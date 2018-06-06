Очередная сессия Киевсовета: дерибан или дурдом?

В четверг с самого утра в Киевсовете царила атмосфера тревоги. У входа в главный дом столицы стоял странный мужик с предметами, напоминающими символы власти. В одной руке у него была тяпка для обработки картошки, в другой – отрезанная свиная голова. На груди человека красовалась надпись: «Ка. Свині, коли понаїдаєтеся?»

«Почему свиньи с обозначением “Ка”? – спросил у него журналист УНИАН.

«Потому что КАпиталистические».

«А зачем вам тяпка?»

«Это оружие, которым надо рубить депутатов».

У входа в предбанник – зал, отведенный для представителей прессы, стоял Степан Черновецкий (сын). Вид у него был затравленный.

На мероприятие было аккредитовано около двухсот журналистов, большинство из которых склонялось к мысли, что сегодня будет весело. Оптимизм работников СМИ подтвердил депутат Владимир Бондаренко, сказавший: «Драка практически гарантирована».

Перед началом сессии перед прессой выступили священники Киево-Печерской лавры и Ильинской церкви, которые заявили, что освятили помещение, в котором будет проходить мероприятие. Вскоре в зале для журналистов заработали мониторы, и все увидели нововведение киевского мэра: президиум был защищен невысокими (сантиметров двадцать) пластиковыми ограждениями. Кто-то явно поторопился называть это стеклянным забором.

Расползлись слухи о том, что туалеты Киевсовета наполнены «боевиками Черновецкого». По коридорам действительно ходили хмурые «качки». А фотограф Ковалев рассказал, что во время прошлой сессии пытался запечатлеть мэра, но его телохранитель сильно толкнул журналиста. Ковалев начал было возмущаться, а «качок» предложил ему «выйти». Трудно сказать, что было с нашим коллегой, если бы за него не «подписался» Виталий Кличко. Чемпион постучал телохранителя сзади по плечу и сказал: «Точно, давай выйдем»…

Депутаты заполнили зал. Своих «младших» коллег пришли поддержать народные избранники из Верховной Рады. Кто-то сказал: «В зале Кушнарев!» Это прозвучало как: «Покрышкин в воздухе!» А значит, бою быть. Другую сторону пришел поддержать депутат ВР, писатель и проповедник Турчинов (БЮТ), имевший в среде участников акции «Украина – без Кучмы!» кличку Либертас. (Александр Валентинович прославился пафосными призывами к свержению прежнего Президента, при этом он любил часто употреблять слово «либертас» – свобода).

- Ну, что, будет сегодня драка, - спросил у него корреспондент УНИАН.

- Нет, мы никогда драками не занимаемся. Наши задачи сегодня – не допустить введения тарифов Черновецкого и предотвратить дерибан столичной земли. Мэр со своими друзьями хочет разворовать более трехсот пятидесяти участков в центре Киева. Для того он и собрал эту сессию.

Старт мероприятию дали сирены, принесенные оппозицией. Зал наполнился страшным шумом. Показали Черновецкого: он был в белой сорочке без галстука. Леонид Михайлович призвал депутатов к спокойствию. Сирены “бютоцев” смолкли, за что можно благодарить священников, которые сказали, что прочитают молитву и уйдут. Пока обращались к Богу, в зале царила тишина. И только журналисты язвили в предбаннике: «А чего Аделаджу-то не позвал?» После ухода попов веселье возобновилось с еще большей силой. Сторона Черновецкого выносила на рассмотрение вопросы о распределении земли тем или иным физическим лицам и организациям и подавляющим большинством голосов решала их положительно.

Вооруженные «матюгальниками» и любовью к народу, «бютовцы» и другие оппозиционеры пошли на приступ президиума. Но так как им не давали зайти с тыла, они принялись тянуть руки к трибуне из зала. Сторонники Черновецкого ожесточенно оборонялись. Стоит ли говорить, что пластиковые ограждения были сразу снесены. В целом противостояние было похоже на массовый армрестлинг: несколько потных, полных, лысеющих джентльменов стенка на стенку пытались победить друг друга в борьбе на руках. Тут-то и проявился полный непрофессионализм народных избранников, о котором недавно говорил Виталий Кличко. Оказалось, депутаты совершенно не знакомы с таким видом противоборства. Они просто по-женски били друг друга по рукам (могли бы бить и по другим местам, но их разделяла трибуна). Мне же подумалось, что здесь была бы уместна техника джиу-джитсу, которая позволяет делать захваты и буквально ломать руки оппонентов. Леня-Космос тоже пытался заломить чью-то руку, но охранник вовремя предотвратил вмешательство мэра в борьбу.

Через час такого противостояния оппозиция стала понемногу сдаваться. Оглушенные собственными сиренами «бютовцы» осоловевшими глазами печально смотрели на сторонников Черновецкого, продолжая производить звуковые эффекты. «Регионал» Алексей Омельяненко пожаловался на то, что оппозиция применяет спецсредства. А Владимир Бондаренко на вопрос корреспондента УНИАН, правда ли, что в сессионном зале не работают мобилки, сказал:

- Да. На прошлой сессии у меня заболели два внука одновременно. У одного была высокая температура, и я выбегал в коридор, чтобы перезвонить им. Не работал ни UMC, ни Киевстар, ни малые операторы.

Тем временем шло активное голосование – депутаты приняли несколько десятков решений о раздаче киевской земли. При этом на каждое решение приходилось не более двух минут.

Еще Бондаренко заявил, что у каждого представителя депутатского большинства есть специальные наушники, с помощью которых они слышат все, что делается в зале, а оппозиционеры не имеют такой возможности. Представители пресс-службы Киевсовета опровергли это, заявив, что такие наушники выдавались всем, когда внедрялась система «Рада». А оппозиционеры не слышат происходящего из-за своих сирен.

Потом Киевсовет погрузился в полный хаос. Сначала приехала «скорая»: говорили, что Черновецкий повредил в драке палец, но кто-то возразил, что это был палец секретаря Киевсовета Довгого. Обсуждению данной темы журналисты уделили час. Потом оказалось, что потерпевшим оказался вроде «бютовец» Семинога, хотя не исключали, что пострадали все. Затем пронесся слух, что у Бондаренко украли портфель с важными документами по бюджету и что без этих документов киевлянам счастья не видать. В связи с этим вызвали милиционеров, но их лица были примерно такие же перепуганные, как у Степана Черновецкого перед началом сессии. Правда, секретарь регламентного комитета Юрий Дмитрук (фракция БЮТ) сказал, что милиционеров вызывала депутат от фракции Партии регионов Людмила Качурова. Мол, депутат была недовольна тем, что Владимир Бондаренко забрал карточку для голосования. Так или иначе, стражи порядка вели себя молча.

В час дня Черновецкий поблагодарил тех депутатов Киевсовета, которые, «конструктивно работали в течение заседания». А секретарь Киевсовета Олесь Довгий продемонстрировал журналистам вырванные оппозицией микрофоны.

В целом же в этот день депутаты Киевсовета приняли около 200 вопросов по земле. Что и кому там раздали народные избранники, узнаем позже. Обрадуются ли этому граждане? Сомнительно. В целом прошедшую сессию можно охарактеризовать как дурдом средней руки: настоящих драк не было, но и нормальным все это назвать тоже нельзя.

Антон Зикора