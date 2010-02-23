Лавринович заявляет, что голоса за отставку Тимошенко уже насобирали

Первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ заявляет, что в парламенте Украины есть необходимое количество голосов за отставку правительства.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

По его словам, голосов для отставки «намного больше, чем необходимо». «То, что решение будет принято, то это вне всякого сомнения». Он отметил, что вопрос относительно резолюции недоверия Кабинету министров Украины будет рассмотрен в конце следующей недели. Он отметил, что не следует рассматривать данный вопрос «в пожарном порядке». При этом он подчеркнул, что фракция Партии регионов «не хочет выходить за границы, которые определены законом о Кабинете министров Украины и регламентом Верховной Рады Украины, в соответствии с которыми правительство Украины имеет 10 дней для того, чтобы подготовиться к отчету в Верховной Раде Украины». «Мы не заримся на права правительства», - добавил он.

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что заявление первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА по поводу якобы отзыва фракцией Партии регионов проекта постановления об отставке правительства не отвечают действительности.

«Ну, я понимаю, что у людей истерика. Но нельзя так нагло врать на всю страну», - подчеркнул А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он отметил, что и сейчас на сайте ВР есть зарегистрированный проект постановления. В то же время добавил, что по техническим вопросам фракция Партии регионов делала переоформление регистрации. Он отметил, что председатель ВР вернул проект постановления с тем, чтобы он был передан на рассмотрение парламента в соответствии с той последовательностью и тем образцом, который утвержден распоряжением руководителя парламента. А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что сам текст постановления никоим образом не менялся, никакого его отзыва не было. А.ЛАВРИНОВИЧ сказал, что «резолюция недоверия будет рассмотрена и правительство уйдет в отставку». При этом добавил, что «пусть они не надеются на чудо, поскольку чуда не будет, этого правительства в Украине не будет».