Почему закон об оппозиции расколол оппозицию?

Вчера Верховная Рада Украины отказалась принять проект закона о парламентской оппозиции.За принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 172 из 440 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В частности, законопроект поддержал 1 член фракции Партии регионов, 118 - из фракции Блока Юлии Тимошенко, 23 – из фракции «Наша Украина», 28 – из фракции Социалистической партии Украины, двое внефракционных депутатов.

Не голосовавшие за закон об оппозиции нардепы, заинтересованы в общественном кризисе

Заместитель председателя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ надеялся, что Верховная Рада примет в первом чтении проект закона о парламентской оппозиции.

За несколько часов до рассмотрения законопроекта А.ТУРЧИНОВ напомнил, что проект закона, вынесенный на рассмотрения парламента, разработан рабочей группой, в которую входили представители почти всех фракций.

Депутат сказал, что отказ парламента принимать этот закон означает, что нынешняя власть не заинтересована в легитимном статусе оппозиции и ее контроле за действиями власти. «И мне кажется, что тот, кто сейчас не проголосует за этот законопроект, продемонстрирует, что он заинтересован в общественном кризисе», - добавил Турчинов.

Оппозиция – это те, кто быстрее добежал и зарегистрировался «Наша Украина» объяснила отказ единогласно поддержать закон об оппозиции отсутствием в этом документе механизмов обеспечения прав всех других, кроме наибольшей партии в оппозиционном объединении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат фракции «Наша Украина» Владимир ШКЛЯР.

«Эта норма должна быть правильно и справедливо прописана», - сказал он.

По его словам, в этом законопроекте такое положение не выписано так, как хотела бы его видеть «Наша Украина».

Также «Наша Украина» выступает против ряда других положений в этом законопроекте. В частности, народный депутат «Нашей Украины» Борис БЕСПАЛЫЙ заявил, что законопроект является несовершенным из-за того, что, например, неудачно прописана норма относительно регистрации оппозиционного объединения.

По его словам, оппозицией становится тот, кто «быстрее всего добежал и зарегистрировался». Все же другие политические силы, которые также видят себя в оппозиции, в таком случае лишаются своих оппозиционных прав.

Из фракции «Наша Украина» за законопроект об оппозиции проголосовали 23 депутата из 81.

Это не просто закон об оппозиции, а закон об оппозиции БЮТ Закон об оппозиции не был принят ВР, поскольку в нем, кроме БЮТ на сегодняшний день ни одной парламентской фракции не нужен.

Об этом УНИАН заявил политолог Вадим КАРАСЕВ.

«Все прекрасно понимают, что это не просто закон об оппозиции, а закон об оппозиции БЮТ. Он никому не нужен сегодня, кроме самого БЮТ», - сказал В.КАРАСЕВ.

Он считает, что именно поэтому за него «вяло» проголосовала фракция «Наша Украина», не говоря уже о представителях антикризисной коалиции.

Эксперт отметил, что БЮТ, будучи признанным лидером оппозиции, хотел бы получить правовой статус влияния на органы власти, но другим парламентским силам это не нужно.

По мнению эксперта, большинство политиков будут говорить о необходимости принятия данного закона, но на практике, мало вероятно его принятие даже в следующем году.

По его мнению, возможен обмен закона об оппозиции на закон о Кабинете Министров, но в таком случае, БЮТ может иметь «репутационные издержки», поскольку другой оппозиционной силой – блоком «Наша Украина» - это может трактоваться как сделка с властью. В ситуации, когда «Наша Украина» заинтересована в пропрезидентском законе о Кабмине, это может быть использовано для того, чтобы заявить, что именно «Наша Украина», а не БЮТ является настоящей оппозицией.

В тоже время политолог считает, что компромиссный закон об оппозиции будет «филькиной грамотой, фальшивкой, просто бумажкой», так как не будет давать реальных полномочий оппозиционным силам.

«Поскольку провластные силы чувствуют себя комфортно и им не нужна оппозиция, имеющая право вмешиваться во внутревластные расклады, реального статуса оппозиции никто не даст», - отметил эксперт.

В большинстве стран специальных законов о статусе оппозиции нет Советник Президента Украины по политическим вопросам Тарас СТЕЦЬКИВ считает вероятным, что БЮТ и Партия регионов договорятся о “пакетном” голосовании за законы об оппозиции и о Кабинете министров.

Об этом Т.СТЕЦЬКИВ заявил УНИАН, комментируя непринятие Верховной Радой Украины закона об оппозиции.

Он высказал мнение, что фракция “Наша Украина” не проголосовала за проект закона об оппозиции “в версии Блока Юлии Тимошенко” из-за того, что он “фактически делал ее блок и ее лично главной оппозицией в Украине и в парламенте”. Отклоненный законопроект, по словам Т.СТЕЦЬКИВА, создавал такое положение, когда есть официальная власть и официальная оппозиция, “а все другие силы, которые не входят в официальную оппозицию, - вообще неизвестно кто”.

Кроме того, отметил советник Президента, этот проект закона прописывал нормы, которые немного дают самой оппозиции, например, половины комитетов, которые должны были принадлежать оппозиции, вообще в парламенте сегодня не существует. “То есть это было произведение довольно произвольной формы”, - сказал Т.СТЕЦЬКИВ, добавив, что, по его мнению, “значительно лучше выглядела бы регламентация прав оппозиции в проекте закона о внесении изменений в Регламент, который подготовил Николай КАТЕРИНЧУК”.

В то же время, характеризуя сложившуюся ситуацию, Т.СТЕЦЬКИВ заявил: “Сейчас это может привести к тому, что Блок Тимошенко будет пробовать договариваться с Партией регионов и пакетно голосовать закон об оппозиции вместе с преодолением вето на закон о Кабмине – вот такая может быть непростая ситуация”.

На вопрос, нужен ли украинской оппозиции специальный закон, который регламентировал бы ее деятельность, советник Президента ответил, что в большинстве стран мира такого закона нет. “Но поскольку в Украине эта тема приобрела такое довольно сильно политическое звучание, то, наверно, уже не обойти регламентации прав оппозиции. Вопрос в том – как это сделать: в виде отдельного закона или определенного раздела в Регламенте”, - считает он. При этом путь внесения изменений в Регламент Т.СТЕЦЬКИВ назвал “тоже вариантом”.

“Нет же специального закона об оппозиции практически ни в одной цивилизованной стране мира! Просто другой вопрос, что в Украине нет ни правовой, ни политической культуры, и возникает потребность в регламентации прав оппозиции. Это, наверно, будет украинское новшество, но, скорее всего, в какой-то форме это нужно регламентировать”, - считает советник Президента.

В то же время, на вопрос о степени вероятности того, что изменения в Регламент, которые бы регулировали деятельность оппозиции, будут приняты парламентом, Т.СТЕЦЬКИВ ответил: “Трудно сказать, потому что сегодня БЮТ настаивает на законе (об оппозиции) в своей редакции. А как себя поведут другие фракции? Нужно попробовать проголосовать изменения в Регламент и ввести этот отдельный раздел. Посмотрим, я думаю, что какая-то вероятность есть. Но ситуация обостряется, потому что все это делается на фоне противостояния Кабмина и Секретариата Президента, и комбинации могут быть самые невероятные”.

По словам Т.СТЕЦЬКИВА, проголосовать за указанные изменения в Регламент можно было бы и до конца года – “было бы желание”. “Но я думаю, что антикризисная коалиция попробует разменять закон о Кабмине на закон об оппозиции. Такой вариант выглядит наиболее вероятным и это довольно нехорошо, потому что закон о Кабмине в правительственной версии практически ничего не решает в регламентации деятельности Кабмина. Это - пустой закон”, - сказал Т.СТЕЦЬКИВ. В то же время он допускает, что БЮТ поддержит правительственный закон о Кабмине, чтобы получить закон об оппозиции. “Так может быть. Это - возможная ситуация”, - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

Сегодня права оппозиции зависят от «доброй воли» большинства Директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО считает, что неподдержка депутатами проекта закона о парламентской оппозиции, разработанного межфракционной рабочей группой на основании законопроектов, представленных Партией регионов и БЮТ, может повлечь дальнейшее обострение ситуации в Верховной Раде.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центра Разумкова, эксперт отметил, что в «сводном» законопроекте содержались вполне рациональные подходы что касается критериев определения парламентской оппозиции и перечня ее прав. «Разумеется, законопроект не был лишен недостатков и правовых неточностей, но их можно было бы устранить в процессе его подготовки ко второму чтению. Среди всех законопроектов, касающихся прав оппозиции, которые вносились на рассмотрение парламента в течение 2002-2006 гг., этот может считаться наиболее совершенным», - отметил Ю.ЯКИМЕНКО.

Аргумент о том, что вопрос прав парламентской оппозиции должен быть урегулирован регламентом Верховной Рады, а не законом, политолог считает неубедительным. По мнению Ю.ЯКИМЕНКО, «с этим можно было бы согласиться, если бы регламент имел статус закона. Сейчас же он утверждается постановлением Верховной Рады, которое большинство может свободно менять в зависимости от своих интересов и настроений. Соответственно, права оппозиции зависят от «доброй воли» большинства. Кроме того, никто не мешает откорректировать регламент в соответствии с законом, в случае принятия последнего».

Политолог считает, что неподдержка данного проекта обусловлена, главным образом, не его содержанием, а ситуативными политическими интересами. «Это касается и фракции Партии регионов, представители которой были среди авторов отмеченного проекта, и коммунистов, которые, находясь в оппозиции, также вносили соответствующие законопроекты и отмечали их важность. Досадно удивила позиция части фракции «Наша Украина» – борьба за то, кто будет «главнее» в оппозиции, помешала принятию необходимого для них же закона», - отметил эксперт.

По мнению Ю.ЯКИМЕНКО, закон об оппозиции – это не вопрос лишь внутрипарламентских процедур, это – вопрос обеспечения права влиять на власть той части общества, которая не получила своего представительства в парламентском большинстве. «Если соответствующее право будет проигнорировано, оппозиционные политические силы будут иметь основания обеспечивать это право любыми средствами, в том числе выходящими за рамки парламентской процедуры. В свою очередь, это может обострить и без того непростые отношения между коалицией и оппозиционными фракциями», - отметил эксперт.