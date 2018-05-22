Съезд БЮТ: четыре страшных сна Веры Павловны

В суботу на Майдане Независимости прошел IX съезд Всеукраинского объединения “Батькивщина”, где премьер-министра Юлию Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты Украины.

БЕЛОЕ ПАЛЬТО, КАРТИНА КРЕСТИКОМ И БАЯН ДЛЯ ЮЛИ

Когда иду на съезды БЮТ, не забываю кинуть в сумку блок бумажных салфеток: мне для того, чтобы безудержно разрыдаться, совсем не обязательно, как Литвину, самому выдвигаться в президенты и целовать мамин вышитый рушник. На Юлиных съездах я, хоть и считаю себя бесстрастной журналисткой, так проникаюсь всем происходящим, что всунь мне кто-то бюллетень и ручку, я в беспамятстве сама бы поставила галочку рядом с фамилией Тимошенко. Юля со своей творческой группой способна протоптать дорогу к сердцу любого политикофоба. Я чувствую себя на ее съездах биомассой, с которой «вона прцює» эффективно и настойчиво. Вот и ныне на «выдвижном» съезде «Батькивщины» я пренебрегла возможностью стоять под сценой Майдана, куда имели доступ журналисты, партфункционеры и важные члены и членкини БЮТ, а затесалась среди народа. Сходить в народ и на целых три часа ощутить себя бютовкой – что-то в этом есть.

Я хотела напомнить, как Юлия Тимошенко выходила на Майдан зимой 2004–2005 года – уже во время, по-моему, инаугурации Президента Ющенко. Точнее, как ее в белом пальто выносили члены ее команды. Читала, что те, кто был в тот момент рядом, якобы слышали приказания сердечной принцессы: осторожно, мол, не запачкайте пальто, и чтобы под ногами никто не путался. Красивая, конечно, инсценизация была. Ну ладно, не будем о прошлом… Я к тому, что сегодняшний съезд, на который в кризис съехалось сто тысяч человек, с одной стороны, был красив и трогателен, как все съезды БЮТ. С другой – это напоминало срежиссированный вынос Юлии в пальто. На Майдан в 2004 году люди ехали за свои средства. Вряд ли сегодня народ пожаловал в столицу за свои.

Но среди той сотни тысяч людей были абсолютные почитатели Юлии Владимировны. Например, женщина, которая аккуратнейшим крестиком вышила картину, куда вплела символику БЮТ. В этой картине все было сложным – и подбор цветов, и рисунок. Она держала эту картину так бережно, как наши деды портреты Ильича на демонстрациях. А был еще один дедушка – Александр Ковбатюк из Ровно. Он приехал с баяном, сказал, что этот баян развлекал их ровенскую делегацию в автобусе, пока они ехали на съезд. И так с баяном он все три часа стоял под сценой.

«СВЕЖИЕ» АРТЕКОВЦЫ И ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ДЛЯ БЮТА

Я видела трогательные сцены братания делегаций разных областей на почве любви к Юле. Это просто какая-то встреча на Эльбе. Но присутствовали и совершенно злобные существа. Вот, например, когда молодежь навеселе с пивом стала выбираться с Майдана, два аккуратно одетых дядечки посмотрели вслед и сказали: свеженькие «артековцы» пошли. (Намек на дело педофилов, к которому якобы причастны руководство лагеря «Артек» и депутаты БЮТ).

Или вот, когда ведущий съезда стал объявлять следующего выступающего, «чья сила духа и воля к жизни служит всем примером», другие представители молодежи, ерничая, стали предполагать имя выступающего: Черновецкий? Когда ведущий, продолжая перечислять регалии выступающего, сказал, что он «член паралимпийской сборной», шутники стали дальше гадать: неужели Бубка (намекая, что паралимпийцы – это команда Януковича). Правда, когда на сцену выехал на инвалидной коляске народный депутат Валерий Сушкевич, его встретили искренними аплодисментами.

Но вернемся к Юлии Владимировне. Я, конечно, понимаю, что делали на сцене политики Александр Турчинов, Борис Тарасюк, Николай Томенко. Давним членам команды БЮТ судьба велела подставить плечи под вынос Юлии в пальто и рассказать о ее трудолюбии и красоте. Но Леонида Макаровича Кравчука я перестаю понимать. Один опытный, известный на всю страну эксперт убеждал его в свое время: оставьте политику, вы первый Президент Украины и себе уже не принадлежите, пишите книги и ездите по миру. Но первый Президент не слушал, сначала сидел, подремывая в сессионном зале парламента, потом сменил депутатский мандат на роль ВИП-агитатора. Сегодня он явно не попадал в фактаж. Вот, например, он сказал, что если бы не она, в стране победили бы «люби друзи». Помилуйте, Леонид Макарович, «люби друзи» не только давно реабилитированы, но они уже давно «люби мои». Он также заметил, что из всех команд только Юлия Владимировна работает в кризис, и сказал, что передает ей президентскую эстафету. Леонид Макарович, голубчик, так ведь вы уже пятнадцать лет как не Президент. Эстафету передаете не вы, простите, пожалуйста. Хотя, конечно, мы все помним, что в этом забеге вы участвовали вполне достойно.

Вообще-то на съезде было много уважаемых людей. Вот, например, певица Руслана. Она, подчеркивая единство и многолюдность Майдана, стала спрашивать: Западная Украина есть? Народ радостно кричал. То же самое было с Центральной и Южной Украиной – народ радостно приветствовал Руслану, подтверждая свое присутствие. Но потом Руслана стала неосторожно персонифицировать города. И когда она возгласом спрашивала: есть ли Львов, Ужгород и Харьков, – ей ответил очень сдержанный и совсем тихий гул.

СНЫ ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ

Юлия Тимошенко выступала последней. К моменту ее выступления половина моих носовых платков были мокрыми от слез. Один Павло Зибров чего стоит, который, обмолвившись, сказал, что он видит в Юлии – мать. Но это было все мелочи по сравнению с выступлением Юлии Владимировны.

Все, забыв о показателях ВВП, эмиссиях и инфляциях, затаив дыхание слушали политическую биографию Юлии Владимировны, ее детство, отрочество, юность, версию ее удач и неудач. На моих глазах она становилась Президентом Украины. Если Юлия победит, через двадцать лет – это речь в учебники по спичрайтерству и пиару. Я, честно говоря, думала, что ей не с чем идти к людям. Ошибалась. Даже, когда идти не с чем, то можно поискать. И, как говорит ее телереклама: просто улыбнуться друг другу. Вспомните мамины очи, мамины руки, мамины подработки, скажите, как вы понимаете всех мам. Вспомните историю приватизации в Украине – народу никогда не надоест слушать, как его обобрали. И при этом вспомните свои победы, и поговорите о них. Не ругайте нынешнего Президента, назовите его: наш слабый лидер...

В общем, измученная, но несломленная Юлия Тимошенко держала внимание слушателей. Хотя мне было холодно, я не уходила. Мне понравился сон Веры Павловны (то есть Юлии Владимировны) и еще тройка ее воспоминаний, которые, как по мне, тоже стали продолжением ее сна. Вера Павловна – это героиня романа Чернышевского «Что делать?», она все пытается освободиться от чего-то, от гнета полового и социального неравенства, от нелюбимого мужа, выбраться из подвала в свет феминизма и все такое. И ее сны как бы предвосхищают ее освобождение. Про свой первый сон премьер-министр рассказала сама. Ей часто снится, что она идет по улочкам и все никак не может найти Майдан. Петляет по кривым таким улочкам, и все никак не может выйти к символу нашей свободы.

Второй сон Юлия Владимировна описала как явь. Она рассказала, как в 2000 году она зашла в кабинет вице-премьер-министра, и там сразу зазвонил звонок тревоги, предупреждающий о том, что наша энергосистема на грани коллапса. Юлия Владимировна рассказала, как она обезвредила олигархов и вдобавок клятвенно пообещала, что теперь наша ГТС никогда не уйдет из украинских рук. Мне очень хочется верить в обещание премьера, несмотря на упорные слухи о том, что консорциум - дело Юлии Владимировны и Путина договоренное и что участвовать там будет Россия. Но я хочу верить в обещания нашего премьера, а не в консорциум по ГТС и в то, что спит и видит российский премьер.

Третий сон Юлии Владимировны… В 2000 году Юлия Владимировна побывала в СИЗО и держалась там мужественно. Но мне кажется, что история премьера о том, что в тот период создавалась детская тюрьма, откуда Юле Тимошенко в СИЗО передавали записки с просьбой: мама, помоги, мы невиноватые, – это уже сон. Какие детские тюрьмы? Какие записки? Надо бы разузнать. Хотя для предвыборной речи очень эффектно. Мне пришлось поделиться носовыми платками с бютовками.

Четвертый сон Веры Павловны в оригинале это видение Чернышевским счастливого будущего страны. В нашем случае – это незакрытый сегодняшний съезд «Батькивщины», который вице-премьер и соратник премьер-министра Александр Турчинов предложил закрыть после выборов. Четвертый сон – это прекрасное будущее, это песни об Украине и Юлия Владимировна, которая стоит озаренная сиянием настоящих фейерверков и купающаяся в народной любви. Если по Чернышевскому, это – утопия.

Впрочем, несмотря ни на чьи сны, я верю в счастливое капиталистическое будущее Украины. Независимо от того, что снится кандидатам в президенты и кто из будущих президентов будет это будущее строить.

Маша Мищенко

Фото УНИАН