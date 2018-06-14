Я нашего Януковича называю "мой папка", сказала баба Женя с Житомирщины

Фаворит первого тура выборов подтянул свой электорат под ЦИК, чтобы поддержал честный подсчет голосов... “С Януковичем не будет такого зла и беспредела”...

Фаворит первого тура президентских выборов Виктор Янукович подтянул сегодня свой электорат под ЦИК, чтобы поддержал “честный подсчет голосов”.

– Мы приехали из Донецка отстоять честные выборы, мы чувствуем, что имеем шанс на победу, – говорит Дмитрий из Донецка. – В 2004 году Кучма поступил неправильно. Вообще-то я бы поддержал Тигипко, но в этот раз он не проходит.

О вознаграждении, за которое они приехали померзнуть возле ЦИК в поддержку «честного подсчета», люди, конечно, рассказывают неохотно, хотя и не отрицают, что им заплатили. Большинство говорит, что вышли “за идею”, но в чем именно эта идея заключается, ни один из опрошенных мной, так и не смог объяснить. – Какую идею предлагает вам Виктор Федорович? – поинтересовалась я у электората.

– Мне понравилось, как он сказал, что можно будет ездить за границу, – говорит Людмила с Кировоградщины, обдавая меня крепким амбре. – Это во-первых. Во-вторых, для детей будут рабочие места. Сейчас мои дети уже три месяца не получают зарплату.

– А в гуманитарной сфере что Янукович предлагает для вас сделать?

– В гуманитарной сфере мы ходим за него в церковь. Мы свечи ставим за его здоровье, чтобы только он был. И еще пенсии он предлагает две тысячи, и цены не будут расти.

Людмила дрожит от холода, зуб на зуб не попадает, но не жалуется:

– Мы здесь упадем, но будем отстаивать Украину.

– Вы готовы драться?

– Господь с вами! Ни в коем случає. Мы очень миролюбивы. Когда берем чай, даже уступаем друг другу место. Мы просто хотим, чтобы нам было легче жить.

Игорь с Киевщины сформулировал идею от Януковича так:

– У Януковича все просто, он всегда говорит, что сначала наш голос, а затем – результат от него. То есть ты сначала сделай, а затем что-то получишь. И это очень правильно. А Ющенко хочет всегда получать голоса и для этого ничего не делать. И еще одна главная идея от Януковича – украинцы могут делать все, что захотят. Главное им не мешать. Виктор Федорович нам не будет мешать.

Баба Женя с Житомирщины пришла под ЦВК «за отца, за справедливость, за правду»:

– Да, я нашего Януковича называю «папка мой». Он нам пенсии повысит, добьемся чего-нибудь с ним. А Юля пусть идет отдыхать, няньчить внуков, а мы будем стоять здесь.

Хотя на улице десятиградусный мороз, электорат Януковича держится стойко, согревается с помощью беленькой и приплясывает под российскую попсу. А что делать, не замерзать же за идею...

Две молодых женщины Ира и Олеся, от которых тоже пахнет благородной казенкой, вкусно затягиваются сигаретами.

– Думаем, что с Януковичем будет какое-то добро в Украине, не будет такого зла, беспредела, – говорит одна из них. – Он у нас вызывает доверие.

Замерзший народ – всего несколько тысяч человек – ждал своего лидера, но тот, похоже, не спешит к ним...

Оксана Климончук

Фото Сергея Светлицкого / УНИАН и Екатерины Тимченко