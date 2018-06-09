Янукович просил у Господа, чтобы все были честными и достойными (фоторепортаж)

Президент Виктор Янукович в праздник Пасхи попросил у Господа сил, чтобы “поднять нашу страну из руин, чтобы каждому человеку и каждой семье стало легче жить”. А также призвал украинцев помолиться вместе, “чтобы Господь помог нам быть достойными, быть честными и быть преданными идеалам Правды и Добра”.

Интересно, что глава государства удостоил отдельного поздравления “тех наших соотечественников, которых судьба разбросала по миру в поисках лучшей жизни”.

На церемонии встречи Благодатного огня Виктор Федорович не появился, придя лишь на праздничное богослужение вместе с премьером Николаем Азаровым, спикером ВР Владимиром Литвином и группой высокопоставленных лиц общим числом около 50.

А накануне Президент развил бурную деятельность в плане “поднятия страны из руин”. По крайней мере, в том, что касается организации этого процесса.

Янукович создал при себе Общественный гуманитарный совет, в который, в частности, вошли: писатель Иван Драч, председатель правления Украинского фонда культуры Борис Олийнык, художественный руководитель Национального академического драматичного театра имени Ивана Франко Богдан Ступка, публицист Дмитрий Стус и глава правления благотворительной организации «Фонд Елены Франчук «АНТИСПИД» Елена Франчук.

В составе свежесозданного Комитета по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу - еще больше людей, которые не нуждаются в отдельном представлении широкой публике: собственной персоной Виктор Янукович, Николай Азаров, Анатолий Близнюк, Юрий Богуцкий, Сергей Бубка, Константин Грищенко, Михаил Добкин, Михаил Ежель, Геннадий Кернес, Борис Колесников, Александр Лукъянченко, Сергей Левочкин, Анатолий Могилев, Анатолий Присяжнюк, Андрей Садовый, Равиль Сафиуллин, Григорий Суркис, Валерий Хорошковский, Василий Цушко, и в придачу - Леонид Черновецкий.

В придачу к этому назначив еще и Сергея Кивалова - “заместителем члена” Венецианской комиссии и решив вопрос награждения юбилейной медалью «65-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», Виктор Федорович перешел к «ликвидации завалов», оставленных предшественником.

Были ликвидированы: политический совет при Президенте Украины, Координационный совет по вопросам функционирования рынка ценных бумаг, Национальный конституционный совет, Национальная комиссия по укреплению демократии и утверждению верховенства права, общественный совет, координационный совет по вопросам государственной службы, координационный совет по проблемам ВИЧ-инфекции/СПИДа, туберкулеза и наркомании, межведомственная рабочая группа по вопросам противодействия коррупции, национальный совет по вопросам благотворительности «Согрей любовью ребенка», комиссия по проработке и комплексноу решению вопросов реализации государственной политики в сфере рационального использования и охраны земель, консультативный совет по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий, Национальный совет по вопросам взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления, Национальный совет по вопросам культуры и духовности, совет по вопросам этнонациональной политики, Национальный совет по вопросам здравоохранения, Национальный совет по вопросам становления и развития молодежи, нацсовет по вопросам науки, инноваций и устойчивого развития Украины, совет по созданию любимого детища экс-президента - «Мыстецького арсенала», нацкомиссия по утверждению свободы слова, межведомственная рабочая группа по вопросам ценообразования на лекарственные средства, госзакупок и регистрации лекарств, рабочая группа по вопросам строительства доступного жилья, рабочая группа по подготовке предложений относительно развития местного самоуправления, рабочая группа по разработке концепции совершенствования законодательства по вопросам приватизации, межведомственная экспертная группа по вопросам развития рынков капитала, рабочая группа по вопросам противодействия контрабанде и нарушениям таможенных правил, комиссия по разработке проекта концепции реформирования системы МВД...

До кучи Янукович ликвидировал еще и межведомственную комиссию по вопросам подготовки Украины ко вступлению в НАТО и национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции Украины. В целом один лишь перечень подписанных накануне Пасхи указов Президента на сайте главы государства занимает 4 страницы с лишком.

Но наиболее неожиданным стало назначение Андрея Портнова – “главного юриста” Тимошенко, который, в частности, вел иск Юлии Владимировны относительно обжалования результата президентских выборов, - заместителем главы Администрации Президента Януковича и руководителем главного управления АП по вопросам судебной реформы и судоустройства. Этот без преувеличения неординарный шаг уже вызывал, мягко говоря, непонимание как среди бютовцев, так и в лагере регионалов...