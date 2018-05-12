Кто главный клоун в украинской власти?

Партия крупного капитала соседствует с партией «защиты прав трудящихся» и партией защиты интересов спикера Литвина. Внутри самой ПР тоже немалый «питомник» всяких групп... Чего в Украине больше - оппозиций или властей? В конце прошлой недели глава парламентской фракции ПР Александр Ефремов пытался сострить, комментируя заявление фракции НУ–НС относительно оппозиционности к действующей коалиции. Мол, «в рамках оппозиции уже наплодилось столько оппозиционных сил, что можно запутаться, кто из них главный оппозиционер». В то же время изо всех сил пытаясь выглядеть демократом, Ефремов заметил: чем больше точек зрения в парламенте, тем более конструктивными будут решения.

Ну, какие из «регионалов» демократы, всей стране показало избиение депутатов-оппозиционеров и полное игнорирование точек зрения оппонентов при принятии коалицией крайне сомнительных решений (ратификация «Харьковского пакта», принятие «дутого» бюджета-2010, установление полного контроля над судебной ветвью власти со стороны Высшего совета юстиции и тому подобное).

Кроме того, Александр Сергеевич лукавит, встречая в колья заявление нунсовцев. Ведь к такому решению фракцию НУ–НС подтолкнул закон, поданный членом правящей коалиции Василием Киселевым, за который и проголосовала сама коалиция. Данный закон лишает наиболее многочисленную оппозиционную фракцию, то есть БЮТ, монополии на оппозицию в парламенте. После его принятия НУ–НС просто воспользовался шансом получить свою долю квот на должности в парламенте. Собственно, на это и рассчитывала власть: измельчание оппозиции ей очень выгодно.

Оставлю за рамками вопрос о том, какая из НУ–НСа оппозиция. А вот слова Ефремова относительно «размножения» в ее рамках оппозиционных сил явно требуют ответа. Уже в который раз лидеры ПР внимательно присматриваются к веточкам в чужих глазах, не замечая колод в собственных.

Так вот, власти всякой у нас расплодилось ничуть не меньше, чем оппозиции. Что и не удивительно, принимая во внимание разнородность властной коалиции: партия крупного капитала здесь соседствует с партией «защиты прав трудящихся» и с партией защиты интересов индивидуально спикера Литвина с несколькими его бизнес-спонсорами. К тому же внутри самой ПР тоже немалый «питомник» всяких групп и группировок.

В итоге коммунисты в полном соответствии со своими политическими взглядами возводят в Запорожье памятник Иосифу Сталину, признанному в Украине преступником решением суда, которое пока еще никто не отменял. Этим вызывают бурю негативных эмоций как в Украине (где такую идею поддерживает лишь 9% населения), так и в Европе (где ее не поддерживает, кажется, уже никто). Президенту Януковичу приходится заливаться краской в Брюсселе и объяснять европейцам, что же это происходит в его государстве.

А внутри страны обществу должны что-то объяснять другие лидеры ПР, они же главные правительственные чиновники. При этом им приходится очень осторожно подбирать слова (основной месидж, как правило, «это нехорошо, но пусть решает общественность»), чтобы не оскорбить союзников, без которых коалиция распадется. Лишь министр юстиции Александр Лавринович высказался более-менее четко негативно. По-видимому, вспомнил свое руховское прошлое. Между тем, один из лидеров коммунистов Александр Голуб заявил, что памятник Сталину будет установлен еще и в Киеве. Тогда хлопот у «регионалов» станет еще больше.

А в понедельник заместитель председателя фракции КПУ Валентин Матвеев заявил на заседании согласительного совета ВР, что коммунисты не будут голосовать за допуск в Украину иностранных воинских подразделений для проведения международных учений. А проект соответствующего закона подал не кто иной как президент Янукович, определив его как «безотлагательный». Конечно, традиционный ежегодный «Си-Бриз», скорее всего, все равно состоится. Оппозиция «перекроет» недостаток голосов, там многие депутаты отстаивают евроатлантическую интеграцию Украины. Но неприятное «послевкусие» все равно осталось.

Вспоминается и битва за харьковский «Турбоатом», когда люди первого вице-премьера Андрея Клюева в последний момент заблокировали взятие этого «смачного» предприятия под контроль спонсором КПУ Константином Григоришиным.

Вот и разберись тут со всеми «саморазмножившимися властями». Президент Янукович поручаетподготовить проект изменений в Конституцию. А еще один видный коалиционер спикер парламента Литвин через неполные две недели после этого говорит такое: “Сейчас вносить любые изменения в Конституцию несвоевременно. Если мы сейчас втянемся в очередные изменения к Конституции, поверьте – страна будет парализована. Поверьте, у нас будут инициированы очередные формально-общественные обсуждения, и это сработает, как отвлекающий маневр”.

Что говорить, когда и внутри ПР довольно много всяких отдельных властей. Скажем, президент Янукович, почетный лидер партии, назначает вчерашнего бютовца Портнова заместителем главы своей администрации, а депутат-«регионал» Валерий Бондык рассказывает, как это назначение было негативно воспринято в Партии регионов.

Заместительница главы АП Анна Герман открыто говорит, что не будет слушать своего непосредственного начальника Сергея Левочкина и будет работать «напрямую» с Януковичем.

Будущий министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор Шуфрич в свое время начистил морду за «подставу» этому самому будущему главе АП Левочкину. Последний мстительно не включил министра МЧС в состав Совета национальной безопасности и обороны. Выходит, чрезвычайные ситуации никоим образом не угрожают национальной безопасности. Похоже, Левочкину не следует теперь подходить к Шуфричу на расстояние вытянутой руки… Или ноги…

Ожидает своего времени принципиальный антагонизм между главой правительства ретроградом Николаем Азаровым и его заместителем «по реформам» либералом Сергеем Тигипко. Скрытым, но от того не менее жестоким стоит считать устаревший конфликт между министром по ТЭК Юрием Бойко и первым вице-премьером Андреем Клюевым.

Характеристика «дешевый клоун», данная нынешним вице-премьером по Евро-2012 Борисом Колесниковым, навеки повисла на воротнике министра образования и науки Дмитрия Табачника.

Видите, сколько власти наплодилось. Теперь сложно разобраться, кто у них главный клоун.

Николай Писарчук