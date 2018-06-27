Российско-грузинская война: украинцы таки там были?

Украина имеет основания возбудить уголовное дело против должностных лиц ЧФ по факту привлечения граждан Украины к участию в боевых действиях...

На днях Россия снова обвинила украинцев в участии в боевых действиях в Южной Осетии во время российско-грузинского военного конфликта в августе 2008 года. “На стороне грузинских вооруженных формирований в вооруженной агрессии в отношении Республики Южная Осетия принимали участие военнослужащие регулярных воинских подразделений Министерства обороны Украины, а также не менее 200 членов УНА–УНСО”, – заявили в Следственном комитете при прокуратуре РФ. В Минобороны Украины и Генеральном штабе Вооруженных Сил в который раз опровергли это заявление и расценили его как попытку российской стороны скомпрометировать ВС Украины. В СБУ заявление РФ назвали лживым. Мы поинтересовались у экспертов, принимали ли участие украинцы в военном конфликте и на чьей стороне.

Игорь Мазур, председатель Киевской организации УНА–УНСО:

ЕСЛИ БЫ УКРАИНЦЫ ВОЕВАЛИ НА СТОРОНЕ ГРУЗИИ, ВОЙНА БЫ НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ ТАК БЫСТРО

Российские войска с чеченским фактором уже вроде бы справились. Грузия для них тоже угрозы не представляет. Поэтому сейчас под прицелом находится Украина. Разными путями Кремль старается нанести украинским властям и нашему государству какие-то удары. Визит патриарха – это был визит ревизора. Последующее заявление-обвинение Медведева – подтверждение этому.

К годовщине нашей Независимости и событий в Осетии Россия решила ударить по Украине, вспомнив продажу оружия Грузии и участие украинцев в прошлогоднем военном конфликте.

Как тогда, так и сейчас, они оперируют той же самой дезинформацией, которую сами и слепили. Скорее всего, это работа ФСБ, которую можно назвать “веселые дармоеды”, потому что только дармоеды могли белыми нитками состряпать те якобы “документы”. В них используются настоящие фамилии – это свидетельство полной дезинформации. Никто никогда в зоне боевых конфликтов не использует свои фамилии. Как правило, это псевдо. У меня в Абхазии в 90-х был псевдоним Тополя, он за мной остался до сих пор. Клены, дубы, дожди, ветра, тополя и т. д. На фотографиях лица спрятаны – еще один факт не в пользу Кремля. Когда мы были на Кавказе в 90-х годах, мы никогда своих лиц не прятали. Мы не боялись ответственности, потому что мы идейная организация. Даже фотоматериалы они не смогли подобрать более-менее правдоподобно.

Информация про 200 наших людей… Да если бы там действительно было двести наших, война бы не закончилась через неделю, как это случилось. Мы знаем, что собой представляют российские войска по другим конфликтам 90-х годов. Это не настолько боеготовые подразделения, чтобы им нельзя было нанести серьезного ущерба.

Украинцев не было и из-за определенных юридических норм.

Если бы к нам обратилась украинская или грузинская власть стать миротворческим подразделением, мы бы с большой радостью это сделали. Украинцы в зоне российско-грузинского конфликта были бы лучшей стабилизирующей силой.

Это еще один удар по Украине накануне президентских выборов. Впереди нас ждет еще не один такой удар.

Валерий Коновалюк, народный депутат (ПР), председатель временной следственной комиссии ВР по урегулированию кавказского конфликта:

ПРИДЕТ К ВЛАСТИ ЯНУКОВИЧ И ВСЕ РАССЛЕДУЕТ

В материалах отчетов следственной комиссии, которая прошла в декабре прошлого года, мы представили Верховной Раде убедительные доказательства нарушений и злоупотреблений в ходе поставок вооружения в Грузию, когда был нанесен колоссальный ущерб украинскому бюджету и обороноспособности украинской армии, в результате отдачи за бесценок современного вооружения Грузии. Наши военные специалисты управляли зенитно-ракетными комплексами и сбивали российские самолеты. Мы также представили список лиц, украинских граждан, которые находились на момент конфликта на стороне грузинской армии с их данными, включая время, когда они были эвакуированы самолетом МЧС из Грузии.

Фактически мы предоставили всю исчерпывающую информацию, которая требовала возбуждения уголовных дел по факту. Но она стала предметом не только спекуляций, а и колоссального противодействия нашей следственной комиссии со стороны СБУ и Генпрокуратуры.

На мой взгляд, заявления следственного комитета РФ сделаны по той причине, что Украина игнорирует и не расследует обстоятельства поставок оружия и участия наших граждан в конфликте. Мы предоставили все материалы комиссии, но за 8 месяцев не получили от Генпрокуратуры никакого ответа.

Украинцы принимали участие в военном конфликте. У нас зафиксированы имена, места жительства, обстоятельства, при которых они туда попали, суммы денежного вознаграждения, которое они получали каждый месяц. Все это у нас есть. Просто я не тешу себя иллюзиями и знаю, пока Ющенко не будет отстранен от власти на будущих президентских выборах, это расследование будет блокироваться и саботироваться со стороны правоохранительных органов. Там замешаны очень многие.

Степан Хмара, депутат Верховной Рады Украины предыдущих созывов, УНП:

РОССИЯ САМА ЯВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ-НАЕМНИКОМ

Кремль обвиняет Украину в том, чем сама Российская Федерация занимается с 1991 года – незаконным вмешательством во внутренние дела соседних стран, в том числе использованием собственных вооруженных сил на их территориях.

Нужно обратиться к ООН и ОБСЕ с призывом провести расследование незаконного использования регулярных подразделений вооруженных сил России и российских наемников во время межэтнических и внутриполитических конфликтов в Грузии, Молдове, Армении, Азербайджане и Таджикистане.

Уголовный кодекс Украины запрещает гражданам нашего государства принимать участие в военных действиях в других странах, потому все так называемые «наемники или наемники-миротворцы» сразу оказались бы за решеткой. А Россия, напротив, регулярно использует свои «официальные» и «неофициальные» подразделения в военных конфликтах в других государствах, а недавно Президент Медведев даже направил в Думу законопроект, который позволяет использовать регулярные подразделения за границей.

В то же время, согласно международному праву, а именно международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, служба в армии иностранного государства или участие в боевых действиях на стороне другой страны могут трактоваться как уголовно преследуемые действия. А если вспомнить, что Россия неоднократно принимала участие во внутренних и межэтнических конфликтах за рубежом, это государство можно смело назвать государством-наемником. К примеру, все руководящие должности в военных формированиях той же Южной Осетии занимали и занимают кадровые офицеры российской армии и ФСБ. Это наемничество на государственном уровне.

Дмитрий Штыбликов, руководитель международных программ Центра “Номос” (Севастополь):

УКРАИНЦЫ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ВОЙНЕ, НО КАК НАЕМНИКИ РОССИИ

Обвинения в адрес Украины продолжают звучать и сегодня. Разумеется, что ни фактов, ни доказательств в подтверждение озвученных в Москве и Цхинвали домыслов, не представлено до сих пор. Несмотря на заявления официальных лиц, через российские масс-медиа в сознание миллионов был внедрен образ щирого хлопца с украинским паспортом в кармане, который плечом к плечу сражается с афроамериканцами на улицах Цхинвали.

По моим данным, украинцы принимали участие в конфликте, но не на стороне Грузии.

Как вы помните, 9 августа 2008 года корабли российского Черноморского флота приступили к патрулированию морской акватории у берегов Абхазии. Заместитель генштаба РФ Анатолий Ноговицын пояснил, что корабли ЧФ РФ задействованы в операции «по принуждению к миру» в зоне конфликта.

При возвращении в пункты постоянной дислокации – Севастополь и Феодосию – по требованию украинской стороны были представлены судовые роли, которые показали, что экипажи плавсредств обеспечения ЧФ укомплектованы гражданами Украины. Например, в судовой роли морского транспорта вооружения “Генерал Рябиков” указан экипаж в количестве 47 человек. Из них 40 являются гражданами Украины. На плавучей мастерской ПМ-138 из 62 человек экипажа – 58 граждан Украины. На танкере “Иван Бубнов”: из 66 – 65 имеют украинское гражданство. Примерно так же выглядит картина на остальных судах обеспечения.

Участие украинских граждан в российско-грузинском вооруженном конфликте в составе Черноморского флота РФ, согласно международного права, можно классифицировать как наемничество. При этом преступление совершили не только граждане Украины, но и военно-политическое руководство России и командование ВМФ и ЧФ, использовавшие в боевых действиях граждан Украины.

Наряду с международным правом, на национальном уровне во многих странах действуют законы, запрещающие вербовку наемников. В России это статья 359 УК РФ, где наемничество отнесено к деятельности против мира и безопасности человечества. Поэтому использование украинских граждан во время вооруженного конфликта на кораблях ЧФ РФ согласно российского законодательства является уголовным преступлением .

С другой стороны, статья 447 УК Украины тоже предусматривает уголовную ответственность за наемничество.

Исходя из соглашения между Россией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины, Украина имеет основания возбудить уголовное дело против должностных лиц ЧФ по факту привлечения граждан Украины к участию в боевых действиях на территории Грузии.

Война в Грузии и участие в ней ЧФ показали, что бесконтрольное пребывание иностранных военных на своей территории несет для Киева целый ряд угроз. Поскольку в случае, если оппонентом РФ в вооруженном противостоянии окажется враждебная Киеву сторона, Украина рискует, как минимум, стать объектом удара в ответ, адресованного российским военным, а как максимум – быть втянутой в военный конфликт.

Опрашивала Анна Ященко