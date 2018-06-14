Святослав Пискун: Я двенадцать лет трупы таскал, прежде чем попал в Генпрокуратуру

Святослав Пискун, трижды Генпрокурор, собирается в этом году в четвертый раз возглавить ведомство. В ноябре истекает срок полномочий действующего Генпрокурора Александра Медведько, а тогда, как считает сам Пискун, право на эту должность получит он.

УНИАН взял интервью у пока еще народного депутата от Партии регионов

Вы не раз заявляли, что в 2010 году собираетесь вернуться в кресло Генпрокурора, когда истечет срок полномочий действующего прокурора. Но Конституционный Суд дал разъяснение: если исходить из законодательной логики: вы были назначены в 2002 году, ваш срок полномочий истек через пять лет - в 2007-м...

Конституционный Суд дал такое разъяснение в 2007 году. Поэтому это решение распространяется на всех Генпрокуроров, которые были назначены с 2007 года. Поэтому по окончании Конституционного срока полномочного прокурора, автоматически для меня открывается возможность пребывания на должности Генпрокурора. Всем известно, что решение КС обратной силы не имеет. Потому передайте всем привет. Разве кто-то в Украине не знает, что решение КС не имеет обратной силы?

Ходят слухи, что команда Юлии Тимошенко предлагает на должность Генпрокурора Виктора Медведчука. Как вы относитесь к такой инициативе?

В стране есть Генеральный прокурор Александр Медведько, до 15 ноября 2010 года он будет на своей должности. Есть соответствующее решение КС. Что касается Виктора Владимировича Медведчука, то насколько мне известно, и в старой редакции закона “О Прокуратуре”, и в новой редакции данного закона, который уже принят во втором чтении, сказано, что Генеральным прокурором может быть только работник прокуратуры. Насколько мне известно, Виктор Владимирович не работал в прокуратуре. Потому я думаю, что это что-то такое... Где-то кто-то слышал разговоры, но до конца в разговорах не разобрался. И потому я думаю, что политику такого масштаба, как Медведчук, рядовой должности Генерального прокурора, который должен наводить порядок в стране вместе с новым Президентом, маловато. Он политик более широкого масштаба.

Как Вы считаете, борьба с коррупцией - это дело законодательной процедуры или это работа силовых ведомств?

Ничего не сделает один закон. Ничего не изменят три закона о каких-то драконовских методах борьбы с коррупцией. Просто налоговая начнет брать взятки за то, что идет навстречу коррупционерам и скрывать информацию о доходах и расходах. Тогда налоговики станут самыми богатыми людьми Украины. Если хотим перенести эпицентр коррупции в СБУ и налоговую, то мы должны принять такие законы. Только комплексная национальная система может навести порядок в этом вопросе. Это очень просто. Специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью. Специальный прокурор по борьбе с коррупцией. Специальные суды по борьбе с коррупцией и организованной преступностью. Эти люди должны быть неподкупны. Необходим контроль общественности, например, Форум по борьбе с коррупцией, куда входят законодатели, прокуроры, журналисты. И обязательно создать спецподразделения. Они должны иметь большие права, большую зарплату, стопроцентную защиту от мести. Например, слушать дело судьи могут за непрозрачным стеклом. Для чего нужно подсудимым видеть судей? Не нужно. Чтобы не дали взяток, не могли отомстить, не затронули семью. Судья, который будет слушать это дело, будет назначаться не председателем суда, а компьютером. Третье – защита свидетелей. Свидетель, который дал показания на начальника-коррупционера и это доказано, должен иметь стопроцентную государственную защиту. Квартиру в другом городе, работу, вплоть до возможности сделать пластичную операцию и выехать за границу.

Так что, мы должны друг на друга стучать?

Обязательно. Знаете, как на Западе стучат?! Это защита себя и своего государства от коррупции. Мы должны заключить договор со странами Шенгенской зоны. Люди, разоблачившие крупного коррупционера, госслужащего первого, второго, третьего ранга, должны иметь право на жизнь в зоне Шенгена. Тогда мы поборемся. И если каждый будет знать, что если он разоблачил министра или заместителя министра, то может спрятаться от мести во Франции, Италии и Канаде, то каждый коррупционер будет ходить и оглядываться, чтобы его не сдали. А то, что мы выдумываем, только подтверждает, что никто не хочет бороться с коррупцией.

А вы на своего соседа бы стукнули?

На соседа – смотря за что. Но, если бы я был госслужащим, а мое руководство от меня требовало денег, которые я должен собрать в виде взяток, то стукнул бы. Особенно, если бы меня об этом спросили люди из специальных налоговых судов. Поверьте, если мы этого не сделаем, то через год к нам вернутся 90-е годы, когда на улицах стреляли. А еще я сделал бы налоговую амнистию, под 5 процентов, для тех, кто уклонился от уплаты налогов и перевел их на Кипр. Для чего они на Кипре наши деньги, что они там делают? Я в Бюджет миллиардов сто набрал бы. Меня не интересует бизнес, если он заплатил налоги. Пусть за ними гоняется налоговая. Меня интересует госслужащий первого, второго, третьего, который зарабатывает миллионы не выходя из кабинета, за счет которого он каждый месяц становится все богаче, лишь используя свое служебное положение.

Святослав Михайлович, самым резонансным делом в прошлом году стало дело о причастности народных депутатов Украины к развращению малолетних детей. Но МВД и Генпрокуратура либо всячески затягивают дело, либо выступают со странными инициативами - психиатрической экспертизы детей или их внезапной с сегодня на завтра очной ставки с отцом. Как Вы прокомментируете ход расследования?

Знаете, мне странно, что дело о педофилах комментировали все, кроме тех, кто непосредственно должен был исследовать все материалы этого дела. В начале расследования Генеральная прокуратура должна запретить все комментарии, пока не будет завершено расследование. Существует запрет называть фамилии, адреса, показывать какие-либо фотографии детей и подозреваемых до суда. Таким образом было бы уменьшено политическое давление на следственные органы, которые занимались расследованием. Конечно, ни в коем случае нельзя было поручать расследование этого дела милиции. Милиция не имеет достаточной квалификации расследовать такое дело, связанное с именем народных депутатов. Это прямая обязанность Генеральной прокуратуры. Мы должны были услышать вердикт минимум заместителя Генпрокурора, который завершил расследование. По крайней мере, я бы сделал именно так.

А господин Щеткин, заместитель Генерального прокурора, говорит, что мать пострадавших виновата в том, что дело не расследуется. И многим кажется, что он откровенно “подыгрывает” БЮТ...

Я не думаю, что Щеткин сознательно “подыгрывает” БЮТу. Я думаю, что расследованием этого дела занимаются люди, не имеющие достаточной квалификации. Кадровый потенциал следствия Генеральной прокуратуры не отвечает требованиям сегодняшнего дня. Прокуроры начали отзываться на политические заявления, они иногда делают то, что несвойственно прокуратуре – они прислушиваются к мнению политиков. А должно быть наоборот, политики должны прислушиваться к закону из уст прокуроров. Это большая проблема. Я не думаю, что Щеткин лично заинтересован в затягивании расследования. Но возможно, его заместители, на которых вышли какие-то депутаты и поработали с ними, докладывают тому же Щеткину неправду по делу. И таким образом, оно волокитится, затягивается. И об этом может не знать Генеральный прокурор, которому тоже докладывает Щеткин.

А давайте посмотрим, кто и что может повысить деловую активность ваших коллег. Генпрокурор Медведько лично участвует в следственных действиях по Лозинскому, потому что это принесет жирные политические бонусы. Ренат Кузьмин лично ведет дела о фальсификации дела Колесникова, хотя это дело имеет сомнительную судебную перспективу, потому что это также, наверно, принесет какие-то бонусы. Но ни тот, ни другой не сядут в машину и не поедут в Артек, где проводятся следственные действия с детьми. И где на следственных действиях подтверждается все, сказанное детьми раньше. Почему “обида Колесникова” и свержение Лозинского "топ-менеджменту" ГПУ интересны, а изнасилование детей должностными лицами в Артеке и не в Артеке, но нардепами, не интересны?

Я думаю, что это все зависит от атмосферы, которая сложилась в обществе. Если политики увидели, что из дела не будет политической выгоды, то они не заинтересованы в защите прав этих детей. Они выжали из этого дела политическую выгоду. Когда выгодно было кричать, что там педофилы, то одни себя защищали, другие обвиняли, сейчас напряжение этого дела в обществе спало и дело начало глохнуть. Это свидетельствует о том, что в Украине действует не верховенство права, а верховенство политической выгоды.

Поэтому Генпрокуратура умыла руки?

Выходит, да. Мне тоже это странно. Я бы никогда не допустил, чтобы такое дело заглохло. Я кстати, официально обращаюсь к Елене Полюхович: если ей нужна моя помощь, я всегда готов встретиться, приезжайте ко мне. Официально приглашаю на разговор. Пусть мне простят пострадавшие, но придет время, пройдут выборы, и мы очень скоро вернемся к этому делу.

Пусть она немного потерпит, через дней двадцать вокруг этого дела будет намного меньше политики.

Еще одно резонансное событие в прошлом году - задержание Пукача. Что, с вашей точки зрения, дал его демонстративный арест?

Пукач – один из тех, кто непосредственно выполнял убийство Георгия Гонгадзе. Если он что-то знает и дает объективные показания...

Он что, знает имена заказчиков?

Пять лет назад, когда мы начинали дело Гонгадзе, меня тоже спрашивали: Пискун, ты что – против ментов? Да они же тебя грохнут. Я говорил: мы еще увидим. Ну и что? Убийство Александрова раскрыли? Да. Убийство Гонгадзе? Тоже. Здесь просто надо, что Генпрокурор имел стержень. И все.

Я уверен, что Пукач знает, чей это был заказ. Пукач не так прост, как пытается казаться.

Я думаю, что по убийству были два эпизода. Убийство – один эпизод. А второй эпизод, когда узнали, что произошло убийство и начали использовать тело Георгия, его память и имя, чтобы свести с кем-то счеты.

В марте прошлого года, автор книги "Донецкая мафия" Борис Пенчук, "жертва вымагательства" Бориса Колесникова сел за решетку за клевету на то же Колесникова. Теперь получается, что Борис Колесников был жертвой... Так почему же дело Колесникова не выиграно им, а просто закрыто?

Оно закрыто, потому что в его действиях не было состава преступления. Такое решение приняла Генпрокуратура. На основании чего она принимала такое решение? Думаю, что на оснований собранных доказательств. Если бы дело Колесникова не закрыли, то тогда бы не осудили Пенчука. Это связанные вещи. Если Колесников не виноват (а из этого дела следует, что он не виноват), значит виноват Пенчук и те, кто расследовал это дело.

Я по поводу этого дела дал полные развернутые показания следователю по особо важным вопросам Генпрокуратуры. После этого я расписался, что мои показания стали материалами уголовного дела. И теперь я не имею права их разглашать. Но если вопрос задан, я бы хотел ответить так. Здесь та же ситуация, что с делом педофилов. Сегодня Медведько докладывают неправду по этому делу, так же, как мне докладывали неправду по делу Колесникова. Мы с Медведько фактически в одинаковых условиях. Потому что как тогда Генпрокурор не имел ни возможности, ни права самостоятельно расследовать это дело, так и сегодня Медведько не имеет права самостоятельно расследовать это дело. Отождествляя это, я хочу сказать: за все в Генпрокуратуре отвечает Генеральный прокурор. Но по конкретному уголовному делу есть процессуальные лица, которым законно предоставлено право – расследовать. Так вот, эти процессуальные лица и должны нести ответственность, как по делу педофилов, так и по делу Колесникова.

Кстати, ваш бывший заместитель Шокин говорит, что вы боитесь очной ставки с ним.

Я вообще боюсь разговоров с непорядочными, нечестными и необъективными людьми. Я боюсь, что они могут заразить меня вирусом лжи. Поэтому, если состоится ставка с глазу на глаз с Шокиным и мной, я обязательно надену марлевую повязку, чтобы вирус лжи, которым серьезно поражен Шокин, не заразил меня.

Пискуна зацепить тяжело. Потому что я не имею никакого процессуального отношения к этому делу. Я не подписал ни одной бумаги. А во время его рассказа в присутствии следователя я когда-то сказал: “Виктор, если это дело развалится, то ты сядешь в ту же камеру, где сидел Колесников. И я арестую тебя лично”. Кроме того, никогда я бы не был в списке Партии Регионов, если бы партия не была уверена, что я был в стороне от этого дела. Они провели свое внутреннее расследование, и их служба безопасности проверила мою причастность к ней. Моя ошибка в том, что я очень доверял своему заместителю, поскольку считал, что заместитель Генерального прокурора - это человек честный и порядочный. Что лицо, имеющее генерал-лейтенантское звание прокурора, не будет опускаться до того, чтобы тянуть в тюрьму лицо, которое не виновно. Я думал, что честь мундира не позволит ему мучить невиновного.

Почему не осудили судей, признавших законным возбуждение уголовного дела против Колесникова, признавших законность его задержания?

Думаю, что точка в деле Колесникова еще не поставлена. Наоборот, я думаю, что оно только начинается. Ради объективности хочу сказать: если человека оговорили и бросили за решетку, если будет установлено, что это спланированная фальсификация уголовного дела, которая привела к незаконному заключению, то государство должно извиниться перед человеком. Мало того, ему должны компенсировать убытки, которые он понес за то, что находился в заключении. Более того, должны быть наказаны лица, которые привлекали к ответственности.

Включая министра внутренних дел?

Если будет доказано, что виноват Луценко – нет вопросов. Если будет доказано, что виноват Пискун – нет вопросов. Один раз нужно с этим закончить. Чтобы всем было ясно, что незаконное привлечение человека к ответственности - это преступление. Дзержинский, чьи руки были по локоть в крови, говорил, что лучше освободить десять виновных, чем посадить одного невиновного. Это Дзержинский, коммунист говорил, потому что понимал что такой лозунг будет служить ему щитом доверия. Он был палачом. Но лозунг был правильным. И с этим лозунгом ЧК просуществовал семьдесят лет.

Ваш коллега по партии и парламенту Владимир Сивкович затеял в этом году кампанию о якобы фальсификации отравления Ющенко. Вы же не раз заявляли, что Ющенко все-таки отравили...

Ющенко отравили. И я на этом настаиваю. И кто говорит, что Ющенко не отравлен, тот занимается политической ложью.

А вы пытались убедить Сивковича, чтобы он не тратил бюджетные средства на ВСК по расследованию “фальсификации”?

Я не могу говорить ни с кем об уголовных делах. Временные Комиссии Верховной Рады в том состоянии, в котором они сейчас находятся, не помогают. Да простит мне это Верховная Рада, но следует срочно менять закон о Временных следственных комиссиях Верховной Рады. Делать их незаангажированными, нейтральными. А что это за комиссия, если она состоит из одной и второй политической силы, которые борются между собой? Могут они быть объективными?

Украина через три недели будет стоять перед непростым выбором. Во второй тур, скорее всего, выйдут Тимошенко и Янукович. И у многих украинцев дилемма: какое же зло меньше?

Неужели вы думаете, что если бы Янукович был при власти, то он допустил бы такое, чтобы люди ломали ноги в гололедицу. Тем, кто попрекает его судимостями, я бы хотел сказать. Виктор Янукович был осужден государством, которого де-факто и де-юре не существует уже двадцать лет. Потому об этих судимостях уже и вспоминать нельзя. По аналогии можно инкриминировать моей покойной бабке, что она до 1939 года жила на территории Польши и, возможно, работала на польскую разведку.

Но государству нужный не только порядок, но и идеология. Янукович является ее носителем?

Кто должен был ее привить? Советская власть? Янукович - такой, как и я. Он воспитывался в период с 1991 год по 2010 годы. Я был членом Компартии, меня партийные организации суда, прокуратуры и адвокатуры Ирпеня избрали главой партийной организации. Я год работал в партийной структуре. Но я сумел принять тот выбор, который сделал народ в 1991 году. Мы не знали, что Украина станет независимой, поэтому многие вещи нам следовало принять, многому нужно было учиться. В том числе и Януковичу. До 1991 года нас учила и ломала система, после 1991 года мы делали себя сами. Нам нужно было выживать, расти, самим себя воспитывать. Я двенадцать лет трупы таскал, прежде, чем попал в Генпрокуратуру. И вы не можете до конца осознать, каким этот внутренний путь был у Януковича. Но я точно знаю, что Янукович тот путь прошел.

Беседовала Лана Самохвалова