Бочка меда с ложкой дегтя от Европарламента

Европейский Парламент принял неоднозначную резолюцию относительно Украины, и трудно сказать – то ли радоваться нам, то ли грустить по этому поводу... Европа боится потерять Украину?.. Европарламент принял настолько неоднозначную резолюцию относительно Украины, что тяжело сказать – то ли радоваться, то ли грустить по этому поводу. Европейские депутаты, с одной стороны, назвали Украину европейским государством, которое может в перспективе стать членом ЕС. С другой - в одном из положений они коснулись темы указа Виктора Ющенко о присвоении Героя Украины Степану Бандере.

Европа боится потерять Украину? Европарламент всегда был самым благосклонным к Украине институтом в ЕС. Возможно, это объясняется тем, что депутаты не настолько связаны чиновническими обязательствами, а потому могут себе позволить говорить больше, чем представители Еврокомиссии. Особенно симпатии европарламентариев стали заметны после того, как к ЕС присоединились наши западные соседи – Польша, Словакия. Заметную роль играют и балтийские политики, которые дружески относятся к Украине. Польские или литовские политики (в отличие от большинства французских или немецких) всегда достаточно четко говорили о том, что наше государство должно быть в Евросоюзе.

Так что в этом контексте последняя резолюция не была сенсационной. Хотя определенный прогресс в ней заметен. В сущности, эта резолюция – первый серьезный документ со стороны ЕС, где без намеков, прямо речь идет о будущем членстве Украины. Можем, например, сравнить заявление европарламентариев от 25 февраля 2010 года с резолюцией после Оранжевой революции от 13 января 2005 года.

Пять лет назад евродепутаты лишь отважились заявить, что «Европейская политика соседства признает европейские стремления Украины». О членстве тогда речь не шла. И это при том, что в 2005 году к оранжевому Киеву за рубежом чувствовалась невиданная благосклонность. Сейчас ситуация совсем другая. В резолюции отмечено, что «Украина – это европейское государство, которое в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе может подать заявку о членстве в ЕС, так, как и любая другая европейская страна».

Почему Европарламент так расщедрился именно сейчас? Казалось бы, к власти пришел Виктор Янукович, которого еще пять лет назад на Западе просто не воспринимали. При таких обстоятельствах выглядит нелогичным, что евродепутаты раздают авансы политику, которому не очень доверяют. Похоже, дело заключается в том, что европейский политикум наконец понял, что недалеко то время, когда демократический мир может потерять Украину. Близость Виктора Януковича с авторитарной Россией, его жесткий стиль работы настораживают Евросоюз, поэтому тут могла сработать логика: если сегодня Украине в который раз отказать в европейской перспективе, то она окажется в каком-то очередном союзе, где ведущую роль будет играть авторитарная Россия.

Взгляните на то, как сегодня развивается сотрудничество ЕС и Беларуси. Брюссель так же с помощью раздачи политических пряников пытается давить на Александра Лукашенко, чтобы тот расширял гражданские свободы в стране. Похоже, что именно нынешняя политика Брюсселя не позволяет Минску признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Очевидно, в ЕС наконец поняли, насколько важную роль в регионе играют Беларусь и Украина, а потому делают все возможно, чтобы эти страны следовали путем демократического развития.

Из уст западноевропейских дипломатов можно в последнее время услышать: «Мы, конечно, не готовы дать Украине членство. Так же не готова к этому членству и Украина. Но было бы очень жаль, если бы Украина вошла в Единое экономическое пространство». Смахивает на то, что Кремль будет пытаться склонить Виктора Януковича к возобновлению сотрудничества в рамках ЕЭП. Хотя еще во времена Леонида Кучмы к этой идеи относились с осторожностью, понимая, что она может поставить крест на евроинтеграции Украины. Главный риск заключался в том, что ЕЭП предусматривал создание наднациональных органов, что противоречит законодательству Украины. Более того, участники ЕЭП не имели бы равных прав, поскольку решающее слово при принятия решений оставалось бы за Россией. Это было бы равнозначным тому, если бы Украина стала еще одним российским субъектом федерации.

Последующее политическое усиление России, которое бы основывалось на запугивании партнеров и авторитарных методах управления, конечно, не может радовать европейских политиков. С другой стороны демократическая Украина, которая укрепит свои экономические позиции, могла бы стать хорошим образцом для России – двигаться другим, таким же демократическим путем. В этом и заключается суть рассуждений Европейского Парламента, который пошел на такую резолюцию.

Одним лишь будущим членством резолюция Европарламента не ограничивается. В ней содержится положение об облегчении визового режима для украинских граждан. Остается надеяться, что к этому совету прислушиваются в европейских правительствах – особенно, в западноевропейских, которые даже слышать не хотят о каких-либо визовых поблажках для украинцев (а именно о подготовке дорожной карты о безвизовом режиме). В резолюции опять-таки чуть ли не первый раз речь идет о том, что визы для украинцев в среднесрочной перспективе должны быть бесплатными.

Положение о Бандере – ложка дегтя в бочке меда

Неоднозначность же заявления связана с одним из последних пунктов резолюции, где речь идет о предложении пересмотреть решение Виктора Ющенко присвоить звание Героя Украины Степану Бандере. Это положение выглядит как ложка дегтя в бочке меда. Очевидно, что больше всего его проталкивали поляки, чье отношение к Степану Бандере не нуждается в комментариях. Именно 20-й пункт резолюции показывает, что Польша умеет быть как верным партнером, так и настойчивым лоббистом собственных интересов. Именно польский след вполне очевиден в данном документе – межпарламентскую группу Украина - ЕС возглавляет поляк Павел Коваль, во главе Европарламента также поляк Ежи Бузек.

Должна ли Украина выполнять все, что советует Европарламент? Да, должна – но только в той части, которая отвечает именно ее интересам, ее видению. Ведь евродепутаты тоже люди и порой могут ошибаться. Ошибка в оценках истории может быть еще более вероятной, если эту историю пересказывает лишь одна сторона – в данном случае Польша.

Что стоило бы сделать Украине? В первую очередь донести свое видение исторических событий. Если европарламентарии действительно заинтересовались фигурой Степана Бандеры, то, возможно, украинские историки могли бы провести своеобразный ликбез для них.

Резолюция, несмотря ни на что, показывает, что Украина, когда сильно захочет, может своего добиваться. Украинцы уже не один год бьются над тем, чтобы фразы «Украина – европейское государство» и «Украина может стать членом ЕС» не пугали европейских политиков. Похоже, наконец удалось этого добиться. Положение о Степане Бандере, напротив, продемонстрировало слабость Украины, которая не может на должном уровни донести свое видение до мира.

Сергей Солодкий, Институт мировой политики