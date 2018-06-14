Почему грузинских наблюдателей не пускают на украинские выборы?

Вчера Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации официальным международным наблюдателям от Грузии . За регистрацию 2011 наблюдателя от Грузии проголосовали лишь 7 членов ЦИК при минимальном количестве для принятия решения – 8. Все, кто не проголосовал, - квота регионалов. Они мотивировали это тем, что наблюдателей очень много и они не успели рассмотреть всех на наличие необходимых для регистрации документов. Член ЦИК Тамара Астахова предложила принять постановление в отношении хотя бы 378 человек, но председатель ЦИК Владимир Шаповал заметил, что комиссия сможет вернуться к рассмотрению вопроса регистрации наблюдателей от Грузии в случае, если состоится второй тур выборов Президента Украины.

Сегодня председатель парламентского Комитета по иностранным делам, глава делегации ВР в Парламентской ассамблее ОБСЕ Олег Белорус обратился к Президенту Украины, председателю ВР, генеральному прокурору и в Высший административный суд с призывом дать надлежащую оценку решению ЦИК. Нардеп заявил, что это «беспрецедентный международный скандал»

Всего на сегодня ЦИК зарегистрировал 3149 официальных международных наблюдателей на президентских выборах Украины, поэтому цифра в 2011 наблюдателей только от маленькой Грузии несколько удивляет. Тем более, что тысяча из них должна была наблюдать в Донецкой области, остальные - тоже в восточном регионе и Крыму. Кто-то скажет, что это Ющенко договорился со своим другом Саакашвили. И тот, мол, не поскупился отправить целую гвардию в Украину. Или может, таким образом Саакашвили решил завести дружбу еще с другим возможным Президентом Украины – Юлией Тимошенко?! Источник в БЮТ нам откровенно намекнул: Грузия отстаивает принципы Майдана и Юлия Владимировна тоже, потому выводы делайте сами.

– Откровеннее сказать не могу, потому что мой телефон прослушивается, и завтра все сказанное неофициально станет официальным, – посетовал источник.

Посол Грузии в Украине Григол Катамадзе очень разочарован, что его соотечественников не зарегистрировали:

- Финансирование проживания, транспорт сюда, отсюда и по территории Украины – все за счет Грузии. Ни единой копейки украинская сторона не должна была платить. Для нас было принципиально важно получить соответствующее согласие ЦИК, потому что мало где можно найти страну, где отказывают представителям дружественной страны в наблюдении на выборах.

Господин Посол отказался комментировать, почему, по его мнению, ЦИК отказала в регистрации грузинам. И не согласен с упреками, мол, зачем такой маленькой Грузии, с таким количеством проблем финансировать наблюдателей на украинских выборах... Говорит, что это только их проблемы. И обращает внимание, что в Украине очень много избирательных участков. Только в Донецкой области больше 2,5 тысяч, потому не удивительно, что они решили отправить 2011 своих наблюдателей.

Некоторые соотечественники Посла вообще шокированы тем, что Грузия сегодня тратится на такое количество глаз пусть даже и ради дружественной страны. Лидер грузинской общественной организации «Лига народной защиты» Ирина Чантурия:

– Какая бы дружба ни была, не думаю, что эти две тысячи наблюдателей здесь кому-то помогут. Может эту цифру определила дружба между руководителями государств, но все равно она странная. Это вообще какая-то бессмыслица, судя по той ситуации, в которой сейчас находится Грузия.

Экс-министр по урегулированию конфликтов Грузии Георгий Хаиндрава говорит, что решение о 2011 наблюдателях мог принять только один человек:

– Думаю, что никто с Украины к этому отношения не имеет. Думаю, Саакашвили сам принимал такое решение. Это абсолютно неадекватный человек, он никогда никого ни о чем не спрашивает, делает все, что сам захочет. И эта цифра как раз говорит об абсолютной неадекватности Саакашвили, потому что две тысячи наблюдателей отправлять в даже очень дружественную страну, – ненормально. В этом и весь ответ. На наших выборах было всего пятьсот человек со всего мира.

У украинских экспертов свое мнение о грузинских наблюдателях. В частности, Виктор Небоженко говорит, что наблюдателей не зарегистрировали по одной простой причине.

– Два ведущих политических игрока, который практически владеют электоральным полем, – Партия регионов и БЮТ – не хотят, чтобы в их результаты вмешивались другие, а грузинские наблюдатели воспринимаются как личная команда Саакашвили. А Саакашвили в очень близких отношениях с Ющенко. Потому они боятся, что все грузины скажут, что выборы сфальсифицированы, соответственно, их не допустили.

Заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, говорит, что вообще решения об отказе в регистрации не было, само постановление о регистрации не набрало достаточного количества голосов, потому что члены Комиссии не имели времени ознакомиться со всеми анкетами. А закон четко установил, что за пять дней должны принять решение. Иного не дано.

Эксперт по избирательному праву Александр Барабаш склоняется к версии Магеры. Говорит, что есть определенные требования рассмотрения документов по срокам и по составу документов. А здесь, по его мнению, произошло простое нарушение в документах, сроках. Это, конечно, досадный случай, однако политики здесь искать не стоит.

Другой политолог Вадим Карасев считает, что грузинских наблюдателей не допустили потому, что они могли поднять шум:

– С российскими наблюдателями все понятно. Европейские не хотят большого скандала, они не заинтересованы в том, чтобы замечать подобные вещи. А вот грузины могли бы поднять шум, огласку в европейских институтах. Почему их так много? Потому что на украинских выборах решается судьба Грузии, как и судьба Беларуси. Те, кто собирается делать нарушения, будут делать их маленькими: европейцы и не заметят, - а грузины лучше разбираются на постсоветском пространстве. Поэтому они полноценные наблюдатели. Поймите, проблема не в фамилиях. Грузинские наблюдатели хотели, чтобы в Украине победили демократические силы. И соответственно, продлился военный, идеологический, политический союз Украины и Грузии, потому что если выигрывает сегодняшний фаворит, такого союза не будет.

Народный депутат от БЮТ Сергей Соболев говорит, что в истории с грузинскими наблюдателями все легко понять, если посмотреть, кто сыграл ключевую роль в том, что наблюдатели не зарегистрированы. По его словам, “все члены БЮТ в ЦИК голосовали за то, чтобы зарегистрировать грузинских наблюдателей. А Партия регионов не захотела их регистрировать, потому что они (регионалы - Ред.) готовят целый ряд фальсификаций: голосование на дому, вопрос о регистрации в день выборов. У Януковича думают, что они повторят «успехи» 2004 года. Эти две тысячи наблюдателей дали бы возможность лучше проконтролировать честность выборов. Следовательно, отказ в их регистрации – это прямое нарушение демократии. Таким образом ПР уже показывает, каким образом они хотят руководить страной”.

Ксеня Лесив