Сцилла и Харибда для НУ-НС: меж «донецкой» коалицией и досрочными выборами

Снять правительство Тимошенко «Регионалы» обещали давно. Заявляли, что у них двери ломятся от нынешних партнеров по коалиции, желающих засвидетельствовать свое участие в большинстве Януковича и получить портфели. Но лишь 19 февраля – почти через две недели после второго тура Партия регионов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об ответственности Кабмина.

БЮТ тут же «кинулся навстречу опасности» и принялся собирать голоса за проведение 24 февраля внеочередного заседания парламента, демонстрируя уверенность, что голосования про ответственность Кабинета они не бояться, и голосов за отставку премьер-министра у «Регионов» нет.

Были голоса или нет, мы уже не узнаем, внеочередного заседания парламента, на котором должен был рассматриваться вопрос о недоверии правительству, сегодня не случилось. Вчера постановление, призванное отстранить премьера, было отозвано для доработки. Бютовцы тут же объяснили, что голосов на отстранение Тимошенко у «Регионов» просто нет. «Регионалы» в ответ устами первого вице-спикера Александра Лавриновича сказали, что голоса на отставку есть, и даже больше, чем достаточно, - просто члены фракции переоформляли регистрацию постановления. И сегодня народными депутатами от Партии регионов было зарегистрировано свежее постановление о недоверии правительству.

Найдется ли в группе «За Украину» десяток святых джоджиков?»

Напомним, что после второго тура в рамках вялых боев за правительство и новое парламентское большинство, парламент принял Регламент, которым обязал показывать списки членов коалиции, где бы содержалась физическая подпись каждого коалицианта. (Законно или нет предъявлять это требование к уже существующей коалиции, зависит только от поединка юристов двух политсил). В результате существуют два полувиртуальных полуреальных списка депутатов. Один - подтверждающий коалицию с Тимошенко, второй – наметивший членов нового большинства с Януковичем.

Фракция НУ-НС, насколько нам известно, за две недели провела три заседания, рассматривая вопрос своего будущего участия в парламентском большинстве, но под «своего премьера Яценюка». А Юлия Тимошенко провела встречи НУ-НС, обещая что-то там, если члены фракции поставят свои подписи под старым коалиционным соглашением. Чтобы состоялась новая коалиция (ПР - Блок Литвина – НУ-НС) нужно 37 голосов нунсовцев, чтобы подтвердилась старая (БЮТ - НУ-НС – Блок Литвина) уже не хватает 54 голосов. Получится ли сохранить нынешнее большинство?

Простой математический подсчет показывает, что если из 71 члена фракции НУ-НС вычесть восемнадцать членов депутатской группы Вячеслава Кириленко, который заявил, что его группа ничего не подписывает (не подтверждает членства в демкоалиции) и никуда не вступает, получается 53 человека. Отсюда же нужно отминусовать нардепов из ЕЦ, плющей-ющенко и еще пару человек туда-сюда - и образовывается дефицит в десяток голосов. Но дело в том, что Юлия Тимошенко умеет уговаривать. Найдется ли в группе «За Украину» десяток своих «святых джоджиков», которые, подставят кадровое плечо угасающему пробютовскому большинству и подтвердят старую коалицию? (В свое время, член УНП Ярослав Джоджик спас коалицию с БЮТ, поставив свою подпись под коалиционным соглашением). Хоть на коллективную встречу с премьер-министром «заукраинцы» не ходили, но в индивидуальном порядке некоторые из них с председателем правительства встречались, и на ее телефонные звонки отвечали. Наверное, поход в Раду и переговоры с нунсовцами премьер-министра был небезуспешен. Раз Юлия Тимошенко так настоятельно хотела вынести в Раду вопрос недоверия Кабмину. Известно, что в случае провала голосования по этому постановлению правительство получает иммунитет до конца этой сессии. Тимошенко настаивала на последнем голосовании относительно доверия себе, будучи совершенно уверенной, что оно провалится.

Сами «заукраинцы» и на официальном сайте, и в интервью УНИАН повторяют слова своего лидера Вячеслава Кириленко, который сказал, что ни в какую коалицию ни с БЮТ ни с «Регионами» «За Украину» не войдет.

На своем официальном сайте и при включенном диктофоне они в вопросе о возможном участии в коалиции при условии Яценюк – премьер соблюдают дипломатичный тон.

«Мы не видим разницы между двумя политсилами, мы проговаривали разные возможности и варианты, и ни в одной из коалиции мы не видим своего места. Мы надеемся, что наша позиция заставит и БЮТ и ПР помнить про национальные приоритеты… Что касается фигуры Арсения Яценюка, то она не является той ценой, которую можно торговать при решении глубинных идеологических вопросов, - сказал нам нардеп Андрей Парубий. - Если в «Нашей Украине» и соберется какое-либо большинство, готовое примкнуть к Януковичу, то все равно это будет без нас».

С выключенным диктофоном «заукраинцы» высказывались еще более жестко. Мол, больше никаких коалиций. О БЮТ уже речь не идет. А большинство с «регионалами» и с Яценюком в качестве премьера - это не коалиция под ценности, под внешний вектор, это коалиция под другие деньги, под другой клан. Арсений Яценюк не может стать гарантом украинской политики, он лишь повод легитимизировать ширку… Из-под реформистской фигуры Арсения Петровича гордый профиль Януковича…»

Впрочем, сам лидер «За Украину» Вячеслав Кириленко после своего отказного заявления относительно участия в большинстве дальше не сказал ни слова, дав возможность развивать тему соратникам по группе. Может быть, считает тему исчерпанной, а может, не исключает того, что еще найдутся аргументы, которые заставят его вернуться за стол переговоров с одной из политсил. Но пока озвученная официально позиция дает основания полагать, что отставку премьера кириленковцы поддерживать не будут. Во всяком случае, в ближайший вторник.

Опрошенные нами члены этой депутатской группы верят, что голоса на отставку лидера БЮТ с поста премьера у януковичей и так уже есть. Среди тех, кто будет за это голосовать, называют «Народную самооборону» и т.н. внефракционных. Но даже если отставка правительства произойдет, то на каких основаниях будут формировать новую коалицию? За счет внефракционных, ЕЦ и Петра Ющенко тут не выедешь. Нужно решение фракции.

Сколько самооборонцев перейдет к Януковичу?

«Народная самооборона» - интересная депутатская группа. В 2007 году она претендовала на роль эдакого народного движения, пробралась на внеочередных выборах единым блоком с «Нашей Украиной» в парламент и была представлена депутатской группой в семнадцать человек. Но уже в 2008 году лидер группы Юрий Луценко резюмировал, что «Самооборона» исчерпала себя как политико-повстанческий проект.

А потом прошел еще год, и вот уже некогда главный спонсор этого «политико-повстанческого проекта» Давид Жвания в своем интервью говорит, что «самостоятельного будущего и развития у проекта «Народная самооборона» нет».

Эта позиция бывшего спонсора проекта может быть классикой того, как элегантно предлагают себя бывшим противникам люди, одетые в бриони. Он посетовал, что «Народная самооборона» стала заложницей поведения Юлии Тимошенко, которая должна заявить об уходе в оппозицию», что «люди, которые считают себя во фракции членами БЮТ, должны четко определиться и уйти» (среди членов команды БЮТ он назвал и Юрия Луценко) и что нужно принимать «неадекватные, нестандартные решения»…

В общем, Давид Важаевич прозрачно дал понять, что не против поучаствовать во власти. Все-таки какие разные бывают украинские грузины… Любопытно, что Жвания очень не хочет в оппозицию и при этом выступает от имени всей группы.

Но самооборонец Тарас Стецькив считает, что со Жванией из «Самообороны» в лагерь «регионалов» уйдет максимум пять человек.

«Я не думаю, что до вторника «регионалы» найдут 226 голосов за отставку Тимошенко, - сказал Стецькив в интервью. - Юлия какое-то время продержится, но у меня чувство, что рано или поздно «регионалы» коалицию развалят. Они найдут голоса за этот развал. Найдут. Если Литвин объявит 2 марта, что коалиции не существует и включится счетчик 30 дней, когда надо будет создать новое большинство, - то я не буду исключать того, что у нас найдется тридцать семь голосов для большинства Януковича. Под угрозой роспуска и шантажа, при участии денег я не исключаю, что к этому большинству примкнет тридцать человек из фракции НУ-НС. Представьте, группу «За Украину», которая не имеет никаких шансов на переизбрание. Не могу гарантировать, что не примкнет никто и из «Самообороны».

Мы связались также с национал-патриотами из «Нашей Украины».

Чтобы проверить, как себя чувствуют они.

«Я считаю, что досрочные выборы почти неизбежны, - сказал в интервью член «Нашей Украины» Юрий Ключковский. - Я не вижу возможности их избежать, даже если на какое-то время будет создан суррогат новой коалиции. Можно бояться выборов, но невозможно наступать на горло собственной песне».

«Я убежден, что у нас будут подписи за коалицию c БЮТ, - сказал нам Роман Зварыч. - Я не вижу перспектив создания большинства «Регионов» с участием «Нашей Украины». Конечно, «Регионы» могут пойти на выборы, но для нас это тоже возможность провести кампанию успешно и изменить конфигурацию».

Завтра инаугурация нового президента Виктора Януковича. Некоторые «регионалы» объясняют, что не спешили с созданием нового большинства, потому что хотели это сделать после официального вхождения донецкого лидера во власть, чтоб спокойно встретить – проводить высоких гостей, отметить праздник без скандалов. А на следующей пленарной неделе.мол, все свершится. Не напрасны ли их ожидания?

Все-таки никто из национал-демократов не хочет стать Морозом. И в то же время никто не желает досрочных выборов. Хоть разорвись.

Маша Мищенко