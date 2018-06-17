Почему на самом деле ПР блокирует Верховную Раду?

Партия регионов продолжает блокировать Верховную Раду, несмотря на многочисленные заявления о необходимости скорейшего голосования за законопроект о повышении социальных стандартов. “Регионалы" объясняют свои действия несогласием изменить процедуру голосования с электронной на персональную, поскольку, мол, отдельные члены их фракции находятся в больницах. Спикер Владимир Литвин имеет свое объяснение: часть народных депутатов от ПР просто не хотят голосовать за этот законопроект. Лидер коммунистов Петр Симоненко считает блокирование трибуны попыткой сорвать президентские выборы. Почему же “регионалы" на самом деле блокируют работу парламента? С таким вопросом мы обратились к экспертам и депутатам разных фракций.

Виктор Небоженко, политолог: РЕГИОНАЛЫ БЫЛИ БЫ ОЧЕНЬ РАЗОЧАРОВАНЫ, ЕСЛИ БЫ ЗАВТРА ЭТОТ ЗАКОН ПРИНЯЛИ

Все, что происходит в украинской политике, нужно рассматривать через призму президентской кампании.

Партия регионов сейчас в очень трудном положении. Им нужно выдвигать Виктора Януковича, но в весьма узкой нише: Москва требует, чтобы он был пророссийским, православным и немного за русский язык. Но после скандала и конфуза в Крыму, когда стало ясно, что для ПР власть важнее русского языка (это хорошо почувствовали все русскоязычные организации Крыма), им трудно получить большой электорат. Отсюда – упор на социальную демагогию. Они хотят разбавить жесткий имидж, который им навязывает Кремль, социальным украшением, сделать Януковича защитником. Им не так нужно принятие данного закона, как борьба за него. Они готовы бороться за так называемые “социальные стандарты”, против бедности – до окончания президентской кампании. Думаю, “регионалы” были бы разочарованы, если бы завтра этот закон действительно приняли, а послезавтра за счет инфляции он был реализован.

ПР – это партия очень богатых людей. У нас вообще во фракциях мало бедных депутатов. Но “регионалы” – очень богаты. А их заставляют торжественно голосовать, причем стоя. Представляете, директоры заводов, фабрик, миллионеры, мультимиллионеры будут вынуждены подниматься и говорить: “Я за повышение социальных стандартов”... У себя на предприятии, в первую очередь... И эти 60–70 лиц из ПР, которые активно избегают голосования по социальным стандартам, – не просто люди, которые никак не могут доехать до ВР, они не хотят брать на себя ответственность, потому что сразу же придется реализовывать этот же закон у себя на предприятиях. А ни один бизнесмен во время кризиса не будет повышать зарплату, а наоборот – будет снижать ее и увольнять рабочих.

Основная причина конфликта в Верховной Раде: в Партии регионов сформировалась сильная антисоциальная группа, которая не хочет, чтобы данный закон касался их предприятий. Вот и избегают голосования.

Михаил Погребинский, политолог: ПР БОИТСЯ ПРИНЯТИЯ БЮДЖЕТА

Больше всего Партия регионов не хочет принятия бюджета... Обычно не хотят принятия бюджета правительственные фракции, поскольку это дает возможность в ручном режиме распределять деньги. Наверное, у “регионалов” есть основания опасаться: если будет изменен режим голосования или если они не заблокируют парламент, бюджет может быть принят. В ПР боятся использования заложенных в бюджет идей в ходе избирательной кампании. Очень трудно убеждать свой электорат в том что, именно они, Партия регионов, защищают интересы регионов, если в бюджете будет прописано (впервые в современной украинской истории) усиление местного самоуправления, в первую очередь финансового. “Регионы” за время своей работы могли десять раз что-то сделать в этом направлении, но так ничего и не сделали. А “она работает”... И дает деньги местному самоуправлению, то есть идет путем, заявленным ПР.

В ПР заявляют, что БЮТ не хочет голосовать за повышение стандартов персонально – мол, при электронном голосовании карточками есть шанс, что некоторые представители БЮТ возьмут и проголосуют против пожеланий своего руководства вместе с ПР. Это абсолютно фантастическое объяснение.

Странная ситуация: БЮТ и ПР поменялись местами. Если мы привыкли, что популизм – дело Юлии Владимировны: раздать людям тысячу гривен и т.д., – то сейчас видим, как казалось бы ответственные люди, менеджеры и владельцы предприятий из ПР занимаются тем, что в ситуации, когда денег нет вообще, требуют вдвое или втрое повысить социальные стандарты. Это абсолютно популистская, безответственная политика.

Ксения Ляпина, народный депутат, НУ–НС: КОГДА ЕСТЬ ОБЩИЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ, БЮТ И ПР ОЧЕНЬ БЫСТРО ДОГОВАРИВАЮТСЯ

Это фактически розыгрыш пиара, который выгоден обоим кандидатам в Президенты – Тимошенко и Януковичу. Для Януковича важно показать себя истинным оппозиционером, который борется за права народа до последней капли крови.

БЮТ и ПР дружно голосовали за выделение несуществующих эмиссионных денег якобы на Евро-2012. На это у них хватило и политической воли, и желания договориться. То есть когда есть общие финансовые интересы, они очень быстро договариваются. То же самое было и с законом о выборах Президента. Все остальное они блокируют, чтобы продемонстрировать свою борьбу.

Тимошенко ведет ту же политику, только с другой стороны. Она не ищет компромиссов, а пытается создать рабочую атмосферу, чтобы разблокировать ВР – фактически иллюстрирует свой главный избирательный лозунг (“Она работает”. – Авт.). Ей очень выгодно выделяться на фоне неработающего парламента.

Вчера было очевидно, что Партия регионов отказывалась от голосования, потому что у них самих не хватало голосов. Если посчитать тех, кто выразил готовность голосовать за проект, то имеем: ПР, Блок Литвина, коммунисты, группа “За Украину”, часть фракции НУ–НС. Этого количества голосов было бы достаточно, чтобы принять за основу законопроект Зарубинского. Но голосование было сорвано только потому, что формат голосования был персональным. “Регионалы” посчитали свои штыки и поняли, что даже при поддержке со стороны других политических силам, их голосов не хватит.

Юрий Мирошниченко, народный депутат, ПР: НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ ИЗ ПР В БОЛЬНИЦЕ, НЕКОТОРЫЕ – В ОФИЦИАЛЬНЫХ КОМАНДИРОВКАХ, КУДА ИХ НАПРАВИЛА ВР

Причина блокирования ВР объявлена уже давно. Она касается коррекции – отмечаю, не повышения, а коррекции – показателя как прожиточного минимума, так и минимальных зарплат и пенсий в связи с подорожанием жизни в Украине. Хотя бы на коэффициент инфляции, в соответствии со стоимостью потребительской корзины, которая дает людям возможность физиологически выжить.

Что касается вчерашнего и сегодняшнего блокирования – оно касается процедурных вопросов. Вчера пытались производить манипуляции путем изменения формы голосования, путем попытки шантажировать Партию регионов. Это происходило на фоне того, что мы разблокировали трибуну и пытались организовать, чтобы этот вопрос был поставлен и проголосован.

Сегодня собирался Согласительный совет. Мы пытались убедить коллег, что не нужно манипулировать способом голосования. Манипулирование и нечестная игра заключается в том, что наши коллеги везде пытаются пиариться с тезисом – якобы ПР не хочет сама голосовать за эти законопроекты. При этом они знают, что некоторые люди из ПР в больнице, некоторые – в официальных командировках. У спикера есть эта статистика. Мы тогда говорим: уважаемые, если вы настаиваете на поименном голосовании – нет проблем, но нельзя выносить этот вопрос, не согласовав заранее время, чтобы люди имели шанс прибыть, даже если они больны или в командировках, куда Верховная Рада их сама отправила. Манипуляции нам не нужны.

Если не согласятся голосовать сегодня, мы в любом случае будем голосовать завтра. Шансов спекулировать на блокировании парламента мы не дадим.

Александр Голуб, народный депутат, КПУ: НЕРАБОЧИЙ ПАРЛАМЕНТ ОДИНАКОВО НУЖЕН И ПР, И БЮТ

Людям безразлично, каким образом будут проголосованы социальные законы. Им главное – чтобы были решены их вопросы и чтобы государство оказало им реальную помощь.

Две крупнейших фракции в парламенте, представляющие крупный капитал, не заинтересованы в решении этого вопроса. Они заинтересованы делать на нем политическую шумиху и предвыборные агитки. Когда будут введены повышенные социальные стандарты, именно представители крупного капитала пострадают и потеряют часть своих сверхдоходов. Вот почему происходит блокирование работы ВР. Логики в том, что для решения этого вопроса нужно блокировать ВР, – абсолютно нет.

Это игра ПР и БЮТ. Нерабочий парламент в одинаковой мере нужен обеим партиям. Мы видели: когда нужно было договариваться о выгодных им вопросах, скажем, о 10 миллиардах на Евро-2012, они пришли и проголосовали. Такая же ситуация нужна сейчас. Но они даже не захотели подпускать к трибуне конкурентов – представителей остальных политических сил в парламенте, потому что контролируют самые большие медийные ресурсы в Украине и имеют возможность доносить информацию до избирателей.

Думаю, блокирование будет периодичным. ВР будет собираться и принимать некоторые законопроекты. Но конструктивной и направленной работы в парламенте до конца президентской кампании не стоит ожидать.

Валерий Писаренко, народный депутат, БЮТ: У ПР В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕ ХВАТИТ ГОЛОСОВ

Если даже голосовать за законопроект о повышении социальных стандартов с закрытыми глазами, без карточек и без СМИ, – все равно у Партии регионов не хватит голосов. Это значит, что целью является не закон. Цель – это президентские выборы.

Представим даже, что произошло чудо, и ПР проголосовала... Что дальше? На чем дальше пиариться Партии регионов?

Понятно, что данный закон не будет работать, он не имеет экономического обоснования. Поэтому даже если он будет принят, то не будет положен в основу бюджета. Это нужно кардинально менять бюджет, план поступлений налогов и т.д.

Для ПР нет смысла сегодня принимать такой законопроект. Сразу появится вопрос: а что делать дальше? А дальше стратегии нет... У них одна стратегия, и она будет длиться до самых выборов.

Опрашивала Анна Ященко