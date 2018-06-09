Страна, в которой нас держат за лохов

Налоговая администрация Украины, вместо того, чтобы сообщать результаты взыскания октябрьских платежей в бюджет, разместила на своем сайте Памятку относительно гриппа типа А/Н1N1... Мой знакомый получил повестку. Не в суд – в налоговую инспекцию. Грузовой микроавтобус «Фольксваген», который продал по доверенности, новый владелец где-то на Житомирщине и снял с учета, машина считается проданной, а мой знакомый – таким, который получил доход, из которого должно взыскать налог.

Невзирая на то, что в прошлом году с него удержал подоходный налог нотариус, который оформлял соглашение, знакомый отправился в налоговую, где ему выставили счет на 4286 грн. и 15 копеек. Инспектор оказался откровенным – сверху спустили разнарядку как-нибудь и из чего-нибудь собирать деньги в бюджет, ведь в бюджете – голяк. Ребята поладили. Квитанция на 4286 гривен была отправлена в «шредер”, а вместо этого выписана новая на 300 гривен и такая же сумма пополнила семейный бюджет налоговика. Легкость, с которой было ликвидировано оригинальное платежное требование, не оставляла сомнений, что оно было взято с потолка.

«Элита», которая зацементировалась во власти и отгородилась от народонаселения закрытыми избирательными списками и заборами государственных дач, держит нас за неизлечимых дураков и за лохов. Спасаемся тем, что держим дули в кармане, тщательным образом моем руки после общения с чиновниками и объявляем семейное табу на просмотр ток-шоу. И каждый из нас на генетическом уровне усвоил, как мой знакомый, – как играть с этим государством в дурака. И начинаем объяснять детям, что Украина и государство на современном этапе ее регресса – это разные вещи.

Но ложь, неуклюже замаскированная под заботу о нас, сердешных, лезет во все щели, как бы ты от нее не открещивался. Капает с мониторов в вагонах метро, плюется с Интернет-порталов, влезает в выпуски телевизионных новостей.

В отличие от свиного гриппа, официальную и политическую ложь стало значительно легче идентифицировать. Поскольку ее генераторы и ретлянстраторы поняли, что в отношении лжи выработался иммунитет, что она усваивается пиплом все меньше, нас начали брать количеством – так, чтобы у мозга не хватало времени анализировать, где в этом вале правда, а где манипуляция.

В Сбербанке Минфин нам предлагает купить государственные казначейские облигации под 16% годовых. Это при том что банкам продает их по ставке едва ли не вдвое дороже – под 30%.

Казначейство извещает нас, что за десять месяцев 2009 года доходов собранно на 100,9% от плана на этот период. Если это так, то чтобы выполнить годовой план по доходам, в ноябре-декабре фискалам придется взыскать в бюджет сумму, которая вдвое превышает план на эти месяцы. Когда же государство осмелится сказать правду, что бюджет давно и хронически не выполняется и в нем зияет черная дыра, способная впитать в себя ноябрьские и декабрьские пенсии и зарплаты? Налоговая оказалась хитрее – вместо того, чтобы сообщать о результатах взыскания октябрьских платежей в бюджет, разместила на своем сайте Памятку относительно гриппа типа А/Н1N1.

В Стабилизационном фонде денег столько, сколько в наших аптеках антивирусных препаратов в открытом доступе, однако правительство продолжает ставить спектакль по разделу мифических средств из пустой сумочки СФ. Вот и сегодня «нашлись» 1 млрд. 492 млн. гривен на Евро 2012, хотя на самом деле их там нет, а чтобы их туда завести – коммерческим банкам нужно заплатить за ресурс уже дороже, чем 30% годовых.

Другой фонд, Пенсионный, в ежедневном режиме информирует, что пенсии выплачиваются бесперебойно. Однако давно уже перестало быть тайной, что пенсии чем дальше, тем больше выплачиваются за счет бюджета, поскольку текущих поступлений ПФ давно уже не хватает. А деньги бюджета – это в значительной мере средства, полученные от МВФ.

Нам рассказывают, что Нафтогаз бесперебойно рассчитывается с Россией за газ, однако при этом замалчивают, что Нафтогаз проводит платежи не за счет собственных средств, собранных с рынка, а за счет кредитов, в т.ч и из средств единого казначейского счета. Однако там где тонко, там таки должно порваться. Рвется уже в ноябре, поскольку старые схемы не срабатывают по банальной причине – деньги уже вымели отовсюду, откуда можно было, а Стельмах наотрез отказывается монетизировать уставные облигации Нафтогаза. Отказывается дед, потому что знает: монетизирует эти – завтра напечатают новые. Можно было бы заплатить Нафтогазу возмещение НДС авансом за 2010–2011 годы, однако опять же – денег нет, и потом как рассчитываться в декабре?

Притворство власти и ее инфекционность стало еще более очевидным во время эпидемии, где драматичная опереточность селекторных совещаний и блиц-броски по карантинным регионам не просто не способны скрыть за маской коллапс отечественной системы здравоохранения, а все больше вызывают раздражение. Которое, похоже, отразится на цифрах протоколов избирательных комиссий 17 января и 7 февраля.

Утверждать, что носителем притворства является лишь правительство – значит кривить душой. Безответственность оппозиции и ее зацикленность на политической мести любой ценой породила деформированный с самого зачатия и реваншистский закон о соцстандартах. Хотели бы “регионалы” в действительности помочь людям – снизили бы фантасмагорические цифры на порядок и тем самым еще больше бы осложнили жизнь правительства, поскольку тот закон таки нужно было бы выполнять.

Менторство Президента о том, что не годится чиновникам пиариться на разгрузке лекарств в Борисполе, тяжело отрицать, если бы этого не говорил человек, который тащит за собой кагал чиновников каждый раз, когда едет в поездки по стране, – лучше бы эти чиновники работали. Скажем, зачем брать с собой на посещение агрофирмы того же Стельмаха?

И как верить в искренность человека, который вытирает слезу на могиле репрессированных, а на следующий день награждает государственными орденами нардепов, которые топчутся по памяти невинно убиенных?

Не говоря уже о том, что все мы, внося от души свои пожертвования на «Больницу Будущего», в тот момент и не думали, что окажемся в роли лохов.

Станислав Голубенко