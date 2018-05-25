"Я не знаю слова Украина, я знаю "Малороссия"

“Все те казачки – рэкетиры, ряженые”, – сказал Луценко... Они получили какой-то приказ и начали петь “частушки”, приплясывая при этом... В Украине находится глава РПЦ Патриарх Кирилл. Какова цель визита московского патриарха? Может, он прибыл на Владимирову землю, чтобы снять анафему с Ивана Мазепы? Нет. Поговорить о единой поместной церкви? Тоже – нет. Он приехал, как сам сказал, чтобы “помолиться и набраться благодати”...

Но даже для этого в Украине его ждали далеко не все. Еще заранее некоторые организации предупреждали, что будут пикетировать мероприятия с Кириллом на украинской земле.

Пикетирование в первый день проходило в два этапа: во время богослужения на Владимирской горке и во время вечернего богослужения в Киево-Печерской Лавре.

Верующие – сторонники Кирилла – реагировали на митингующих по-разному: кто плевался, кто крестил их, кто бросался камнями.

Один активист УНА–УНСО вылил воду на парня, который шел с богослужения на Владимирской горке, а в ответ молодая женщина бросила в него камнем. Правда, не попала.

Хотела было взять интервью у облитого, однако “жертва” заявила, что благословения на интервью нет.

Женщины между тем кричали: «Кирилл – наш патриарх» и широким жестом крестили всех подряд.

– Мы чем больше живем в Украине, тем нам страшнее, – говорит настоятель храма Рождества Богородицы Баришивской благочинный киевской епархии Иерей Евгений Смалько. – Как в той сказке. То, что мы видим сейчас – это именно то, что мы видим по всей Украине. Эти разделения, как сказал патриарх Кирилл, базируются не на каноничности, не на каких-то церковных догматах, а на обычном политическом шовинизме. Это вы можете увидеть своими глазами.

Я между тем наблюдаю за энергичной барышней. Ее зовут Ольга Лазарева, она, как выяснилось, из издания «Русский мир». На мой вопрос, откуда она приехали – из Украины или из России, – отвечает: – Я вообще не знаю слова «Украина», я знаю «Малороссия». Я нахожусь сейчас на российской земле, я православная верующая, нормальной православной церкви, Московского патриархата.

– И вам комфортно в Украине с таким взглядами?..

– Ах ты, бандеровка…

Юнцы из УНА–УНСО утверждают, что никаких провокаций не планировали.

– Мы стоим на том, что украинская поместная церковь должна быть подчинена Киевскому патриарху. Мы со священниками не воюем, вот если бы привели казачков (членов организации «Православное казачество»), то можно было бы что-то делать, – говорит председатель Киевской организации УНСО Игорь Мазур.

Казачков таки привели, но скопление милиции повоевать ребятам не дало. Им просто не позволили приблизиться друг к другу.

– Мы не пытаемся прорваться к Кириллу... Если казачки хотят, то пусть себе молятся на своего Кирилла. Мы граждане Украины и имеем право выражать свое мнение. А многие из них приехали из России как сопроводительный элемент. Говорят, наехало около тысячи боевого братства.

Митинги радикальных правых сил контролировал лично министр внутренних дел Юрий Луценко.

При появлении министра митингующие стихают. Министра встречают радостно, поручкались, и Юрий Виталиевич отчитался:

– Вот с 9 утра проверяю порядок. Был там, теперь тут. Мне кажется, все довольно цивилизовано. Эти люди имеют свои убеждения, они их выражают. Другие встречают патриарха, пусть себе встречают. Все как в европейской стране. Надеюсь, так будет и дальше.

– Прошу прощения, представители «Казачества» плеткой били наших людей, – выкрикнул кто-то из толпы.

– Я знаю. Его задержали.

– Но и быстро отпустили. В следующий раз мы их будем задерживать, а не милиция.

– Пока все хорошо. Дай Бог, все так будет до конца, – говорит министр... – Понимаешь, заводиться с теми “казаками”. Из них такие казаки. Все они в основном рэкетиры. Ряженые...

– Украина будет иметь единую украинскую поместную церковь! – кричит министру Игорь Мазур.

– Я не против... Я вам искренне благодарен, что все спокойно.

– Ребята из УНА–УНСО вас слушаются? – поинтересовалась я у министра.

– Что значит, слушаются? Я – министр, они – граждане. Мы с ними просто общаемся. У нас нет подчиненности, у нас просто хорошие воспоминания о прошлом.

Митингующие возмущались, что Кирилл проехал на Владимирскую гору через «задний проход».

– Вот видите, какие москали герои! – воскликнул кто-то. – Украине независимую церковь!

Противоположная сторона тыкала дули, кое-кто кричал: «Брось в них камнем!» Священники в рясах демонстративно крестили митингующих.

Вечером перед богослужением в Киево-Печерской Лавре вокруг древней украинской святыни собрались монашки, представители каких-то радикальных промосковских церковных организаций, а также казачки с нагайками. Общаться они особо не желали. Едва лишь один осмелился рассказать мне о своей организации, как кто-то старший крикнул: «Что там за разговоры!»

Когда я пыталась что-то спросить, все просто отворачивались.

Казачков и активистов ВО «Свобода» возле Лавры разделяли две шеренги “беркутовцев”. Патриарх задерживался, обеим сторонам было скучно, всем надоело выкрикивать однообразные фразы, поэтому начали импровизировать, обмениваясь «кричалками».

– “За Збруч!” – вопили казачки “свободовцам”, – «Наша вера славная – вера православная».

– «Казачки – прокладки Москвы», – вторили им тягнибоковцы, – «Вонючие московиты», «Геть московского попа!»

Казачки получили какой-то приказ и начали петь “частушки”, подтанцовывая при этом.

– В Киев согнали каких-то ряженых, скорее всего, из России привезли, – говорит заместитель председателя киевской организации «Свободы» Андрей Ильенко. – Они создают массовку, чтобы изобразить вроде бы радость украинского народа от приезда Кирилла. Мы все понимаем, что этот визит имеет сугубо политическую цель, чтобы перед президентскими выборами проверить готовность московских церквей в Украине к борьбе за российские интересы. Мы все понимаем, что эта церковь в Украине проводит антиукраинскую политику. Сам этот патриарх тоже делал антиукраинские заявления, потому сегодня мы устраиваем ему такой прием. Если он хочет здесь быть, то лишь как гость, а не верховный куратор...

Когда “свободовцы” скандировали «Кирилл – генерал ФСБ», священники в тойотах, мерседесах и бентли улыбались...

Верующих представляли молодые люди из околоцерковной организации «Руна».

– Почему вы ничего не скандируете? И почему не молитесь? – поинтересовалась я у них.

– Мы это самое, на работе, у нас здесь люди. Это самое, наши люди здесь расставлены по своим местам, – косноязычно объяснил юнец в черных очках.

...Патриарх прибыл в Лавру в сопровождении представителей Партии регионов. Из черных мерседесов создали щит – поэтому верующие так и не смогли увидеть своего духовного отца...

Я так и не поняла, зачем в Киев посъезжались тысячи людей из всех регионов Украины. Они не имели возможности ни послушать своего патриарха, ни взять у него благословение, ни увидеть его – где-то на площади или на стадионе.

Неужели они быль нужны лишь для того, чтобы продемонстрировать Кириллу (или Москве?) всенародную любовь к нему?

Ксения Лесив