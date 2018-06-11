Отставка Тимошенко: расклад по полочкам

«Юлию Тимошенко отправили в оппозицию», «Тимошенко ушла в оппозицию», «БЮТ выдавили в оппозиционную нишу» - это первая реакция экспертов и СМИ на парламентское голосование о недоверии правительству. Реакция чрезмерно эмоциональная: никто ещё никуда не ушел и никто никого никуда не отправил. На самом деле ничего ещё не завершилось.

Голосование за недоверие в равной мере может означать и то, что переформатирование власти стремительно приближается к завершению, и то, что действие вывернет на очередной круг – как это часто происходит в телесериалах. Ситуация всё еще балансирует на грани 50/50 – либо оперативно сорганизуется новая правящая коалиция, либо – нет, и тогда вперёд – к новой избирательной кампании. Эта двойственность вполне сознаётся всеми участниками процесса и отчетливо, хоть и по-разному влияет на все их маневры.

БЮТ: благословляю вас на все четыре стороны

Напрасно злые люди привычно попрекают Юлию Тимошенко непоследовательностью и подчеркивают противоречие между громким заявлением о готовности в случае голосования отставки правительства «в ту же минуту… перейти в оппозицию и быть четко в оппозиции» - и тем, что никакого «ухода-перехода» пока так и не состоялось.

Понятно, что объявление про тотальный министерский «отпуск» - всего лишь способ сохранить, как бы «забронировать» свои кабинеты. Что подтвердил и бютовец Сергей Соболев: «Если будут объявлены досрочные выборы, то правительство в полном составе начнет регулярно собираться, принимать решения и дальше будет держать страну три месяца, пока будут идти избирательные баталии». Чем-то это похоже на поведение странного «ежа-паука», которого сотворил кто-то из магов в «Понедельнике» Стругацких: «Похоже было, что ему хочется идти на все четыре стороны одновременно».

Тем не менее, дело тут не в непоследовательности и не в том, что якобы Тимошенко вообще никогда не выполняет никаких своих обещаний. На самом деле, речь идёт о ключевом положении стратегии, которой, по всей видимости, намерен придерживаться БЮТ.

Суть стратегии вытекает из опыта завершившейся кампании и сводится к тому, чтобы, с одной стороны, избавиться от проигрышного ореола «власти» в глазах избирателей, но, с другой стороны, сохранить за собой административные возможности «властного ресурса».

Тактикой, видимо, станут упорные попытки заблокировать (кулуарно, а в случае необходимости, то и в зале заседаний Рады) формирование новой коалиции, и, соответственно, добиться новых выборов – единственного шанса ЮВТ удержаться у власти.

Поскольку сохранить возможности ресурса в полной мере уже не удастся в любом случае, то мессидж о непреклонной оппозиции БЮТ и, соответственно, о «новой власти, которая всё испортила!» - должен, по мнению бютовских стратегов, компенсировать «административные» потери. Потери предполагаются не такими уж чрезмерными, поскольку оставленный «на хозяйстве» первый вице-премьер Александр Турчинов - куда более сильный орговик, чем так демонстративно «ушедшая в оппозицию» Тимошенко.

У этой стратегии масса недостатков и слабых мест. Но, во-первых, принимается она не от хорошей жизни и во многом является вынужденной. Во-вторых (и это, вероятно, главный минус) она в целом мало отличается от обычного бютовского modus operandi. И, наконец, в-третьих, в штабах Тимошенко не оставляют надежд на то, что им, наконец, подыграет сама Партия регионов, которая в последней кампании сильно недовыполнила свою обычную норму ошибок.

ПР: тиски медвежие смыкаются – визжат…

Один из ключевых вопросов – насколько неслучайным оказался этот «недобор по ошибкам»? И в ходе выборов, и, особенно, в послевыборный период «регионалы» в целом вели себя как-то чересчур грамотно, с совершенно несвойственной им ранее последовательностью и методичностью. Обычно как раз под их радостные возгласы по случаю очередной победы и выяснялось, что вместо «победы» произошла очередная «лужа». Так было в декабре 2007 года, когда при первом голосовании за второе премьерство Тимошенко на табло высветилась цифра «225» - и стеклянный купол Рады чуть не треснул от радостно-восторженного рёва ПР-овцев, вообразивших почему-то, что вопрос решён окончательно и навсегда.

И летом 2008, когда «выбив» из коалиции пару «штыков» (Рыбакова и Бута), «регионалы» неделями блокировали трибуну, обиженно требуя создания нового альянса во главе уже с собой – и тем самым спасали премьерство Тимошенко, как раз тогда сильно обескураженной после провала на местных выборах в Киеве.

А чего стоит то, как «донов» постоянно разводили на совместные голосование под самые радужные обещания…

Так вот, хотя после голосования о недоверии правительству до окончательного «воцарения» ПР ещё далеко, но расклад заметно изменился в их пользу. Раньше такого почти не бывало. Первой подобной акцией был вотум недоверия министру внутренних дел Ю.В.Луценко: «отставка» получилась неполная, но легитимности – не юридической, а политической и психологической – у Юрия Витальевича сильно поубавилось. Соответственно, убавились и возможности.

Голосование по «подвешиванию» Кабмина тоже ослабит избирательно-административные возможности Тимошенко, однако гораздо важнее, что этим ходом создана как бы шахматная «вилка»: либо угроза выборов сделает колеблющихся нардепов (прежде всего из фракции НС-НУ) более сговорчивыми, либо же выборы будут проводиться в условиях более благоприятных для ПР.

В какой мере Януковичу и Ко удастся разыграть этот расклад, во многом будет зависеть от вопроса, поставленного вначале: насколько случайным было развитие сюжета до настоящего времени?

Теоретически приобретения ПР легко объясняются и естественным развитием событий. Совершили мало ошибок? – да потому что вообще почти ничего не делали по ходу выборов (клеветали, что из экономии и от жадности). «Подвесили» Луценко? – да, но рвались-то именно уволить, и вовсе не ожидали, что даже промежуточное решение всё равно сыграет на руку. И т.д., и т.п.

Если и на самом деле речь идет о последовательно, продуманно и методично реализуемом плане, то, по всей видимости, вскорости будет сформирована новая коалиция, и досрочных выборов не будет. Но поскольку за все годы своего существования ПР до самого последнего времени никогда не демонстрировала названных качеств, то к выборам понемногу готовятся все.

НУ-НС: «витязи» на распутье

Отказавшись поставить свои подписи под документом, подтверждающим наличие «тимошенковской» коалиции, а затем и проголосовав за вотум недоверия правительству, часть нунсовских лидеров не только подыграла Януковичу, но и поставила своих соратников перед той же самой «вилкой». Или колеблющиеся оставят свои сомнения и таки вольются в новый ПР-овский альянс, или же будут сброшены на обочину после новых выборов.

Сомнений, кстати, не так уж и много. Джентльменский идеологический набор (язык, НАТО, трубопроводы и т.п.) и, по большому счету, только одно технологическое требование: чтобы никаких коммунистов! Насколько требования безусловны? – сложно сказать. С одной стороны – над переговорщиками не нависает уже Виктор Ющенко со своим чрезвычайно серьёзным отношением к названным ценностям.

Но, с другой стороны, смотришь на Николая Мартыненко или, к примеру, на Давида Жванию, и сразу понимаешь – эти люди высечены из кремня и стали, и ради низкой выгоды они никогда не поступятся принципами. Репутация Давида Важаевича Жвании столь высока, что с ним старается быть по-своему деликатной даже моя любимая Татьяна Евгеньевна Коробова, которая обычно-то буквально каленым железом печатного слова казнит всех, покушающихся на правительство Тимошенко или хотя бы недостаточно истово это правительство защищающих.

Конечно, у ПР есть резервный вариант – т.н. «коалиция подписантов» - когда в альянс, образованный, скажем, ПР, Блоком Литвина и коммунистами, недостающие голоса донесут депутаты из неприсоединившихся фракций. Но, во-первых, в этом есть что-то сомнительное в конституционном аспекте (для Януковича это не принципиально, но неприятно). И, во-вторых, для «китов» НУ-НС это значит оказать новому главе государства всего лишь «одноразовую» услугу, значение которой с течением времени будет выглядеть всё менее значительным. Для сохранения имеющегося достояния, не говоря уже о дополнительных преференциях, такой расклад может оказаться опасным.

Словом, ситуация, как сказано, «подвешенная». Ведя игру на грани срыва в новые выборы, сами агитаторы за новую коалицию не так уж сильно рискуют – кто-то надеется вернуться в Раду с Арсением Яценюком, кто-то - с Виктором Ющенко. Возможно, эти расчеты ошибочны, однако они есть. Поэтому «коалицианты» считают, что могут и поэтому, вероятно, будут «дожимать» свою линию.

Что выборы очень не исключаются, тому свидетельств довольно много. В частности, именно предвыборными настроениями я бы объяснял «детсадовский» демарш Ирины Фарион. Строго говоря, как вполне адекватный метод застолбить хотя бы свой маргинальный электорат этот поход (и вообще подобные инсталляции) был даже неизбежен после январского 1,43-процентного провала вождя ВО «Свобода» Олега Тягнибока.

Как подготовку к возможным выборам стоит расценивать и регулярно звучащие в СМИ утверждения, что в новый парламент пройдут не только «Тигипко, Яценюк и Ющенко», но также «и Тягнибок» или «и Гриценко» (с его 1,20%) – в зависимости от настроений экспертов и от редакционной политики соответствующих медиа-ресурсов.

Литвин: героизация предательства

Кто на самом деле ведёт игру невероятно рискованную – так это Владимир Литвин – политик, который всегда старался избегать даже намёка на участие в ненадёжных авантюрах. Конечно, один срыв у него уже приключился – участие в президентских выборах. Но тогда он всё-таки рисковал лишь тем, что не выиграет (об опасности получить лишь 2,35% его, похоже, никто не предупредил).

Очевидно, что результат, полученный всего лишь два месяца назад, даёт Владимиру Михайловичу очень мало шансов в случае новых выборов вернуться не то что в своё председательское кресло, а хотя бы в новый парламент. Так же очевидно, что оптимальная тактика Литвина должна была бы заключаться в том, чтобы избегать резких движений, не лезть напролом и вообще по возможности затягивать ход сюжета.

Однако пока всё выглядит с точностью до наоборот: не будет преувеличением назвать Литвина подлинным демиургом нынешней ситуации. Именно он объявил о необходимости представить подписи, подтверждающие наличие «коалиции Тимошенко» (хотя мог этого и не делать); именно он ни секунды не промедлил, объявляя о распаде коалиции по факту отсутствия этих подписей; наконец, именно Литвин (хотя тут его роль была и достаточно вспомогательной) провел заседание, объявившее вотум недоверия Тимошенко. Фракция Литвина за это проголосовала, и задел в 13 голосов сделал не-голосование самого спикера чисто формальным.

Не пытаюсь поставить под сомнение уровень владения «техникой интриги» бывшим главой администрации Кучмы, но есть во всём этом неизвестные пока факторы. Ну, неизвестные - и ладно, не будем попусту гадать. Просто ради объективности отметим, что Литвин – единственный из всех организаторов низвержения Тимошенко, кто рискует «не по-деццки».

В других обстоятельствах можно было бы заподозрить особые гарантии, выданные Литвину со стороны «януковичей». Но тогда придётся принять и совершенно беспрецедентный уровень доверия Литвина к таким гарантиям. Верится с трудом – учитывая, что ещё после первого тура президентских выборов председатель ВР совершенно недвусмысленно предлагал Тимошенко отменить результаты народного волеизъявления. Для сомнений хватило бы и только этого, даже если не вспоминать о роли, сыгранной Владимиром Михайловичем в судьбоносные дни Помаранчевой революции…

* * *

Хочу сказать несколько слов, если не в защиту Владимира Литвина – то, по крайней мере, против практики «двойной бухгалтерии» и тройных стандартов. Кто-то очень высокоморальный недавно обозвал маневры спикера эволюцией от кучмоноида до приличного человека – и обратно. Так вот это – чушь. Даже в философском честертоновском аспекте – «если человек предал дважды, стал ли он от этого меньше предателем?» Не только потому, что если мы говорим конкретно о Литвине, то речь идёт не про «дважды» и не про «трижды».

«Предательство доверившихся» - это плохо, даже если идет на пользу «нам, таким хорошим» и «нашему делу, такому справедливому». А уж героизация предателя и попытка опереться на его «эволюцию» сулит одни лишь разочарования. В самом лучшем случае.

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН