Греческий посол: Мы не отдадим консула на Майдан и не повесим возле посольства

«Представляться надо четко! – вскричала, обращаясь к журналисту, бизнесменша с заднего ряда»… «В Украине подобное расследование длится полтора года»…

Наверное, окончательной точкой в истории с инцидентом в греческом консульстве станет новое назначение импульсивного дипломата в родной МИД в Афинах. Напомним, что Димитриос Михалопулос, греческий консул, общаясь с украинской туристкой, вел себя, мягко говоря, не совсем дипломатично . Говорят, жарко было, работы много, вон он и утомился. Ничего, скоро он уедет домой, и не исключено, что в родном греческом МИДе ему достанется очень приличная должность, учитывая колоссальные успехи в оптимизации работы консульства и невероятно человечное отношение к клиентам

Во всяком случае три украинских туроператора, работающие с Грецией, выступили с дружной защитой упомянутого греческого дипломата, говоря, что за три последних года работа консульства стала просто отменной. Ну, решили туроператоры защитить Михалопулоса... Ради справедливости?.. Или потому, что ему очень нужна была их защита? Мы честно опубликовали и сдержанный комментарий посольства (сутью которого было то, что идет расследование) и письмо операторов туристического рынка. Мы бы не вспомнили об этой истории так быстро (и общество, и СМИ, и украинский МИД уже дали ей оценку), но вчера нам позвонили из греческого посольства, пригласив на брифинг к послу Греции в Украине Харису Димитриу.

В посольстве собралось несколько журналистов и человек семь представителей турфирм. Имена этих предпринимателей и названия их компаний значились в листе аккредитации.

Выдали они себя откровенно неприязненным отношением к прессе. Они расселись на задних рядах и позволяли себе вставлять реплики и делать комментарии в адрес журналистов, даже когда те задавали свои вопросы господину послу.

– Представляться надо четко! – вскричала дамочка с заднего ряда по фамилии Неменьшая («Албиз Тур»). – А эта Малей – она вам что, родственница?.. А что вы знаете о специфике работы консульства? Да все выдает вашу некомпетентность!

Господин посол прологом своей речи сделал тему выдачи виз. Рассказал, насколько сложной является эта проблема. Сказал, что эпизод с госпожой Малей чрезвычайный, и он сразу же по приезде (из отпуска) пригласил ее на беседу, пообещав разобраться. Но журналисты продолжали писать об этом инциденте, придавая ему все больший масштаб, и эта история формировала ошибочное впечатление и о посольстве, и об имидже самой страны. Ведь Украину с Грецией связывает очень много – история Византии, общность религий, торговые и экономические связи, просто добрососедские отношения. Господин Димитриу посетовал на загруженность консульства, сказал, что в день консулу приходиться принимать до восьмидесяти заявлений. Объяснил, что отказы в визе случаются и из-за ошибки в документах, и иногда из-за ошибок консульства, а иногда из-за категоричности подателя заявления. Но пока идет расследование, посольство не может делать категорических заявлений. Он объяснил, что расследование продолжается, что в Киеве побывал чиновник греческого МИДа и что он не может просто так отдать консула на Майдан, чтобы его забросали там камнями.

На вопрос о том, правда, ли что консула Михалопулоса отзывают из Киева в связи с плановой ротацией и что последний инцидент никак не скажется на его карьере, господин посол ответил утвердительно. Подтвердил, что оскандалившийся консул скоро действительно уезжает в Афины, но заметил, что этот отъезд никак не связан с инцидентом. Но если консул и будет наказан, подчеркнул посол, то это будет административное взыскание, его никто не собирается вешать возле посольства.

– Разве вас увольняют с работы, если вы сделали плохой сюжет? – обратился он к журналистам. – Не увольняют.

– Но если бы журналист оскандалился дважды (а ведь известно, что этого консула уже отправили из-за скандала из Македонии), то его бы уволили, – возразил кто-то из журналистов.

– Поверьте, если бы этот журналист сделал два плохих сюжета и две тысячи хороших, его бы не уволили, – настаивал посол.

– Скажите, а сколько времени обычно длятся такие расследования?

– В Украине подобное расследование длится уже полтора года, – ответил посол.

Поскольку туроператоры продолжали шипеть на задних рядах, я поинтересовалась, зачем посол пригласил представителей турбизнеса.

– сказали мы послу.

– Как вы можете! – поднялся один из представителей турбизнеса. – Да вы знаете, сколько самолетов летает из Украины в Грецию?

– Украинцы действительно неслабо инвестируют в экономику Греции, – сказала я, попросив все же ответить господина посла.

Впрочем, надо отдать должное послу, он прекратил дискуссию, настойчиво попросил успокоиться своих гостей из турбизнеса и попросил вопросы адресовать только ему. Присутствие туроператоров он объяснил тем, что эти люди работают с консульством постоянно и уже долгое время, они лучше чувствуют перемены и глубже могут оценить работу представительства. При этом заметил, что в консульстве все прекрасно обустроено для людей, подающих заявления на визу, им есть, где подождать, обычно никто не жалуется, и заместитель министра иностранных дел Константин Елисеев, побывавший тут, остался доволен.

В общем-то, смысл этой встречи был в том, чтобы подвести некий итог истории, дать возможность высказаться туроператорам, которые пришли похвалить консула и посетовать на журналистов, которые из случая, являющего нетипичным, сделали скандал, раздув его до Брюсселя.

В какой-то части замысел удался. Мы действительно допускаем, что в вопросах организации консульской работы господин Михалопулос намного более искусен, чем в межличностном общении. Но группу его поддержки стоило подбирать из людей более толерантных...

Сразу после завершения встречи дискуссия продолжилась во дворе консульства.

– А мы можем задать вопросы? – громогласно и риторически вопрошала какая-то дама из турагентства.

– Разве вы уже не высказались в прессе? – спросили мы.

– Да тут и разговаривать не с кем, – заключила она.

– Знаете, в чем разница между греками и украинцами? Они никому не отдадут своего стопроцентно виноватого консула. А вы сдадите своего клиента, защищая чиновника, которому, по большому счету, и не нужна ваша поддержка, – резюмировала я.

В ответ я снова услышала рассказ (впрочем, он звучал довольно искренне) о том, как много сделал Михалопулос, и вопрос: неужели нам нужна в отместку его кровь?

– Нет. Мы просто хотим, чтобы они нас уважали, – ответили мы, уже выходя за калитку.

В ответ я услышала, что мы в чем-то правы и что, в общем, они нас поддерживают, и подумала: как жаль, что слова этой поддержки не слышит господин консул.

Маша Мищенко