Зачем Медведеву севастопольский парад?

В Севастополе до сих пор проводились «торжественные прохождения», и не было парадов. Почему же 9 мая Медведев захотел парад? Потому, что не мог «опускаться» до уровня каких-то «прохождений»?

«Определенная неполиткорректность»?

Взбудоражившее украинский политикум распоряжение российского президента Дмитрия Медведева о проведении 9 мая в городе-герое Севастополе («по согласованию с Украинской Стороной») военного парада с привлечением оружия и военной техники в ознаменование 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, в самом Севастополе пока не вызвало особого резонанса. Не комментируют его ни пророссийские, ни, как принято называть, национально-демократические силы, ни ветви городской власти. Правда, глава городской госадминистрации Сергей Куницын в эфире ТРК «Украина» отметил, что «определенная неполиткорректность», на его взгляд, в указе российского президента «присутствует». Представленные же в Севастополе отделения практически всех ведущих и, скажем так, не очень ведущих политических партий Украины практически никак не реагируют на распоряжение Медведева.

Наверное, потому, что, как и подавляющее число севастопольцев, они в большей мере, чем жители других регионов, знакомы с этой темой «изнутри». В том смысле, что знают, как проходило празднование до сих пор. Оставляя за политиками прерогативу давать оценки медведевскому распоряжению, правильно или неправильно он поступил, законно или незаконно, корректно или некорректно это по отношению к соседнему государству, севастопольцы прекрасно понимают, что военный парад с участием российского ЧФ непременно состоится. Как, наверное, и то, что парад этот будет, как и все последние 10 лет, совместным - российские и украинские моряки пройдут по проспекту Нахимова плечом к плечу, то есть в единых парадных расчетах (40 плюс 40 военнослужащих), возглавляемых российскими и украинскими офицерами, с военно-морскими флагами России и Украины впереди. А еще непременный «атрибут» - два командующих парадом, два командующих флотом, объезжающие строи на одном авто и приветствующие парадные расчеты…

Уверен, не сомневаются в своем участии в севастопольском «параде-2010» и моряки ЧФ РФ.

Четыре парада в год?

Вспомним несколько подзабытую, почти двухгодичной давности, но скандальную историю по определению формата военно-морского парада 11 мая в честь 225-летия ЧФ России. Как известно, МИД Украины заявлял тогда ноту протеста. Министр обороны Украины Юрий Ехануров также считал нецелесообразным проведение такого парада. «Его логика такова, что в Севастополе в течение трех месяцев в таком случае состоятся четыре парада: 9 мая - сухопутный парад войск гарнизона (ЧФ РФ и ВМС Украины), 11 мая - военно-морской парад в честь 225-летия ЧФ Российской империи, 6 июля - военно-морской парад ВМС Украины (в честь Дня ВМС Украины), 27 июля - военно-морской парад ЧФ РФ (в честь Дня ВМФ РФ)», - говорил журналистам в начале мая позапрошлого года вице-губернатор Севастополя Владимир Казарин. Да и от себя он отмечал: «Для нашего сравнительно небольшого города это большая нагрузка, ведь парад - это не только зрелищное мероприятие, но и нагрузка на экономическую и социальную инфраструктуру города. Скажем, для проведения репетиций парада требуется закрытие Севастопольской бухты, внутреннего рейда для движения пассажирского флота, что создает неудобства для жителей города». Кроме того, добавил тогда Казарин, «значительные экономические потери несут торговые суда, которые вынуждены простаивать на внешнем рейде в ожидании разрешения на вход в бухту».

Глава горадминистрации Сергей Куницын 7 мая 2008 года, то есть за четыре дня до события, заявлял журналистам, что программой празднования 225-летия ЧФ парад… не предусмотрен. И что в итоге?

В тот момент, когда севастопольский губернатор говорил, что «парад не предусмотрен», российские военные проводили его очередную репетицию. А 11 мая парад кораблей Черноморского флота России и водноспортивный праздник в Севастопольской бухте, как и предполагалось, состоялись. Правда, в несколько видоизмененном, компромиссном варианте: бронетранспортеры морской пехоты с борта большого десантного корабля в бухту не высаживались (по настоянию украинской утороны). Еще компромисс состоял в том, что вместе с 30 боевыми кораблями, 10 вспомогательными судами российского флота в первой линии кораблей стояли также БДК «Костянтин Ольшанський» и судно розмагничивания «Балта» Военно-Морских Сил Украины. Ну и, кроме того, два командующих флотами на одном (российском) катере обходили строй кораблей и приветствовали моряков, а на гостевой трибуне находились министр обороны России Анатолий Сердюков и исполняющий обязанности первого заместителя министра обороны Украины Валерий Иващенко.

Кстати, украинские военные моряки, у которых есть свой профессиональный праздник (первое воскресенье июля, а до недавна это было 1 августа) уже порядком лет не принимают участия в совместном военно-морском параде в Севастопольской бухте в честь Дня ВМФ России, который так любил посещать президент Леонид Кучма. Ведь хоть и верно говорят, что прародителем ЧФ РФ, ВМС Украины и ВМС Грузии является Черноморский флот бывшего СССР, все же украинские моряки чувствовали себя на этом празднике, как «примазавшиеся» к чужому, хотя и одному из самых любимых у севастопольцев празднику (еще с советских времен).

Севастополь – это, оказывается, не база ЧФ России

Напомню, что в украинско-российском договоре четко написано: «Черноморский флот РФ базируется в городе Севастополе». Именно «в» Севастополе, а не «Севастополь - база ЧФ РФ», как когда-то, во время переговорного процесса, настаивала российская сторона и как сейчас, не задумываясь, произносят некоторые украинские политики - то ли не понимающие, то ли упорно не желающие понимать принципиальной разницы. Совсем свежий тому пример - обсуждение «парадной темы» в программе Савика Шустера в прошлую пятницу. Скажем, бывшая кандидат на пост Президента Украины, вышедшая из «регионалов» заявила, мол, друзья, вы все должны понимать, что Севастополь - это база Черноморского флота, и, дескать, совершенно естественно, что ЧФ РФ проведет там парад. На всякий случай напомним, что российской флот в Севастополе занимает только 4% территории города, и Россия для него арендует не бухты, а лишь места определенных якорных стоянок в украинских бухтах, конкретные здания и сооружения, объекты… И все они, как правило, за высоким забором. Улицы, дороги, площади города - украинские.

Кстати, насчет «зарубежного опыта» - баз США в Европе и так далее, о которых также говорилось в студии. Поверьте автору, по долгу службы неоднократно побывавшему в странах НАТО и ЕС: американские военные не ходят там с парадами по улицам европейских городов, как утверждала во время политического ток-шоу одна очень известная гостья программы.

Как примирить адмиралов?

Итак, российские военнослужащие 9 мая текущего года пройдут торжестенныим маршем по проспекту Нахимова. Очевидно, снова «плечом к плечу» с их украинскими коллегами. Между прочим, такая «идиллия» была не всегда. Старшее поколение украинских и российских моряков и бывшие руководители города, конечно же, хорошо помнят те постоянно возникавшие в 90-е годы, в период подготовки к празднованию 9 мая споры между военными двух флотов, а именно: кто первым из двух командующих парадом будет докладывать «своему» командующему флотом о том, что «войска построены», кто первым скомандует «Смирно, к торжественному маршу…» и т.д. Леонид Жунько, многие годы возглавлявший городскую госадминистрацию (ныне он является представителем Президента Украины в АРК), рассказывал автору, как ему в своем служебном кабинете лично приходилось мирить адмиралов двух флотов, споривших до хрипоты и до ночи. Порой помогали разрешить ситуацию только крепкое словцо да распитая военными бутылка коньяка. Примерно то же самое как-то поведал мне и бывший военный комендант Севастопольского гарнизона полковник Владимир Зверев.

Впервые военнослужащие ВМС Украины и ЧФ РФ в Севастополе осуществили совместное торжественное проходжение в единых строевых расчетах 6 мая 2000 года, по завершении митинга-реквиема, состоявшегося на площади Нахимова с участием Президента Украины Леонида Кучмы, министра обороны России Игоря Сергеева (Леонид Данилович с ныне покойным российским маршалом дружил еще со своих «ракетных» лет), других высокопоставленных представителей Украины и России. А через три дня украинские и российские моряки впервые осуществили в Севастополе совместное прохождение торжественным маршем в День Победы.

Для украинских моряков, а в определенной мере и для утверждения украинской государственности в Севастополе, практика совместного прохождения играла и продолжает играть немалое значение. Ведь достаточно сказать, что начиная с того самого 2000 года в парадные «коробки» курсантов Севастопольского военно-морского института имени Нахимова уже перестали лететь тухлые яйца, «запускавшиеся» в них бабушками - «штатными» активистками пророссийских движений. Хотя, конечно, абсурд: в строю будущих украинских военно-морских офицеров шли преимущественно дети и внуки севастопольцев. Совместные парады, как и совместные украинско-российские учения «Фарватер мира» с годами все больше и больше развенчивали миф о невозможности совместного базирования двух флотов в Севастополе, о котором так «кричали» российские адмиралы на заре 90-х. Легче и спокойнее на душе становилось украинским властям города, всем здравомыслящим жителям региона, когда они видели улучшающиеся взаимоотношения двух флотов.

А насколько это «интересно» российским военным? Для начала вспомним, что в 90-е кто-то из командующих Черноморским флотом, стоя на трибуне вместе с руководством города, своими украинскими коллегами, просто убрал руку от козырька и отвернулся в сторону, когда мимо трибуны торжественно проходили украинские военные. А между прочим, до 1997 года ЧФ находится в двойном подчинении президентов России и Украины, они назначали командующего, на флот до того момента призывались юноши как из России, так и с Украины. В общем, ЧФ РФ, скорее, вынужден был смириться с ситуацией. Тем более что к 2000 году украинские ВМС уже достаточно веско заявили о себе с профессиональной точки зрения: были не только сформированы структуры, но молодой флот успешно проводил международные учения, совершил два трансатлантических похода, а в вопросах освоения стандартов НАТО даже значительно обгонял россиян.

Когда русские отрываются в Севастополе

То ли дело «Парад кораблей и вводно-спортивный праздник» в День ВМФ РФ! Вот тут российские военные что называется «отрываются» и как никогда чувствуют внимание к себе. Действительно, в Севастополе и Крыму это уже длительное время один из самых любимых праздников. И хотя формат его проведения уже далеко не тот, сейчас действует масса ограничений (нигде в мире нет такого, чтобы ракеты и торпеды пускали посреди города), и тем не менее, город в последнее воскресение июля просто переполнен.

Чего, к сожалению, не скажешь о празднике украинских военных моряков. Потому что проводится он по совершенно другому сценарию, в районе Графской пристани, и, по сути, «для своих», горожанам ощутить праздничную атмосферу достаточно трудно, разве что вечером, во время концерта и праздничного салюта.

Украинские моряки со светлой грустью вспоминают, как в 1997 году по указанию Президента Украины Леонида Кучмы национальные ВМС, кстати, едва лишь толком сформировавшиеся, провели в Севастопольской бухте практически классический военно-морской парад.

Святой праздник и политический пиар

Возвращаясь же к Дню Победы, отметим, что «патриотически настроенным россиянам» данное мероприятие выгодно тем, что колонны ветеранов войны и вооруженных сил, марш которых предваряет военный парад, преимущественно идут под вывесками «Ветераны эскадры Черноморского флота», «Ветераны командного пункта ЧФ», «Ветераны органов разведки ЧФ», «Ветераны вспомогательного флота ЧФ» и так далее. Аналогичная украинская колонна - ветеранов ВМС Украины - участвует в данном прохождении только последние четыре года.

Российской стороне, наверное, приятно видеть, что во многих ветеранских колоннах 9 мая трепещет Андреевский флаг, под которым корабли ВМФ России с 1997 снова ходят. А нередко и российский триколор - между колоннами ветеранов нередко затесываются активисты проросийских организаций. До 2009 года, несмотря на постоянные призывы ветеранов и властей города к политическим силам не использовать святой праздник для политического пиара, многие так и не могли преодолеть соблазн «рисонуться». Взять, к примеру, наиболее характерный в этом отношении парад 2007 года. Тогда шли две колонны, участники которых держали в руках многочисленные российские государственные флаги, знамена пророссийски настроенных политических партий и общественных организаций, транспаранты типа „Русскому Севастополю быть!” А участники одной из колонн несли флаги ПСПУ, «Русского блока», Андреевские стяги и т.п.

Кто даст гарантию, что, «окрыленные» результатами президентских выборов, определенные политические силы города снова не попытаются стать участниками торжественного прохождения?

Что имел в виду Медведев?

То, что ежегодно происходит 9 мая в Севастополе, - это скорее «прохождение торжественным маршем войск Севастопольского гарнизона». Потому что парад как таковой предполагает не только открытые «уазики», но и, действительно, «военную технику»: ну, там бронетранспортеры, какие-то образцы вооружений... Все это, кстати, в определенной мере имеется у обоих флотов, ведь они располагают войсками береговой обороны. Но почему-то никогда не задействуют их. Потому, наверное, и больше приличествует этому действу название «прохождение торжественным маршем». Сами военные это парадом не называют. И в документах нигде не проходит, что это парад. («Парадом победителей» называют колонны ветеранов, хотя это определенное преувеличение).

И тут мы подошли к едва ли не самому принципиальному моменту. Итак, Дмитрий Медведев распорядился провести «в городах-героях (в г. Севастополе – по согласованию с Украинской Стороной)… военные парады с привлечением вооружения и военной техники».

Читаем распоряжение дальше: «В других городах, которым присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы»… - торжественное прохождение войск гарнизонов». Как видим, сказано совершенно четко: там-то и там-то «парады с привлечением вооружения и техники», а в других местах – «торжественное прохождение».

В Севастополе до сих пор проводились «торжественные прохождения». Почему же сейчас именно парад? Потому что звучит более убедительно? Или потому, что просто не мог российский президент «опускаться» до уровня каких-то «прохождений»?

Все это, конечно, можно как-то понять, опустить нюансы или закрыть на них глаза.

Но как выходить из ситуации украинской стороне? Не разрешить? Вряд ли это реально. Но если разрешить («согласовать») - то что? Или будет решено считать «вооружением» карабины и автоматы, а «военной техникой» - два «уазика»?

Или же пойдут на проведение некоего «эрзац-парада» - пустят бронетранспортеры морской пехоты? Они, как ни как, на резиновых колесах… Правда, при Президенте Викторе Ющенко исполнительная власть Севастополя каждый год настоятельно не рекомендовала командованию ЧФ РФ (и таки своего добивалась) осуществлять возвращение БТРов своим ходом в часть после их высадки с десантного корабля в Севастопольской бухте. Дескать, они могут нанести ущерб экологии и помешают движению транспорта. И приходилось российским морпехам вновь загружаться на «десантник», который и доставлял боевую технику в бухту Казачью, где располагается полк морской пехоты ЧФ РФ. Неужели теперь власти города скажут: ничего страшного?

О прохождении какой-то другой техники по Севастополю говорить просто не приходится.

Кстати, а как в таком случае поступать украинским военным? С целью «паритета» гнать из другой части Крыма в Севастополь бронетранспрортеры?

Или, все же, стороны ограничатся «торжественным прохождением», но назовут его «парадом»? В конце концов, согласно Строевому уставу, «прохождение торжественным маршем» - это элемент парада... Но в распоряжении российского президента говорится не об уставном «прохождении войск торжественным маршем» (это из подраздела главы «Парады» Строевого устава), там - «торжественное прохождение войск гарнизонов»…

Депутат от НУ-НС в той же программе Шустера пытался успокоить присутствующих, мол, ну что вы так горячитесь, мы же не знаем, возможно, на уровне министерств иностранных дел предварительно вопрос «прокачан». Судя по всему, не «прокачан». Иначе не возникало бы столько вопросов.

Хотя, если россияне будут проводить парад с привлечением вооружения и военной техники «за забором», то есть, на территории какой-то российской воинской части, вопросов у украинской стороны, наверняка, не возникнет. Вопрос только в том, нужен ли такой «тихий» формат российской стороне?

Олег Чубук, Севастополь