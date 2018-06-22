Ющенко жаль идей, что ушли как вода в песок

На пресс-конференции для журналистов Президент Виктор Ющенко говорил о годе испытаний, возможности отмены политреформы, о войне, которая сегодня идет между Президентом и правительством… Общество устало от искусственных проблем

Виктор ЮЩЕНКО в своем вступительном слове в начале пресс-конференции назвал 2006 год годом испытаний. 2006 год ознаменовался тем, что в силу вступили новые изменения в Конституции, отметил президент.

По его словам, политические реалии засвидетельствовали, что к власти пришли разные политические силы, и тема их отношений стала актуальной.

Президент констатировал, что сегодня разворачивается борьба за перетягивание полномочий, политика реванша и всевозможные политические спекуляции. «Это касается формирования искусственных проблем. Общество, по моему мнению, устало от этого, и сам факт такой попытки должен стать серьезным сигналом для политических сил».

В то же время основным завоеванием 2006 года Президент назвал проведение демократических выборов, утверждение в Украине демократии и свободы слова.

Говоря о будущем годе, ЮЩЕНКО пообещал, что будет делать все для того, чтобы отошла политика, традиционная для Украины в течение многих лет – политика на самоуничтожение, политика тайного недоверия и противостояния.

«Необходимо шаг за шагом изменять ее на политику диалога», - сказал Президент.

Также Виктор ЮЩЕНКО пообещал сделать выводы из несоблюдения политических договоренностей.

«Я не драматизирую отдельные трудности, но основные выводы будут из этого сделаны в будущем году», - отметил он.

При этом Президент добавил, что эти выводы в значительной степени будут зависеть от конструктивности позиции парламента. «Вернее, парламентского большинства и правительства», - отметил он.

Самым большим разочарованием Президента в 2006 году стало невыполнение позиций Универсала национального единства. «Мне казалось, что мы близко пришли к формированию национальных приоритетов, подписали, по сути, морально-этический документ - Универсал национального единства. Учитывая это, с позиции сегодняшнего дня создается впечатление, что много позиций, вокруг которых могло бы сформироваться понимание, - в первую очередь политической элиты, - много этих моментов уходят, как вода в песок», - в частности сказал В.ЮЩЕНКО.

Отставка Тарасюка - не правовая

ЮЩЕНКО отклонил инициативы премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по замене Бориса ТАРАСЮКА на должности министра иностранных дел. «Министром иностранных дел Украины работает ТАРАСЮК Борис Иванович. Это фундаментальная, базовая позиция Президента в этом вопросе. Я отклонил инициативы премьер-министра о замене этой кандидатуры».

Президент Украины подчеркнул, что не признает принятое Верховной Радой постановление об отставке Б.ТАРАСЮКА. «Это отставка не правовая. Я ее не признаю. Любой правовед вам скажет, что если кандидатуру на утверждение главы МИД в парламент вносит Президент, то он и инициирует отставку этого министра», - пояснил он.

Говоря о министре иностранных дел Борисе ТАРАСЮКЕ, В.ЮЩЕНКО подчеркнул: «У нас нет большой запасной скамьи. Украинская дипломатия рождена в 91-м году, 15 лет. Там работают наиболее талантливые люди, но еще далеко от того совершенства, которое бы хотелось видеть на дипломатической работе – и так легкомысленно относится к этой должности, должности, которая формируется годами».

ЮЩЕНКО считает, что правительство и премьер-министр сделали большую ошибку, отправив в отставку некоторых министров. Президент не понимает, чем мешал или что делал неправильно Юрий ЛУЦЕНКО (экс-глава МВД – УНИАН). Президент подчеркнул, что Ю.ЛУЦЕНКО работал в строгом соответствии с законом. «Мы, возможно, впервые стали доверять милиции, или немножко подняли доверие к милиции. Он что, обидел в своей деятельности какими-то политическими симпатиями», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что Ю.ЛУЦЕНКО, наоборот, дистанцировался от политики.

В.ЮЩЕНКО отметил, что делает все, что в его компетенции. В частности, ведет диалог с премьер-министром, с председателем ВР. «Но там своя кухня и, очевидно, приоритеты есть другие», - сказал он.

По словам Президента, ситуация не повторится на уровне председателей областных государственных администраций.

«Нет, такого не будет», - сказал он.

Ералаш в кадровых назначениях – это ненормально

Президент Украины не исключает варианта отмены политической реформы. «Давайте не будем кривить душой и признаем, что последние изменения в Конституции были неконструктивными», - сказал В.ЮЩЕНКО. По его словам, они не внесли ясности, на которую надеялось украинское общество.

По мнению президента, результатом этого является нынешняя война указов, война постановлений, «ералаш в кадровых назначениях». “Это ненормально”, - подчеркнул он.

Назначение Нестора ШУФРИЧА министром по вопросам чрезвычайных ситуаций ЮЩЕНКО прокомментировал так: «Мне печально от такого назначения, скажу откровенно». В то же время он возложил персональную ответственность за это на премьера и антикризисную коалицию. «Это вопрос их компетенции».

«Я думаю, что «холодная война» (между президентом и правительством –УНИАН) идет, что обстоятельства, в которых сегодня находятся два института власти, не делают чести интересам государства, что в основе этой дискуссии стоит проблема полномочий, сформулированных нечетко и часто некорректно в последних изменениях в Конституцию», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как отметил Президент, если раньше жизнь страны зависела от того, с каким настроением встанет один человек, и этот человек, по его словам, жил на Банковой, то сейчас у него создается впечатление, что жизнь украинцев зависит от настроения другого одного человека, и этот человек, по его словам, живет на Грушевского.

«Если мы оставим такую ситуацию, то мы с каждым днем будем скатываться к авторитарности», - сказал Президент.

Он напомнил, что продолжение конституционной реформы является насущным вопросом. По его словам, конструктивный путь – это признать и публично инициировать усовершенствование политической реформы и формы ее реализации.

Среди проблем, которые являются результатом несовершенства политической реформы, В.ЮЩЕНКО назвал кадровую политику, вопрос внешнеполитических приоритетов, вопрос императивного депутатского мандата, общего надзора прокуратуры и многие другие. При этом, по его словам, если «нам не удастся этот шаг, то тогда я вынужден комментировать другой шаг – отмену результатов реформы, и второй логический шаг – продолжение реформы в том политическом контексте, в тех политических реалиях, которые есть».

Как отметил Президент, если мы признаем факт необходимости изменений, то монополии на эту тему ни у кого не может быть.

По его словам, необходимо наработать такую модель внесения изменений, при которой каждая политическая сила и представители различных ветвей власти могли бы участвовать в этом процессе.

Президент отметил, что сегодня есть два варианта развития событий. Первый вариант – это формирование конституционной комиссии, которая наработает фундаментальные изменения в Конституцию. Второй вариант – это отмена реформы и потом наработка этих самых изменений.

Президент подчеркнул, что он выступает за первый вариант, поскольку он намного короче и дешевле.

Также Президент заявил, что планирует в начале следующего года внести на рассмотрение Верховной Рады пакет законопроектов об административно-территориальной реформе.

Он выразил надежду на поддержку парламента в этом вопросе.

Сначала Украину делили по Збручу, в наше время - по линии Днепра

ЮЩЕНКО убежден, что сегодня в украинском обществе нет идеи раскола страны. Так он прокомментировал последние инициативы по сбору подписей о федерализации страны.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в Украине на протяжении многих десятилетий ведется дискуссия относительно целостности страны. “Сначала Украину делили по Збручу, в наше время эта граница переместилась по линии Днепра”, - добавил он.

«Есть политические силы, которые грели на этом руки. Я глубоко убежден, что сегодня нет на гражданском уровне тех, кто продуцирует идею раскола Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что народ не является инициатором этой политики – «это близорукие политики».

Отвечая на вопрос, имеет ли он информацию, что премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ якобы договорился с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ о том, что Украина не вступит в НАТО, что российский флот останется в Украине после 2017 года и тому подобное, В.ЮЩЕНКО отметил, что ему об этом ничего неизвестно, но «если эти обстоятельства есть, это национальная измена».

Президент готов встретиться с руководителями правящей коалиции. В.ЮЩЕНКО отметил, что премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ просил его о такой встрече, и «я дал согласие».

Две правды, с которыми мы живем

Президент убежден, что Украина и Россия смогут урегулировать все вопросы, связанные с пребыванием на территории нашего государства Черноморского флота РФ. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что позиция Украины в этом вопросе четкая и ясная: Украина будет придерживаться выполнения соглашений, в соответствии с которыми Черноморский флот останется в нашем государстве до 2017 года.

«Это одна правда, и спекуляции вокруг этого вопроса вредят нашим интересам», - сказал он.

Президент напомнил, что на сегодняшний день остаются неурегулированными вопросы использования ЧФ 132 земельных участков, существует 170 дискуссионных моментов по объектам недвижимости, очень сложным является вопрос передачи радиочастот, навигационных сооружений.

В.ЮЩЕНКО выразил убеждение, что эти вопросы будут урегулированы через открытый и честный диалог двух стран.

В то же время, Президент напомнил, что в соответствии с Конституцией Украины на территории государства не могут находиться воинские формирования других стран. «Это две правды, при которых мы вынуждены жить», - сказал он.

Кто пойдет на выборы - Бог покажет

Президент заявил, что будет баллотироваться на второй срок, если будет чувствовать, что нужен нации. В то же время, по мнению В.ЮЩЕНКО, вопрос, будет ли он баллотироваться на следующих президентских выборах, в том числе и досрочных, является неконструктивным. «Этот вопрос неконструктивный, кто пойдет на выборы еще Бог покажет», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что не хочет гадать на кофейной гуще, какая будет ситуация в то время.

«Я могу сказать четко свою позицию. Моя позиция по поводу того, как мне вести себя во время проведения выборов, заключается только в одном – если мое пребывание на этом посту для нации является позитивом, я буду бороться. Все другие договоренности для меня ничего не стоят», - отметил Президент.

Мы стоим вначале переговоров

Украина стоит на пороге переговоров с Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли.

Президент приветствовал факт завершения Верховной Радой принятия всего пакета законов, необходимых для вступления во Всемирную торговую организацию.

Он подчеркнул, что вступление в ВТО - обязательное условие начала диалога с ЕС о формировании зоны свободной торговли.

«Мы стоим в начале этих переговоров», - заявил Президент.