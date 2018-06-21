Отмена местных выборов - что дальше?

Большинство украинских экспертов убеждены, что выборы в местные органы власти должны пройти осенью этого года. Ведущие украинские политологи, политтехнологи и социологи считают, что с точки зрения партийно-политической целесообразности решение Верховной Рады об отмене местных выборов является понятным, с правовой - неправильным и неконституционным.

Большинство экспертов, опрошенных Институтом Антикризисных Стратегий, оценили решение Верховной Рады как антиконституционное. Если местные выборы не будут назначены в ближайшее время, в сроки, определенные Конституцией, это будет прецедентом в нарушении базовых принципов конституционного строя. Фактически одна из ветвей власти узурпирует полномочия, которые принадлежат исключительно народу, считают ведущие специалисты Украины в отрасли политического консалтинга.

Как заявил в комментарии Институту Антикризисных Стратегий президент Центра социальных исследований «София» Андрей ЕРМОЛАЕВ: «это плохая традиция отменять правила, определенные законом. Были формальные основания для отмены этого постановления, связанные с неготовностью государственного бюджета финансировать местные выборы. Но это только формальное основание, которое есть смысл учитывать, и не больше. Если в ближайшее время парламент вернется к теме «Бюджет 2010» и рассмотрит статью о финансировании выборов, местные гонки могут быть назначены в ближайшее время. Угроза политических манипуляций есть, но сохраняется шанс возвращения в легитимное поле».

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ соглашается с мнением, что для демократического государства отмена и перенос выборов на неопределенный срок является неверным шагом. «Как эксперт считаю, что если не происходит процесс ротации как основной принцип демократии, тогда происходит процесс консервирования проблем, элит. Но с точки зрения политических сил, понятно, что Партии регионов, Блоку Литвина местные выборы 30 мая 2010 года не нужны. Конечно, для Яценюка, Тигипко и БЮТ выборы были бы выгодными с целью получения реванша после поражения на президентских выборах».

Такого же мнения придерживается и политолог, профессор кафедры политологии НАУКМА Алексей ГАРАНЬ. По его словам, «решение об отмене местных выборов противоречит Конституции Украины и тем правам, которые имеет Верховная Рада Украины». Отвечая на вопрос, когда вероятнее всего состоятся выборы в местные органы власти, эксперт убежден, что осенью этого года и, возможно, одновременно с досрочными парламентскими выборами, поскольку «проведение выборов весной в 2011 году будет означать неконституционное продление на один год пребывания при власти избранных мэров». «Потому, чем раньше удастся провести выборы, тем меньше это будет вызывать вопросов относительно легитимности как правовой, так и моральной», - убежден Алексей ГАРАНЬ.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ прокомментировал коллизию с отменой выборов так: «Думаю, что есть все шансы, что местные выборы с изменениями к законодательству пройдут осенью 2010 года».

Директор Центра политического консалтинга Денис ДЕНИСЕНКО выразил мнение, что местные выборы осенью этого года являются очень вероятными: «Депутаты Партии регионов считают, что не успеют «переформатироваться», потому что процессы, которые шли до инаугурации, не давали им времени окончательно решить вопрос с местными выборами. Ссылка на отсутствие бюджета и средств на проведение местных выборов - это не вопрос. Поскольку проблему финансирования выборов можно решить отдельно законом или постановлением. В мае 2010 никому не выгодно проведение этих выборов. Партии регионов нужно сформировать команду на местах, назначить губернаторов, глав администраций и потом уже под этих людей формировать структуры и переформатировать советы. А БЮТ нужно понять, как перегруппироваться для того, чтобы достойно ответить Партии регионов на местном уровне. Политической силе Тигипко, которая сейчас только формируется, эти выборы крайне необходимы. Но решение за двумя основными игроками. Потому мне кажется, что выборы пройдут осенью этого года».

По словам директора социологической компании «Research&Branding Group» Евгения КОПАТЬКО, «коллизию относительно даты выборов должен решить единственный орган законодательной власти – парламент, потому что после мая 2010 года эта власть станет не легитимной». «Также, если не будет создана коалиция в Верховной Раде, – пройдут досрочные парламентские выборы. Потому, не исключаю, совмещение двух выборов», - отметил социолог.

Учитывая прогнозы о существенных изменениях в законодательстве относительно местных выборов, эксперты разделились на две группы. Первые считают, что изменения не выгодны и не реалистичны, другие – изменения нужны и неминуемы, с точки зрения усовершенствования системы выборов.

Политтехнолог, директор PR-группы “Polittech” Тарас БЕРЕЗОВЕЦ считает, «что изменения в законодательстве относительно местных выборов не нужны ни Партии регионов, ни БЮТ, поскольку возврат к мажоритарной системе будет означать потерю мандатов для этих политических сил». В то же время, по его мнению, единственное, что может измениться, «это введение системы открытых списков, в случае сохранения пропорциональной системы».

Другого мнения придерживается Андрей ЕРМОЛАЕВ: «изменения в законодательстве относительно местных выборов нужны. И тут возможны варианты: чисто мажоритарная система или более сложные модели, например, мажоритарная система с приоритетным правом выдвижения от партии или блока. И это предмет для дискуссии. Мне кажется, что один из этих вариантов будет одобрен».

Директор Киевского института проблем управления имени Горшенина Кость БОНДАРЕНКО отметил, что «изменения в законодательстве, например, введение мажоритарной системы – планируются», и отметил, что выборы состоятся осенью этого года.

По словам политолога и политического аналитика Института Евроатлантического сотрудничества Владимира ГОРБАЧА, «намерения внести изменения в законодательство о местных выборах существуют, но, если местная избирательная кампания и досрочные парламентские выборы будут проводиться одновременно, парламентарии пойдут на смену системы выборов, на открытые списки или на мажоритарную систему, в расчете на то, что на кандидатов будут работать политические и партийные бренды общенациональной парламентской кампании».

В свою очередь председатель правления Комитета избирателей Украины Александр ЧЕРНЕНКО уверен, «что в нынешней редакции закона о местных выборах есть значительное количество недостатков». «Так, БЮТ и Партия регионов не заинтересованы в раскрытии своих списков. Но, в любом случае, в процедурном плане закон нужно менять, потому что там заложено много неуместных вещей», - убежден эксперт.

По словам руководителя Института Антикризисных Стратегий Екатерины КИРИЧЕНКО, «к вопросу проведения местной кампании Верховная Рада вернется лишь после решения депутатами проблемы собственного трудоустройства – роспуска формально существующей сегодня коалиции и создания парламентского большинства под новых президента и премьера. В случае не-создания коалиции призрак досрочной парламентской гонки станет реальностью, и под парламентскую кампанию «подвяжут» местные выборы. Однако такой сценарий не по душе Партии Регионов и БЮТ. Они не готовы впускать Тигипко, Яценюка, Ющенко и других в парламент и в местные советы, где неофиты прирастут серьезными фракциями, получив в отдельных регионах до 20-30 процентов голосов. Недаром же бютовец Томенко предлагал перенести выборы на март 2011 года.

Что же касается изменений избирательного законодательства, больше всего от мажоритарной системы пострадают «лидерские блоки» - БЮТ, Тигипко, Яценюка, частично – Регионы, меньше всего – НУ-НС. От мажоритарной или смешанной системы выборов на местном уровне проигрывают партийные бонзы, но выигрывают рядовые украинцы, которые с 2006 года голосуют за котов в мешке. Потому мажоритарная система выборов – хотя бы даже частичная - крайне нужна».

Позиции экспертов совпадают в вопросе относительно неконституционности решения Верховной Рады об отмене местных выборов 30 мая 2010 года и едины относительно незаконности проведения выборов в органы местной власти в 2011 году, в результате чего, уверены эксперты, произойдет прецедент нарушения конституционных избирательных прав граждан Украины, дискредитация основных положений Конституции Украины, которые регламентируют деятельность украинского парламента, антиконституционное пребывание при власти депутатов местных советов, городских, поселковых и сельских голов и полная узурпация государственной власти.

Таким образом, политологи, социологи и эксперты единодушны в убеждении, что выборы необходимо проводить в этом году, и не исключают, что они могут произойти одновременно с досрочной парламентской гонкой, конечно, в случае не создания коалиции в Верховной Раде. Как вариант компромисса – осень 2010 года.

Экспертный опрос был проведен Институтом Антикризисных Стратегий с 24 по 26 февраля 2010 года. В опросе приняли участие болеше 35 экспертов в отрасли политологии, политтехнологии, политического консалтинга и социологии.

16 февраля 2010 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О признании таким, что потеряло действие, постановления Верховной Рады Украины "О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей в 2010 г.". Настоящим документом отменяется решение парламента, которым предусматривалось проведение выборов 30 мая 2010 года. В то же время в документе не указана дата, на которую перенесены выборы.

За принятие законопроекта проголосовали 250 депутатов из 420 зарегистрированных в зале.