Съезд БЮТ: четыре страшных сна Веры Павловны
Когда иду на съезды БЮТ, не забываю кинуть в сумку блок бумажных салфеток: мне, чтобы разрыдаться, совсем не обязательно, как Литвину, самому выдвигаться в президенты… Репортаж
В суботу на Майдане Независимости прошел IX съезд Всеукраинского объединения “Батькивщина”, где премьер-министра Юлию Тимошенко выдвинули кандидатом в президенты Украины.
БЕЛОЕ ПАЛЬТО, КАРТИНА КРЕСТИКОМ И БАЯН ДЛЯ ЮЛИ
Когда иду на съезды БЮТ, не забываю кинуть в сумку блок бумажных салфеток: мне для того, чтобы безудержно разрыдаться, совсем не обязательно, как Литвину, самому выдвигаться в президенты и целовать мамин вышитый рушник. На Юлиных съездах я, хоть и считаю себя бесстрастной журналисткой, так проникаюсь всем происходящим, что всунь мне кто-то бюллетень и ручку, я в беспамятстве сама бы поставила галочку рядом с фамилией Тимошенко. Юля со своей творческой группой способна протоптать дорогу к сердцу любого политикофоба. Я чувствую себя на ее съездах биомассой, с которой «вона прцює» эффективно и настойчиво. Вот и ныне на «выдвижном» съезде «Батькивщины» я пренебрегла возможностью стоять под сценой Майдана, куда имели доступ журналисты, партфункционеры и важные члены и членкини БЮТ, а затесалась среди народа. Сходить в народ и на целых три часа ощутить себя бютовкой – что-то в этом есть.
|Соратники Юлии Тимошенко несут ее через Майдан Независимости. 22 ноября 2005
Я хотела напомнить, как Юлия Тимошенко выходила на Майдан зимой 2004–2005 года – уже во время, по-моему, инаугурации Президента Ющенко. Точнее, как ее в белом пальто выносили члены ее команды. Читала, что те, кто был в тот момент рядом, якобы слышали приказания сердечной принцессы: осторожно, мол, не запачкайте пальто, и чтобы под ногами никто не путался. Красивая, конечно, инсценизация была. Ну ладно, не будем о прошлом… Я к тому, что сегодняшний съезд, на который в кризис съехалось сто тысяч человек, с одной стороны, был красив и трогателен, как все съезды БЮТ. С другой – это напоминало срежиссированный вынос Юлии в пальто. На Майдан в 2004 году люди ехали за свои средства. Вряд ли сегодня народ пожаловал в столицу за свои.
Но среди той сотни тысяч людей были абсолютные почитатели Юлии Владимировны. Например, женщина, которая аккуратнейшим крестиком вышила картину, куда вплела символику БЮТ. В этой картине все было сложным – и подбор цветов, и рисунок. Она держала эту картину так бережно, как наши деды портреты Ильича на демонстрациях. А был еще один дедушка – Александр Ковбатюк из Ровно. Он приехал с баяном, сказал, что этот баян развлекал их ровенскую делегацию в автобусе, пока они ехали на съезд. И так с баяном он все три часа стоял под сценой.
«СВЕЖИЕ» АРТЕКОВЦЫ И ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ДЛЯ БЮТА
Я видела трогательные сцены братания делегаций разных областей на почве любви к Юле. Это просто какая-то встреча на Эльбе. Но присутствовали и совершенно злобные существа. Вот, например, когда молодежь навеселе с пивом стала выбираться с Майдана, два аккуратно одетых дядечки посмотрели вслед и сказали: свеженькие «артековцы» пошли. (Намек на дело педофилов, к которому якобы причастны руководство лагеря «Артек» и депутаты БЮТ).
Или вот, когда ведущий съезда стал объявлять следующего выступающего, «чья сила духа и воля к жизни служит всем примером», другие представители молодежи, ерничая, стали предполагать имя выступающего: Черновецкий? Когда ведущий, продолжая перечислять регалии выступающего, сказал, что он «член паралимпийской сборной», шутники стали дальше гадать: неужели Бубка (намекая, что паралимпийцы – это команда Януковича). Правда, когда на сцену выехал на инвалидной коляске народный депутат Валерий Сушкевич, его встретили искренними аплодисментами.
|Леонид Кравчук
Вообще-то на съезде было много уважаемых людей. Вот, например, певица Руслана. Она, подчеркивая единство и многолюдность Майдана, стала спрашивать: Западная Украина есть? Народ радостно кричал. То же самое было с Центральной и Южной Украиной – народ радостно приветствовал Руслану, подтверждая свое присутствие. Но потом Руслана стала неосторожно персонифицировать города. И когда она возгласом спрашивала: есть ли Львов, Ужгород и Харьков, – ей ответил очень сдержанный и совсем тихий гул.
СНЫ ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ
Юлия Тимошенко выступала последней. К моменту ее выступления половина моих носовых платков были мокрыми от слез. Один Павло Зибров чего стоит, который, обмолвившись, сказал, что он видит в Юлии – мать. Но это было все мелочи по сравнению с выступлением Юлии Владимировны.
Все, забыв о показателях ВВП, эмиссиях и инфляциях, затаив дыхание слушали политическую биографию Юлии Владимировны, ее детство, отрочество, юность, версию ее удач и неудач. На моих глазах она становилась Президентом Украины. Если Юлия победит, через двадцать лет – это речь в учебники по спичрайтерству и пиару. Я, честно говоря, думала, что ей не с чем идти к людям. Ошибалась. Даже, когда идти не с чем, то можно поискать. И, как говорит ее телереклама: просто улыбнуться друг другу. Вспомните мамины очи, мамины руки, мамины подработки, скажите, как вы понимаете всех мам. Вспомните историю приватизации в Украине – народу никогда не надоест слушать, как его обобрали. И при этом вспомните свои победы, и поговорите о них. Не ругайте нынешнего Президента, назовите его: наш слабый лидер...
В общем, измученная, но несломленная Юлия Тимошенко держала внимание слушателей. Хотя мне было холодно, я не уходила. Мне понравился сон Веры Павловны (то есть Юлии Владимировны) и еще тройка ее воспоминаний, которые, как по мне, тоже стали продолжением ее сна. Вера Павловна – это героиня романа Чернышевского «Что делать?», она все пытается освободиться от чего-то, от гнета полового и социального неравенства, от нелюбимого мужа, выбраться из подвала в свет феминизма и все такое. И ее сны как бы предвосхищают ее освобождение. Про свой первый сон премьер-министр рассказала сама. Ей часто снится, что она идет по улочкам и все никак не может найти Майдан. Петляет по кривым таким улочкам, и все никак не может выйти к символу нашей свободы.
Второй сон Юлия Владимировна описала как явь. Она рассказала, как в 2000 году она зашла в кабинет вице-премьер-министра, и там сразу зазвонил звонок тревоги, предупреждающий о том, что наша энергосистема на грани коллапса. Юлия Владимировна рассказала, как она обезвредила олигархов и вдобавок клятвенно пообещала, что теперь наша ГТС никогда не уйдет из украинских рук. Мне очень хочется верить в обещание премьера, несмотря на упорные слухи о том, что консорциум - дело Юлии Владимировны и Путина договоренное и что участвовать там будет Россия. Но я хочу верить в обещания нашего премьера, а не в консорциум по ГТС и в то, что спит и видит российский премьер.
|Тимошенко во время заседания в Печерском районном суде, где рассматривалась жалоба относительно санкции прокурора на ее арест. 23 марта 2001 г .
Четвертый сон Веры Павловны в оригинале это видение Чернышевским счастливого будущего страны. В нашем случае – это незакрытый сегодняшний съезд «Батькивщины», который вице-премьер и соратник премьер-министра Александр Турчинов предложил закрыть после выборов. Четвертый сон – это прекрасное будущее, это песни об Украине и Юлия Владимировна, которая стоит озаренная сиянием настоящих фейерверков и купающаяся в народной любви. Если по Чернышевскому, это – утопия.
Впрочем, несмотря ни на чьи сны, я верю в счастливое капиталистическое будущее Украины. Независимо от того, что снится кандидатам в президенты и кто из будущих президентов будет это будущее строить.
Маша Мищенко