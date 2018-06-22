У Януковича, Ющенко и Мороза все будет хорошо

Астрологический прогноз для Украины на декабрь 2006 года

Скорее всего, декабрь в целом будет довольно пассивным месяцем с точки зрения политических процессов.

Во второй половине декабря для Украины может сложиться сложная ситуация, связанная с информационными конфликтами. Скорее всего, это будут просто неконструктивные споры, вызванные недостоверной информацией. Только в январе 2007 года появится возможность хотя бы частично решить спорные вопросы, или, по крайней мере, восстановить отношения, если они пострадают в этой ситуации. Эти проблемы не будут фатальными, но они могут часто вспоминаться на протяжении всего 2007 года в каких-либо других сложных ситуациях. Здесь идет речь о внешнеполитических отношениях, но эти события могут быть связаны и с внутриполитическими мотивами, в частности, со спорами по политической реформе, или с другими аналогичными вопросами.

Из политических партий эти проблемы наиболее эффективно сможет решать Партия Регионов. Правда, при этом какие-то ее межпартийные отношения могут стать более прохладными, или, вернее, более прагматичными.

У Виктора Януковича в первой половине декабря будет возможность удачно решить вопросы, которые его беспокоили в начале месяца. Скорее всего, они связаны с поисками наиболее эффективного внешнеполитического курса страны.

Декабрь должен оказаться удачным для правящей коалиции, особенно в информационной сфере, но эти удачи вряд ли смогут решить внешнеполитические споры, о которых шла речь выше.

В такой же степени этот месяц удачен и для парламентской оппозиции. Причем, на протяжении декабря обе части парламента могут найти общие интересы при решении информационных политических вопросов.

Для БЮТ удачна первая половина декабря. Особенно это относится к решению каких-то внешнеэкономических вопросов.

"Наша Украина" во второй половине месяца может найти удачные решения некоторых спорных вопросов, но это пока что не прояснит ситуацию в партии в целом.

Виктор Ющенко будет принимать участие практически во всех ситуациях, о которых говорилось выше. Для него этот месяц в целом удачен, и все основные вопросы он сможет решать очень эффективно.

Александра Мороза могут беспокоить сложные отношения, которые тянутся из прошлого, но в целом для него декабрь – удачный месяц. Особенно это касается решения очень важных информационных, управленческих и экономических вопросов.

Невозможно в рамках данного прогноза подробно остановиться на всех политических событиях, и персоналиях, которые будут принимать в них участие. Более подробно эти ситуации будут освещены в недельных публикациях.

Астрологический прогноз на неделю 04.12 - 10.12.2006г.

Что было...

Цитаты из прошлого прогноза (13.11.2006): "Эта неделя должна оказаться благоприятной для отношений Президента Виктора Ющенко с парламентом. Уже подготовлены какие-то договоры или решения по важным вопросам, которые сейчас, или на следующей неделе создадут хорошие возможности для сотрудничества парламента и Президента".

"И все-таки сейчас можно говорить только о начале этого пути, то есть о закладке программ на будущее. Эти события только подготовят действительно важные компромиссы, результатов от которых следует ожидать на протяжении всего 2007 года. Путь от закладки программы до получения результата в 2007 году будет нелегким, но с положительным конечным итогом". Возможно, таким событием стало на этой неделе принятие закона "О Голодоморе". Сейчас трудно гарантировать, что это единственная ситуация, которая повлияет на цепь событий. Нужно подождать, пока процесс оформится полностью. Но пока что не в видно каких-либо четких указаний на то, что принятие этого закона повлияет на отношения Украины с Российской Федерацией.

Цитата из прошлого прогноза (27.11.2006): "На этой неделе можно ожидать формирования благоприятной ситуации для сотрудничества правящей коалиции и оппозиции. Во всяком случае, это будет возможность для того, чтобы найти компромисс при решении каких-то совместных вопросов. Но в целом во времени она может растянуться на две – три недели". Возможно, таким событием на этой неделе стали перестановки в правительстве, но сейчас еще рано говорить о конкретной форме этой ситуации, поскольку она еще не полностью сформировалась.

Что будет...

Общий прогноз. На этой неделе можно ожидать предконфликтной активности в политике по темам, связанным, скорее, с публичной деятельностью, а не с вопросами управления. По сути, все это будет напоминать то, что происходило на протяжении последних трех месяцев, только каждая конкретная ситуация будет со своими нюансами. Такая повышенная активность в ближайшем будущем приведет к конфликтам, в которых их участники вынуждены будут принять окончательные решения в ситуациях и отношениях, которые были конфликтными на протяжении полугода, так как темы многих из этих споров уже становятся неактуальными. Результатом могут стать окончательно испорченные отношения, вплоть до потери интереса к конфликтам со стороны их участников. Но это не значит, что в 2007 году не появятся новые темы для споров. Кроме того, еще останутся некоторые незавершенные вопросы, например, процессы в "Нашей Украине".

В Украине на этой неделе возможны споры, связанные с конституционной реформой.

Для Украины в целом они сейчас могут показаться не очень важными. Но они подготовят некоторые из конфликтных ситуаций в обществе, которые мы сможем наблюдать уже на следующей неделе. Скорее всего, это будут не очень важные, но заметные споры по информационным вопросам.

Возможно, одним из наиболее активных участников этих споров будет "Наша Украина", для которой важными окажутся экономические решения в рамках этого события.

Из влиятельных политиков наиболее оптимальные решения в этой ситуации смогут принять Виктор Янукович и Александр Мороз. В прошлом прогнозе (27.11.2006) шла речь о ситуациях, которые вызовут их беспокойство, но потом решатся положительно. Сейчас уже можно сделать более конкретное предположение, что речь идет о поездке Виктора Януковича в США, а также с перестановками в правительстве на прошлой неделе. На этой неделе Виктор Янукович сумеет наладить какие-то важные связи, найти удачные решения прямо в процессе обсуждения каких-то важных вопросов. А Александр Мороз эффективно решит законодательные и управленческие вопросы. Все эти ситуации в какой-то степени должны быть связаны с политреформой, и с решением текущих, в том числе конфликтных вопросов по ней.

Астролог Вадим Феофанов