Перспективы Азарова: во власти будет еще один Проффесор?

Его вечное стремление затащить Украину в ЕЭП с Россией, в таможенный союз, его методы управления экономикой происходят не из вчерашнего – из позавчерашнего дня... Что такое “азаровщина”...

Вчера украинские СМИ облетела весть о том, что Николай Азаров считает себя одним из претендентов на премьерство в случае избрания Виктора Януковича президентом. Справедливости ради уроженец Калуги заявил о наличии в команде «проффесора» еще «5-6 опытных и профессиональных людей, готовых руководить правительством». Ну, почти таких, как сам Николай Янович. Он даже начал размышлять, кого же будет набирать в это правительство. В частности, министром экономики он видит симпатичного депутатка от ПР, завсегдатайшу политических ток-шоу Ирину Акимову.

Он также милостиво допустил возможность привлечения к работе в правительстве (Азарова?) представителей других политических сил. Поскольку перед страной стоят слишком сложные задачи, то нет времени на досрочные парламентские выборы. «Нам нужно отложить эти планы и сформировать дееспособную коалицию в нынешнем парламенте», - заявил Азаров. Действительно, дискурс претендента на должность главы правительства.

Реакция на амбициозные заявления Азарова не заставила ждать. Жестко отозвалась его коллега из фракции, активнейший спикер ПР и медийное альтер-эго самого лидера Анна Герман: руководство Партии регионов не рассматривает ни одной кандидатуры на пост премьер-министра Украины. Мол, Янукович даже «бронзовому призеру» гонок Сергею Тигипко никаких должностей не предлагает, только обсуждает «общую стратегию изменений и реформ в модернизации Украины».

Что уж говорить об Азарове! У него 13-процентного рейтинга нет.

Похоже, получил нагоняй из «центра» и сам Николай Янович. Его пресс-секретарю пришлось оправдывать шефа и рассказывать, как Азаров шутя спросил у журналистов: «Как вы считаете, я справлюсь на должности премьера?» Журналисты ответили, что справится. Азаров сказал: «Ну тогда будем считать, что вы меня выдвинули на эту должность». Вот, мол, журналисты и восприняли это всерьез. Зная несравненную склонность Азарова к юмору (хотя бы знаменитое «дапашливы!»), удивляться серьезному восприятию его шуток не приходится. К тому же, вопрос журналистам было поставлен специфический – не станут же они обижать пожилого седовласого человека и говорить, что «не справится».

Но все эти заявления Герман и оправдания пресс-службы Азарова еще ничего не означают. На деле все может объясняться просто нежеланием озвучивать такие важные кадровые решения перед вторым туром выборов. «Терпи, Яныч, премьером будешь. Без шума и пыли», – может, что-то такое лидер сказал Азарову тет-а-тет. Ведь это старый, проверенный, на сто процентов преданный Януковичу кадр, готовый на любые действия, даже незаконные. Подтверждено практикой. Почему бы и не назначить Азарова премьером?

А вот автор, как гражданин Украины, имеющий право на выражение собственного мнения, решительно против Азарова-премьера. Более того, вообще против его назначения на должности в правительстве. И дело даже не в его кучминском прошлому, разоренном банке «Славянский» и арестованных Борисе Фельдмане и Михаиле Бродском. Времена такие были – был бы не Азаров, другой выполнял бы драконовские распоряжения Кучмы на посту главы налоговой службы. Хотя усердие Азарова в их выполнении воистину зашкаливала.

Речь идет о вещах концептуальных. О вечном стремлении Николая Яновича затащить Украину в Единое экономическое пространство с Россией, в таможенный союз. О его методах управления экономикой, происходящих даже не из вчерашнего – из позавчерашнего дня. Речь идет об «азаровщине» – понятии, рожденном опытом двух пребываний этого лица на посту первого вице-премьера – министра финансов.

Именно из-за «азаровщины» в январе 2004 года со своих должностей ушли глава Госкомпредпринимательства Инна Богословска и министр по вопросам экономики и евроинтеграции Валерий Хорошковский. Оба – вполне лояльные к Партии регионов и Виктору Януковичу. Тогда же острая на язык Инна Германовна дала определение «азаровщины» из семи пунктов, которое мы здесь приведем с небольшими сокращениями:

«1. Неуважение к гражданам собственной страны и нелюбовь к самой Украине, неверие в ее силы.

От "зверств" налоговой во времена Азарова – до демонстративного нежелания говорить по-украински и активного участия в создании Единого Экономического Пространства.

2. Отсутствие системного подхода, проектного мышления и работа в постоянном состоянии "аврала", тушения пожара.

3. Распоряжение бюджетными деньгами как своими собственными.

Вспомним "дворцы" налоговых администраций и "хижины" и центров социальной помощи или судов. Вспомним 30% налоговых поступлений, которые тратились по единоличному указанию Азарова "на развитие налоговой системы".

4. Полное пренебрежение законом.

Как во времена "азаровщины" налоговая администрация выдавала документы, противоречащие закону, так и сегодня первый вице-премьер является главным инициатором принятия незаконных решений как Верховной Радой, так и Кабинетом министров – от изменения Законом о бюджете правил налогообложения, попыток уничтожения упрощенной системы налогообложения, снижения минимальной заработной платы до уменьшения базовых показателей для расчета пенсий.

Иными словами, от налогов на памперсы – до "налога на пенсию".

5. Двойные стандарты и ханжество.

С одной стороны – жесткие требования уплаты налогов налогоплательщиками, с другой – нарушение закона и невозврат миллиардов оборотных средств предприятий в виде НДС.

С одной стороны – декларирование собственной святости, с другой – повсеместные "откаты" при возврате НДС, понуждения к взносам в фонд "Профессионал".

6. Воинствующее невежество, признание только собственной правоты.

7. Отказ от честной и открытой групповой работы в пользу вранья, манипуляций людьми, угроз и шантажа.

Минфин стал идеологом "протаскивания" антирыночных законов, расширения базы налогообложения без снижения ставок, т.е. увеличения налогового давления, административного регулирования цен, сохранения низких социальных стандартов, а значит – торможения роста доходов населения, уничтожения упрощенной системы налогообложения.

В то же время подаваемые нами инициативы просто не рассматриваются. Доводы – не воспринимаются. Любые возражения против незаконных действий вызывают хамскую реакцию первого вице-премьера, зачастую – с криками и оскорблениями. В таком же положении – многие руководители исполнительной власти».

Изменился ли Азаров с тех пор? Да нет, похоже, он ничего не забыл и ничему не научился. При втором пришествии во власть он работал точьно так же. Запомнился народу измерением благосостояния в «капустном эквиваленте»: при обвальном повышении цен на продукты нашел пример улучшения ситуации – «капуста подешевела на 20 процентов». Мол, хавайте, дорогие соотечественники! Чем вы хуже кроликов? Или козлов?

Вот почему автор откровенно не желает получить сразу двух «проффесоров» во главе государства.

Но есть надежда, что вся эта история – не более чем «разводка» самого Азарова со стороны верхушки Партии регионов. Цель – скрыть пока еще реальную кандидатуру в премьеры за заявлениями кем-то надоумленного «капустного оптимиста». Ведь, несмотря на солидный возраст, в политике Азаров часто выглядит, мягко говоря, наивным и недальновидным.

Вспоминается, как 6 июля 2006 года Николай Азаров, который, видимо, единственный из «регионалов» не знал реального «плана на игру», добрых полчаса рассказывал депутатам ВР, едва сдерживавшим хохот, что он будет делать на должности главы парламента. Рассказывал абсолютно искренне – так не сыграешь. А затем так же искренне и оскорбленно опечалился, когда его родная фракция проголосовала за Александра Мороза.

Николай Писарчук