Омельченко пожаловался Президенту на Черновецкого

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ОМЕЛЬЧЕНКО в письменном виде сообщил руководству Украины о препятствии в исполнении его обязанностей со стороны нового городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом А.ОМЕЛЬЧЕНКО сообщил в интервью УНИАН.

Он отметил, что и в понедельник, и вчера, и сегодня находится на работе и продолжает исполнять свои обязанности председателя госадминистрации. "Я на работе”, - подчеркнул А.ОМЕЛЬЧЕНКО, в то же время его не допускают в собственный кабинет.

В частности, он сообщил, что в воскресенье ночью замок его кабинета был сломан и установлен новый. И это произошло, отметил А.ОМЕЛЬЧЕНКО, в присутствии службы “Титан”, в присутствии высших офицеров Министерства внутренних дел и Главного управления МВД в г. Киеве. Той же ночью была сменена охрана в мэрии и отдан приказ не пускать председателя КГГА в помещение. Таким образом, когда А.ОМЕЛЬЧЕНКО в понедельник в 7 утра (начало рабочего дня у А.ОМЕЛЬЧЕНКО – УНИАН) приехал на работу, то новые охранники не пустили его в мэрию.

“Я в письменном виде поставил всех в известность – Президента, председателя Верховной Рады Украины, главу правительства, начальника СБУ, генерального прокурора, министра внутренних дел, а также председателя Совета нацбезопасности и обороны Анатолия КИНАХА. Всех поставил в письменном виде в известность”, - отметил председатель КГГА относительно своих действий на этот счет. То есть письма были отправлены высшим должностным лицам в понедельник в первой половине дня.

На сегодняшний день А.ОМЕЛЬЧЕНКО продолжает исполнять свои обязанности председателя КГГА. “Указа Президента об увольнении председателя КГГА нет и поэтому я исполняю обязанности свои, подписываю распоряжения все. Другое дело, что захожу в кабинет к заму, который ведет секретариат, к заму, который ведет юридические вопросы и к первому заму Ивану ФОМЕНКО, поскольку другого выхода нет сегодня”, - отметил он.

Справка УНИАН: К Президенту Украины Виктора ЮЩЕНКО пока не поступало представление премьер-министра Украины Юрия ЕХАНУРОВА относительно кандидатуры на должность председателя Киевской городской государственной администрации, сообщили в пресс-службе Президента Украины.

14 апреля победитель выборов городского председателя Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ на первом заседании столичного горсовета получил удостоверение мэра и официально занял должность.

В то же время председателем Киевской горгосадминистрации на сегодняшний день еще остается Александр ОМЕЛЬЧЕНКО.

Согласно закону о столице, КГГА возглавляет городской председатель Киева.

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ОМЕЛЬЧЕНКО в течение сегодняшнего рабочего дня подписал 18 распоряжений.

С копиями этих документов в КГГА ознакомился корреспондент УНИАН.

Около половины этих распоряжений касаются предоставления финансовой помощи ветеранам, инвалидам, семьям погибших и др., а также пособий общественным организациям столицы.

Так, согласно принятым решениям, для предоставления одноразовой адресной материальной помощи ветеранам войны Киева по случаю празднования 61-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне из городского бюджета выделено 8 млн. 244 тыс. грн.; для осуществления выплат в текущем году одноразовой материальной помощи семьям погибших на производстве в 2005 г. выделено около 9 тыс. грн.

Для предоставления финансовой поддержки общественным организациям ветеранов войны, жертв нацистских преследований и детей войны столицы в этом году предусмотрено 282 тыс. грн. Кроме этого, среди других общественных организаций, помощь получит Координационный совет городских общественных организаций инвалидов в сумме свыше 60 тыс. грн. для выполнения уставной деятельности, еще боле 76 тыс. грн. выделено из столичного бюджета для предоставления финансовой поддержки Киевскому городскому комитету Общества Красного Креста Украины. Все средства для предоставления помощи киевлянам и общественным организациям предусмотрены общегородской комплексной программой “Турбота” на 2006-2010 гг.

Среди подписанных распоряжений есть также документ, который утверждает общегородские мероприятия по проведению в столице в этом году Года защиты прав ребенка.