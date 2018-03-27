Возможна ли помаранчевая коалиция без премьерства Тимошенко?

Две трети сказали “нет”, треть говорит – “да”... “Капут настанет все равно”... “Ее вообще к премьерскому креслу подпускать нельзя”... “Только так и никак иначе”... “Никакой коалиции не будет”... “Нужна ли стране такая коалиция?”... На вопрос, сформулированный на УНИАН-сайте: “Возможна ли помаранчевая коалиция без премьерства Ю.Тимошенко?” – 41,6% посетителей сказали “Ни в коем случае”. Еще 25,4% считают такой расклад маловероятным. Итого две трети наших читателей считают, что помаранчевая коалиция может быть реализована лишь в том случае, если премьер-министром станет Тимошенко.

В то же время почти треть (30%) респондентов считают реальной такую коалицию и без ее премьерства. Не знают ответа на этот вопрос 1,7%.

На сайте предлагались такие варианты ответа: “Да”, “Маловероятно”, “Ни в коем случае”, “Не знаю”, “Свой вариант”. Среди “своих вариантов”, в частности, такие: “Друзья, капут наступит все равно”; “Ее вообще к премьерскому креслу подпускать нельзя”; “Возможна без unian.net”; “Янукович – премьер!”; “Только так и никак иначе”; “Никакой коалиции не будет”; “Нет – помаранчевой коалиции!”; “Возможна, но это будет недемократическая коалиция”; “Нужна ли стране такая коалиция?”; “Лучше без всех”; “Единственное спасение”; “Очень на это надеюсь”.

Заметим, что в вопросах – ответах не отражаются оценка ситуации, симпатии, позиции респондента.

В целом ответило 1944 человек (в сумме на украино- и русскоязычной версиях), в результатах показаны средние показатели. Опрос УНИАН не является репрезентативным.