос: «Чего приезжал-то?».

Николай Писарчук