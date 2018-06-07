МедведЮщенко, или О родстве президентов-антагонистов

Какое родство? – спросит ошарашенный читатель. Украинофоб и украинофил. Застегнутый на все пуговицы чиновник и мессия-пасечник с мольбертом. Один за ручку приведен к президентскому креслу предшественником, другой добыл в борьбе это кресло в отчаянной борьбе. Личные неприятели, которые публично обмениваются политическими "любезностями". Но вместе с тем между Виктором Ющенко и Дмитрием Медведевым есть глубинное родство.

Оба является полудекоративными президентами своих стран. Хотя и пришли к этому грустному статусу, как отмечено выше, различными путями. Один имел его с самого начала, а наш гарант умудрился за время своего президентства съехать с мало не пятидесяти процентов поддержки – до трех (медведевские довольно высокие проценты в действительности являются путинскими). Теперь обоих ни в грош не ставят ни на внутренней, ни на внешней политической арене.

И что еще роднит соседей-антагонистов, так это безумное желание напомнить urbi et orbi, то есть своим и чужим, о том, что они до сих пор живы и до сих пор являются полноправными и полномочными главами своих государств. Добчинский и Бобчинский... Кстати, как там у Николая Гоголя (украинско-российского писателя) в „Ревизоре”? „Я прошу вас покорнейше, как поедете к Петербура, скажите всем там вельможам разным, сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Да если этак и государю придется, то скажите и государю...”

Московские коллеги-журналисты за рюмкой рассказали автору, что именно этот „синдром Бобчинского” сыграл злую шутку с Дмитрием Медведевым и подталкивал к известным заявлениям в адрес своего коллеги Виктора Ющенко, который, мол, проводит „антиукраинскую политику” и до предела испакостил российско-украинские отношения. Как тут вскинулась российская, украинская и мировая пресса! Как вспомнили все, что Дмитрий Анатолиевич номинально является главой российского государства. И теперь якобы этот могучий „медвед” точит когти на Украину. А впереди, во главе „дранг нах Украина”, на белом коне – сам президент! А не премьер...

Москвичи рассказывают, что этот „превед” посетил голову „медведа” после непродолжительной доверительной беседы тет-а-тет с Владимиром Путиным. ВВП якобы очень мягко и по-приятельски намекнул бывшему студенту курса юрфака ЛГУ, который курировал майор Путин, что пора задуматься над тем, не устал ли он, невзирая на молодость, бороться с кризисом. Ведь российский народ хорошо поймет, если он честно признает свою страшную усталость, подупавшее здоровье – да и объявит внеочередные выборы президента. И то сказать – дали мальчику скипетр поиграться, так пора бы и вернуть.

Недаром же по России гуляет такой довольно остроумный анекдот: „На день рождения Путин подарил Медведеву шикарный „Ламборджини” ручной сборки за миллион долларов. Стоит он во дворе Кремля, блестит хромом. Медведев в восторге выбегает к машине, радуется, как ребенок, оглядывает. Но потом засовывает голову в салон, а высунув – хмурится. „Владимир Владимирович! Там же руля нет!” „Не волнуйтесь, Дмитрий Анатолиевич, руль в надежных руках”.

Но украинские заявления – это еще полбеды. В последние дни, стремясь к громкому пиару, Медведев начал творить и совсем уже комичные трюки. Как раз в тот день, когда родственный антагонист Ющенко отмечал День Независимости, Дмитрий Анатолиевич посетил крупнейший в России буддийский монастырь – Иволгинский дацан в Бурятии. Там монахи единодушно признали его... „воплощением божества Белой Тары”. Кто не видел – это такая женщина в позе лотоса с семью глазами. Так уже произошло: бурятские ламы традиционно считают живым воплощением Белой Тары (добавляет людям здоровья и продолжительности жизни) правителей России. А началось все с императрицы Екатерины II. Разве буддисты виноваты, что теперь в Кремле на троне сидит мужчина?

Но теперь Путину остается нервно курить на улице – до провозглашения себя божеством (пусть и женского пола с семью глазами) он не додумался.

Не менее смешно выглядит и наш родной гарант, когда чуть ли не ежедневно выдает какие-то поручения правительству – у автора есть некрасивые подозрения по поводу использования этих документов в определенных заведениях Кабмина. Когда накладывает на законы вето, которые преодолевает парламент. Когда по полтора часа вещает что-то с видом истинного „отца нации” на лужайке возле Мариинского дворца. Никто его не слушает – ни правительство, ни парламент, ни нация.

Заметьте, газеты писали не так о смысле речи Виктора Ющенко 24 августа, как о том, что Президент затянул ее на 9 минут и сорвал график проведения военного парада. Эта самовлюбленность и смешна, и грустна. А может стать и опасной.

Между тем, в упомянутой речи Ющенко сделал очередную отчаянную попытку „прогреметь” и напомнить о Себе-Президенте. Мол, инициирует он в этот знаменательный день всенародное обсуждение своих незабываемых конституционных инициатив, а то Верховная Рада так и не нашла времени их рассмотреть.

Отношение экспертной среды к этому заявлению ярко иллюстрирует комментарий известного знатока конституционного права, одного из авторов Основного Закона Украины Виктора Мусияки : „В этом нет ничего нового. Это предвыборные попытки Президента сконцентрировать внимание вокруг собственной персоны и собственных идей, которые уже укрылись плесенью”.

Профессор напомнил, что объявить всенародный референдум после „обсуждения” не удастся. Решение Конституционного Суда предусматривает аж три референдума по внесению изменений в Конституцию именно референдумом: 1. определение того, нужна ли новая Конституция; 2. изменения к Основному Закону, которые должны установить, что Конституцию можно принимать на референдуме; 3. принятие самого текста Конституции. Пока все это будет сделано, уже будет подходить к концу срок следующего Президента Украины.

Само содержание предложений Ющенко не менее смешно и фантастично, чем эти попытки „конституционного пиара”. Об этом уже много писали юристы, потому вдаваться в детали смысла нет. Желающих отсылаю к основательному анализу адвоката Татьяны Монтян. Приведу лишь ее короткий, меткий и сокрушительный вывод: „речь идет об откровенном эклектическом маразме”.

И смех, и грех. Очевидно, закончатся это вопли двух антагонистов в политической пустыне в пустой надежде привлечь к себе внимание тоже одинаково, почти как в известном анекдоте:

- Народ, ты меня совсем не замечаешь...

- Следующий!

Николай Писарчук