Депутат Парубий: Я готов к тому, что при этой власти попаду в тюрьму

Я не буду делать, как “регионалы” в 2005-м, и никуда не стану сбегать. Ефремов с Литвиным играют в злого и доброго полицейского... Бывшие политзаключенные консультируют меня, как вести себя в камере...

Дымовой скандал в Верховной Раде произошел 27 апреля, но еще лишь в самом разгаре – против народных депутатов от “Нашей Украины” Андрея Парубия и Юрия Грымчака, мешавшим голосованию Харьковских соглашений, возбудили уголовное дело. С Парубия и Грымчака, скорее всего, снимут депутатскую неприкосновенность и будут судить. Генпрокурор Александр Медведько направил в ВР представление о привлечении Парубия и Грымчака к уголовной ответственности. При этом, как известно, Олесь Доний, которого новоиспеченный «регионал» Василий Стельмашенко бил головой о трибуну, до сих пор в больнице с сотрясением мозга. Он тоже подал заявление в прокуратуру об избиении, однако его еще не даже не признали потерпевшим.

Андрей Парубий рассказал, какие преступления ему «шьют».

Андрей, вам уже вручили постановление о возбуждении уголовного дела против вас? Что там указано?

Да, я только что вышел из прокуратуры и получил постановление об объединении уголовных дел, то есть моего и Грымчака. Нам инкриминируют статью 344 Уголовного Кодекса Украины «Вмешательства в деятельность государственного деятеля».

Они считают, что мы сообща по сговору проводили преступные действия.

Говорят, что мы якобы «незаконно влияли на председателя Верховной Рады Украины и народных депутатов с целью помешать выполнению ими служебных обязанностей». Но меня интересует одно – 27 апреля, когда ратифицировались антиукраинские Харьковские соглашения, я тоже пришел в ВР на свое рабочее место. Но ни я, ни я мои однопартийцы не имели возможности выступить на трибуне, высказаться о сдаче интересов Украины. Когда я хотел проголосовать против, на меня напали боевики от Партии регионов. Поломали нос, привели к сотрясению мозга.

Поэтому покажите мне того человека, которому я «помешал» осуществить свои служебные полномочия. Кому и что я помешал? Литвину или “регионам”, которые рвали и метали, говорили на трибуне, что хотели, и сдавали с потрохами Украину?!

Поэтому кому и чем я препятствовал, для меня загадка! Они же сделали свое черное дело, так где факт препятствования?!

Так вас обвиняют в организованной преступности?

Да, в организованной. Оказывается, что мы имели какое-то преступное намерение, действовал преднамеренно, как соисполнители, вопреки нормам этики и дисциплины, с преступным намерением.

Мы с Грымчаком стали “соисполнителями”...

Сегодня появилась информация, что Литвин хочет встретиться с вами и Грымчаком. Он говорит, что не нужно «продуцировать войну, а договариваться». Как понять его слова? Я рассматриваю это как игру в злого и доброго полицейского. Ефремов заявляет, что они поставят наш вопрос в четверг на голосование и проголосуют. Коммунисты заявляют то же. А Литвин играет “доброго полицейского”, мол, можно поговорить и еще все решить.

Конечно, если председатель ВР хочет со мной встретиться, я найду для него время. Но, как по мне, это никак не остановит их намерений.

Возможно, они хотят с вами договориться и перетянуть вас в свою коалицию?

Думаю, они понимают, что со мной тяжело договориться. Откровенно говоря, я понятия не имею, о чем они хотят говорить. Но в любом случае знаю, что эти договоренности будут невозможны, если они будут выходить за рамки моей позиции – жизненной, политической – и моей законодательной деятельности.

А какова ваша позиция? Моя позиция такова, что в парламенте 27 апреля состоялось противозаконное действие. Ратификация как таковая не состоялась хотя бы потому, что в зале не было достаточного количества депутатов. При голосовании были совершены нападения на депутатов от НУ–НС.

Если они надеются на смену моей позиции или большую лояльность к власти Януковича, то очень ошибаются. Не будет никакой лояльности и не будет никакого изменения моей политической позиции.

Тогда на что они рассчитывают? Я в жизни не занимался бизнесом, не имею никаких дел, связанных с финансами. Поэтому не знаю о каком-либо своем слабом месте, кроме этого “уголовного дела”, которое они сфальсифицировали и теперь шьют мне.

Не думаете ли сбежать? Вы так легко согласитесь, чтобы вас осудила эта власть на 3–5 лет? Конечно, я никуда не буду сбегать. Я не раз говорил, что не буду уподобляться членам Партии регионов, которые в 2005 году скрывались от следствия или бежали за границу, сидели где-то на курортах. Я буду в Украине, буду ходить к следователю, в парламент, выступать, буду отстаивать свою позицию.

Если они надеются меня запугать, могу сказать одно: не дождутся!

Смирились ли вы с мыслью о том, что вам придется сидеть за решеткой? Да, я морально к этому подготовился.

Вам не страшно? Я же не девочка. Такое спрашиваете. Я с шестнадцати лет в национально-освободительном движении: когда еще не было Украинского государства, когда был коммунистический режим и могли быть последствия намного хуже. И если бы у меня брали верх страх, эмоции, то я бы никогда не прошел тот путь, который я прошел.

Выражают ли вам какую-то поддержку ваши однопартийцы? Конечно! Для меня бывшие политзаключенные Хмара, Ратушный даже будут проводить консультации, как вести себя в камере с уголовными преступниками. То есть поддержка и консультации у меня есть.

Что вам известно о деле Олеся Дония? Известно, что никакого дела по факту избиения Дония не открыто. У меня это вызывает большое удивление. Я не удивлюсь, если еще и против него откроют уголовное дело – “за препятствование председателю Верховной Рады и депутатам”.

Беседовала Оксана Климончук