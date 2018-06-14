Партия регионов испугалась местных выборов?

Отмена выборов в органы местного самоуправления, – прецедент, который позволит отменять любые выборы: парламентские, президентские. Можно навечно узурпировать власть... 16 февраля, парламент принял постановление “О признании таким, что утратило действие постановления Верховной Рады Украины “О назначении очередных выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов в 2010 году”. Постановлением ВР отменяется решение парламента, которым предусматривалось проведение выборов в конституционно обусловленные сроки, – 30 мая 2010 года. Однако в документе не указана дата, на которую перенесены выборы. Имела ли право ВР принимать такое решение и что за ним стоит? Об этом мы спросили у самих депутатов.

Юрий Ключковский, НУ–НС («Наша Украина»): НУЖНО ИЗМЕНИТЬ КОНСТИТУЦИОННУЮ НОРМУ Я поддержал постановление об отмене выборов 30 мая, чтобы до осени мы приняли изменения к закону о местных выборах. Думаю, конкретная дата выборов будет определяться в процессе этих изменений.

По действующей Конституции, срок полномочий советов – пять лет, а городских, сельских, поселковых председателей – четыре года. Однако, Конституционный Суд, который уже толковал закон о местных выборах, не ответил на вопрос, с какого времени, с какого созыва распространяется на советы пятилетний срок. Потому тут полный беспорядок, который тоже надо устранить, и лучше всего это сделать установлением соответствующего переходного положения в изменениях в Конституцию, к статье 141, относительно срока полномочий советов и председателей. Нужно уровнять срок полномочий (пять лет) и записать в переходных положениях – когда должны проводиться следующие выборы.

Объяснение Партии регионов, вроде бы нет денег на выборы, с точки зрения Конституции, неправильное. Если вы хотите проводить выборы, то найдите деньги.

Возможно, у кого-то, кто голосовал за отмену выборов, были и другие мысли, но я их читать не умею и не буду угадывать.

Можно ли отменять выборы, не указывая новую дату? Да, это слабость этого решения.

Кто готов принимать конституционные изменения? Я не знаю. Вокруг этого ведутся дискуссии, но тот проект, который проголосован, это предусматривает.

Раньше мы хотели подать представление в КС для более подробного разъяснения закона о местных выборах. Тогда «регионалы» отказались подписывать такое обращение, но сейчас, насколько мне кажется, у некоторых представителей ПР меняется позиция относительно законопроекта.

Тарас Чорновил, народный депутат (внефракционный): ПР БОИТСЯ ЭТИХ ВЫБОРОВ КАК ОГНЯ Верховная Рада отменила выборы и тем самым подвесила их в воздухе, потому что там не указана новая дата. Были другие проекты постановлений, например от Оксаны Билозир. Что тоже не отвечает Конституции, но там по крайней мере четко указаны конкретные мотивы, почему надо провести выборы не 30 мая, а осенью.

В постановлении Кармазина, которое, к сожалению, было принято Верховной Радой, есть такие две вещи: абсолютное игнорирование Конституции, потому что Конституция является законом прямого действия. Постановлением ВР перевесить Конституцию нельзя. Второй момент – это постановление действительно вносит хаос...

Что касается мотивов. Отчего это вносил Кармазин, я в принципе понять не могу, потому что это слишком конъюнктурное постановление.

Думаю, Партия регионов голосовала за эту него потому, что президентские выборы показали, что на Востоке и Юге Украины развивается новая политическая сила во главе с Сергеем Тигипко, которая для ПР становится серьезной угрозой. Сила Тигипко до конца пока не сформирована, неведомо как она может сработать на местных выборах, но авторитет лидера, как правило, имеет серьезное значение для электоральных решений.

Потому, по-видимому, у них есть страх того, что может произойти колоссальная потеря голосов на местах. Это будет сигналом избирателям, который будет оттекать от Партии регионов. То есть ПР боится этих выборов как огня, потому так активно голосовала.

Правда, не знаю, почему не голосовал БЮТ, который тоже заинтересован, чтобы этих выборов не было. В БЮТ проблема, потому что на их поле многие танцуют: Ющенко, Тягнибок, Яценюк и другие. Думаю, бютовцы просто оказались немного умнее, потому что они уже увидели аналогичную схему в пределах одной области – Тернопольской. Избиратели в Тернополе очень негативно среагировали на попытку БЮТ отменить местные выборы...

Если это постановление будет отменено из-за КС, а для этого есть все основания, то последствия на Востоке Украины для ПР будут очень плохими. Что-то аналогичное – как для БЮТ в Тернополе.

Знаю, что уже является группой из сорока пяты депутатов, которые будут обращаться с представлением в Конституционный Суд.

Верховная Рада не имела даже права переносить дату выборов, потому что есть сроки полномочий советов и председателей, определенные Конституцией.

Какая была бы оптимальная дата? Оптимальная дата вытекает из Конституции – в мае.

Мне лично все равно, кто что получит на этих выборах, должно пройти выполнение конституционной процедуры. Иначе у нас все станет нелегитимным. Дальше таким же образом можно отменить выборы парламента, Президента. В прошлом году говорили о таких угрозах, и в настоящее время такая угроза реализована.

Кто-то оправдывается, что вроде бы голосовали за постановление, чтобы принять конституционные изменения. Пока есть действующая норма Конституции, мы должны ее выполнять. Если бы мы внесли изменения в Конституцию, согласовали длительность каденции местных советов и председателей, тогда было бы все по-другому. Но мы этого не сделали. Ну не может постановление Верховной Рады идти впереди Конституции!

Это все равно, например, если бы я заявил, что хочу, чтобы Президент избирался, скажем, на семь лет, и внес проект постановления о том, что следующие выборы Президента состоятся в 2017 году. Правда же, выходит абсурдно?

Дмитрий Табачник, народный депутат (ПР): К СОЖАЛЕНИЮ, ЭТО ПРЕЦЕДЕНТ Что касается отмены выборов пришли к согласию почти все политические силы в парламенте. Никто не оказывал решительного сопротивления. А что делать, если правительство не внесло бюджет?!

Говорят, это прямое нарушение Конституции. Прямое нарушение будет в том случае, если Верховная Рада не выполнит решения и на протяжении следующей пленарной недели не назначит дату выборов.

К сожалению – да, это прецедент. Возможно, это не лучший вариант, однако найти лучший выход было тяжело, поскольку провести выборы без финансирования невозможно.

Но не с меня нужно спрашивать – это вопрос к правительству Тимошенко, почему они не выделили деньги на местные выборы, почему не внесли бюджет.

Олесь Доний, народный депутат (НУ–НС, “Народная самооборона”): ТАК МОЖНО ОТМЕНИТЬ ВЫБОРЫ НА НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Верховная Рада стала антидемократическим органом, отменив основу демократии – свободные выборы.

Прецедент отмены выборов в органы местного самоуправления, – путь, по которому теперь можно будет отменять любые выборы: парламентские, президентские. Можно навечно узурпировать власть. То есть это очень опасный прецедент.

Чрезвычайно досадно, что орган, который должен быть предохранителем от разрушения демократии, стал ее разрушителем.

Почему так было сделано, понятно – результаты первого тура испугали основных политических игроков, поскольку они волнуются за собственное политическое будущее, а не за судьбу демократии в Украине. Они обеспокоились, потому что на пятки наступают протестные настроения в обществе, которые могут вылиться в голосование за других политиков, других политических проектов. Депутаты решили взять паузу, очевидно, не просто для переноса выборов, а для переформатирования избирательного законодательства таким способом, чтобы можно было узурпировать власть и в дальнейшем. Потому что сейчас есть опасность, что на Востоке и Западе может возникнуть мощная оппозиция, и новая политическая сила где-то возьмет власть.

Безусловно, это не может удовлетворять интересы основных политических игроков, и они это проявили в ВР.

Напомню, что до последнего времени не только Партия регионов хотела отменить выборы, дискуссия шла и в Блоке Тимошенко. То есть обеспокоены все основные политические игроки. Еще одно свидетельство этому – проект постановления Николая Томенко о переносе выборов на март следующего года.

Ключковский объясняет, что он проголосовал за отмену выборов, потому что нужные конституционные изменения. Объяснить можно все, что угодно. Но когда есть выбор «за» демократию или «против» демократии, то Ключковский выбрал «против» демократии. В Верховной Раде нет конституционного большинства и общего понимания очень многих вопросов. Интересно, когда они собираются принимать эти изменения в Конституцию – через десять или пятнадцать лет? То есть когда нам великий «конституционализм» позволит проводить выборы в органы местного самоуправления?! Оправдание – нет денег – может привести к отмене выборов на несколько десятилетий вообще.

Еще раз говорю, что дата была четко установлена (30 мая 2010 года), все остальное – от лукавого. Мне просто очень досадно...

Сергей Соболев, народный депутат (БЮТ): НЕТ ДЕНЕГ – СЛЫШАТЬ ТАКОЕ ПРОСТО СМЕШНО Это прямое нарушение Конституции и закона о выборах, где четко определен срок полномочий местных советов. Именно поэтому наша фракция не голосовала за отмену. Инициатором отмены конституционной нормы была ПР. “Регионалы” боятся местных выборов и, очевидно, делают все, чтобы они не состоялись. Томенко предложил дату выборов – март следующего года. Если изменяется срок полномочий местных советов, то в этом какая-то логика есть. Но депутаты пошли другим путем – вообще отменили постановление о назначении даты выборов. И на сегодня выходит, что нет никакой даты. То есть это значит, что выборы можно назначить и через десять лет, и через сто лет.

Любые другие объяснения, кроме как страх перед выборами, я не воспринимаю.

Нет денег?.. Слышать такое просто смешно. Кстати, интересно, что они будут говорить, когда будут нужны деньги на целый ряд внеочередных выборов в местные советы, которые тоже назначены на 30 мая. Выходит, на эти выборы деньги есть?

Опросила Ксения Лесив