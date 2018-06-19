Устав российского хамства

Мочить в сортире... Готовы сделать себе обрезание... Чтоб у вас уже ничего не выросло... Мы сопли будем жевать... Определенные половые признаки... Объектом хамства стали государства и их народы

У наших соседей россиян говорят, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Царствующий премьер-министр России Владимир Путин не только опоздал на украинский курорт Ялта на три часа на встречу с Юлией Тимошенко, но и прихватил с собой свой незримый устав. Устав хамства. Неужели именно таким был устав КГБ, в котором прослужил Владимир Владимирович большую часть жизни? Там же вроде как и казарм не было. Откуда же такой казарменный юмор?

Напомню: находясь на территории Украины во время визита Президента Грузии Михаила Саакашвили и его встречи с Виктором Ющенко, «белокаменный гость» позволил себе два хамских выпада в адрес глав двух соседних государств (один из них – даже типа дружеский). Во-первых, рассуждая на тему, чем занимались Ющенко и Саакашвили, Путин допустил, что «двум президентам всегда есть о чем поговорить, что-то обсудить, куда-то сходить». Он перефразировал известный стих Пушкина: “Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, что вместе продули они”. Во-вторых, Путин посоветовал Ющенко и Саакашвили ужинать без галстуков. «Что можно еще посоветовать, порекомендовать? Двум президентам лучше проводить ужин, если они будут ужинать без галстуков, галстуки нынче в цене. Не приведи Господи... Ну, вы меня понимаете. Сожрет гость Ющенко еще его галстук».

Все прекрасно понимали, на что намекал Путин. Широко разошлись украдкой сделанные кадры, на которых задумчивый Саакашвили, готовясь к телеобращению во время российско-грузинской войны и не подозревая о чьем-то присутствии, жевал свой галстук.

А на ужине, на который Путина пригласила Юлия Тимошенко, он галантно пообещал говорить с дамой «о Чехове». Когда-то в пьесе Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня» прозвучали знаменитые слова: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Лицо и одежда – это такое. А что касается души и мыслей Владимира Путина, то у автора есть большие сомнения относительно того, что они «прекрасны».

Во-первых, шутки слишком уже дешевые и хамские. «Галстуки в настоящее время в цене»... Какой-то торгаш, а не дважды экс-президент, а в настоящее время премьер большой страны. И зачем искажать просторечным словцом «продули» прекрасное стихотворение «Песнь о вещем Олеге», которое учат наизусть как в российских, так и в украинских школах? Это больше подобает школяру-двоечнику.

Во-вторых, это хамство демонстрирует низкую мстительность, присущую натуре Владимира Путина. Ющенко он никак не может простить свое унижение времен Майдана, два поздравления Януковичу с президентством, которые выставили его перед всем миром безответственным пустозвоном. К тому же Ющенко мог дополнительно вывести из себя Путина, перепутав имя и отчество его альтер-его Дмитрия Анатолиевича Медведева (назвал «Анатолием Дмитриевичем). Кстати, в России гуляет такая шутка: Путин выполнил свое предвыборное обещание 2001 года удвоить ВВП. Он теперь удвоен – один большой ВВП Путин и один маленький – Медведев.

А что касается Саакашвили, здесь известная формула «кому я должен, всем прощаю» действует у Путина с точностью до наоборот. Россия вторглась на территорию Грузии, оккупировала Абхазию и Южную Осетию – а теперь лидер России не хочет простить за это лидера ограбленной Грузии.

В целом очередной пример хамского вербального поведения господина Путина ничуть не удивляет. После обещаний «мочить в сортире» террористов... После «элегантного» ответа на вопрос, почему жена премьера Путина летит с ним на вертолете в инспекционную поездку на Кавказ – «Она сама ввязалась»... После «вежливого» призыва к членам Государственного совета и Совета безопасности «Сюда надо смотреть! И слушать, что я говорю!..» (ноябрь 2003 года).

“Если вы готовы стать самым радикальным исламистом и готовы сделать себе обрезание, приглашаю вас в Москву. У нас есть такие специалисты. Я порекомендую сделать операцию так, чтобы у вас уже ничего не выросло”, – заявил Путин в ноябре 2002 года после саммита РОСИЯ–ЕС в ответ на заявление одного из журналистов об отсутствии свободы в РФ.

“Мы сопли будем жевать здесь годами? Мы уже сколько говорим на эту тему – с 99-го года? Почти ничего не происходит, только одни разговоры. Все это шуруют туда, не переставая, в огромных количествах. И ничего не сделано для того, чтобы стимулировать переработку на территории России”, – сказал президент РФ в марте 2006 года на совещании с членами правительства.

“Если бы у бабушки были определенные половые признаки, она была бы дедушкой. Политика не терпит условного способа”, – сказал Путин, отвечая на встрече в июне 2006 года с руководителями ведущих информационных агентств стран “восьмерки” на вопрос о возможном введении санкций против Ирана.

Таких примеров казарменного юмора Путина можно привести еще не один десяток. Однако в данном случае случай особый. Экс-полковник КГБ выбрал мишенью глав соседних суверенных государств. И здесь дело даже не в отношении к конкретным Виктору Ющенко и Михаилу Саакашвили (у автора это отношение крайне неоднозначно). Объектом хамства стали государства и их народы.

P.S. Потому особенно досадно, что премьер-министр Украины Юлия Тимошенко угодливо хихикала, слушая слова Путина... Чтобы только штрафов за недобор газа не требовал, как то предусмотрено в подписанных ею соглашениях.

Петр Осадчук