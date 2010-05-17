В ЕЦ растолковали Януковичу и Медведеву, что третий - не лишний

Председатель партии “Единый центр” Игорь КРИЛЬ считает, что к переговорам Украины и России в сфере энергетики, строительства автомагистралей и использования газотранспортной системы целесообразно привлечь третью сторону.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

По словам И.КРИЛЯ, участие ЕС в этих проектах даст больше экономической выгоды и дополнительные гарантии для нашего государства.

Политик отметил, что такой стратегический проект, как транспортировка газа в Европу, легче реализовать при условии участия в нем трех сторон: продавца, посредника и покупателя. «И с экономической, и с политической точки зрения Украине будет выгоднее, если развитие ГТС будет проходить в интересах не только России, но и ЕС. Заинтересованность со стороны европейских стран есть. Поэтому украинской власти нужно лишь пригласить их к переговорному процессу. Участие третьей стороны-покупателя значительно повысит капитализацию украинской трубы и сделает согласование условий поставок энергоносителя менее болезненным для нашей страны», - считает народный депутат.

И.КРИЛЬ сказал, что такой подход нужно сохранить и при обсуждении планов строительства дорог. По его словам, вкладывать огромные средства в прокладку автомагистралей локального значения сегодня не по карману как нашему государству, так и нашим соседям. «Только при условии включения новых дорог в международные транспортные коридоры проекты по их строительству станут прибыльными. В этом случае даже такой политический проект, как сооружение Керченского моста, может принести нашему государству экономические выгоды. В частности, увеличение пассажиро- и грузопотоков повысит статус и возможности Украины как транзитного государства, станет толчком для развития гостиничного бизнеса, придорожной инфраструктуры и туризма», - уверен политик.

Представитель “Единого центра” убежден, что проекты в сфере энергетики также должны стать предметом трехстороннего сотрудничества. «Включение украинского энергорынка в общеевропейский станет залогом стабильности работы и безопасности отечественной энергетики», - считает народный депутат. «Сотрудничество в любой из этих сфер – вопрос не одного дня, но для нашего государства очевидны выгоды от увеличения участников переговоров по стратегическим для Украины направлениям», - отметил народный депутат.