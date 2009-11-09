Богословская предлагает ВР поговорить о Нафтогазе без журналистов

Кандидат на пост Президента Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ настаивает на проведении закрытого заседания Верховной Рады Украины о финансовом состоянии НАК «Нафтогаз Украины» и поставках газа в Украину.

Об этом кандидат заявила в комментарии УНИАН.

В частности, депутат заявляет, что действующий контракт о поставках газа «убивает» украинскую независимость. «Очевидно, что на переговорах в Москве (в январе 2009 года – УНИАН) Юлия ТИМОШЕНКО сдала национальные интересы. До сих пор мы не видели дополнительные соглашения и не знаем условий, на которых был подписан контракт. А тем временем украинские предприятия несут миллиардные убытки, дефицит бюджета растет, НАК «Нафтогаз Украины» практически обанкротился», - заявляет политик.

Кандидат на пост Президента Украины предлагает двум комитетам Верховной Рады – по вопросам бюджету и по вопросам ТЭК – срочно рассмотреть ее проект постановления № 4720-П и дать согласие на проведение закрытого заседания парламента с участием премьер-министра, секретаря СНБО, уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности, руководство НАК «Нафтогаз Украины».

«6 июля зарегистрирован проект постановления, в котором я предложила в закрытом режиме, без камер и журналистов, откровенно поговорить о финансовом состоянии НАК «Нафтогаз Украины» и поставках газа в Украину. Уже очевидно, что газовая удавка на шее Украины затягивается туже и туже. Поэтому, чтобы не растерять остатки имиджа страны-транзитера, не оставить наши предприятия и дома без газа, нам нужно принять ряд мер для исправления ситуации на газовом рынке», - подчеркивает политик.

И.БОГОСЛОВСКАЯ напоминает: в феврале был обнародован отчет Временной следственной комиссии по вопросам функционирования ГТС и обеспечения газом населения. В отчете указывались все без исключения слабые места нового контракта, подписанного НАК «Нафтогаз Украина» и ОАО «Газпром». Кроме того, члены комиссии обращали внимание на закрытый характер переговоров и нежелание правительства обнародовать дополнительные соглашения, подписанные вместе с контрактом. (УНИАН: в январе 2009 г. И.БОГОСЛОВСКАЯ была назначена руководителем временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам функционирования газотранспортной системы Украины и обеспечения газом потребителей в 2008-2009 гг. Согласно выводам комиссии, обнародованным в феврале, украинская сторона непрофессионально провела переговоры по поставкам газа в 2009 г.)

«Мы предупреждали о высокой базовой цене в 450 долл. за 1 тыс. куб. газа, о том, что украинские предприятия не «вытянут» новых условий поставок газа, об угрозе банкротства НАК «Нафтогаз Украины». К сожалению, ничего, из того, что мы предлагали сделать, чтобы не допустить такие плачевные последствия, сделано не было. В результате, промышленное производство упало на треть, чистый убыток НАКа за 9 месяцев составил 1,9 млрд. грн., цена на газ для населения в очередной раз будет увеличена», - отмечает политик.

И.БОГОСЛОВСКАЯ убеждена: если бы правительство прислушалось к выводам временной следственной комиссии по вопросам функционирования ГТС и обеспечения газом, не нужно было бы в ноябре расплачиваться за газ специальной валютой МВФ.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные раздельные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставку газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 по 2019 год включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставку газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 базовая цена - 450 долл. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

Объем поставки газа в Украину в 2009 году должен был составить 40 млрд. куб. м.

С 1 января 2010 года «Газпром» станет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.

Контрактом на поставку газа предусмотрены меры по повышению платежной дисциплины НАК «Нафтогаз Украины». В частности, если «Нафтогаз» до 7 числа (включительно) месяца, следующего за месяцем поставки, не оплатит, либо не в полном объеме оплатит поставку газа, стороны на весь оставшийся срок действия контракта переходят на предоплатную систему расчетов.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО неоднократно требовал от правительства и продолжает настаивать на необходимости пересмотра отдельных положений контрактов с целью установления между Украиной и Россией партнерского долговременного взаимовыгодного сотрудничества в газовой сфере.