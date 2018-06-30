Симоненко признает только один геноцид – ”Турции против Армении”

Глава КПУ с донбасской непосредственностью снимает с руки часы, показывает. «Так сколько это стоит?» – «Не знаю, мне друзья на пятидесятилетие подарили». Рассматриваем подарок: часы фирмы Longines. Лезем в Интернет. Оказывается, такие, как у Симоненко, стоят от 400 до 700 долларов. Пожалуй, видели и дороже у некоторых наших собеседников.

На днях в УНИАН зашел Петр Симоненко. Выглядел бодрым, оптимистичным. Глава КПУ со всеми здоровался и жал руки. Потом стал говорить. О коммунистической идеологии, об «антикризисной» коалиции и пр. Кое-что из этого мы записали и предлагаем вашему вниманию.

КОМПАРТИЯ ИЗДАЛА МАТЕРИАЛЫ ПО ГОЛОДОМОРУ ЕЩЕ В 33-М ГОДУ?

– Сейчас отмечается очередная дата голодомора 32–33 годов в Украине. Будут ли коммунисты голосовать за проект закона, который признавал бы эту трагедию геноцидом? Что вообще коммунисты думают по этому поводу?

- За тот проект, о котором говорит Президент, где упоминается о геноциде, мы никогда голосовать не будем.

А вообще коммунисты первыми заявили о голоде в Украине. Еще в 1933-м Политбюро КПУ, не скрывая картины происходящего, издало все материалы, заслуживающие внимания, о ситуации 32–33 годов. Поэтому позиция Компартии сегодня такова: голод и трагедия были, но это не только трагедия украинского народа, это трагедия народов, населявших Советский Союз и Украину. И сейчас вы не найдете ни одного документа, который утверждал бы, что это была преднамеренная политика уничтожения крестьянства. Кстати, моя семья тоже пострадала: весной 33-го года у моей бабушки от голода умерли две дочери. Ведь мои родители из Запорожской области (из Куйбышевского района), а это центр тех проблем...

- Считаете, политики геноцида не было? - Тем, кто разбрасывается словами, я посоветую учить историю: в мире был только единственный геноцид, который признан мировым сообществом, – геноцид Турции против Армении. Я же признаю: трагедия 32–33 годов была, и из нее надо делать выводы, думая сегодня о живых, но не забывать об умерших. А за пятнадцать лет независимости Украины умерло более 11 миллионов граждан. Количество населения сократилось более чем на пять миллионов. Если бы у нас велась разумная политика, то население должно было бы увеличиваться. Пока всё наоборот. Потому и сегодняшняя политика руководства Украины вполне подпадает под определение геноцида.

КОММУНИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ОСТАВАТЬСЯ ОППОЗИЦИЕЙ В СОСТАВЕ ПРАВЯЩЕЙ КОАЛИЦИИ?

- Почему рейтинг КПУ падает с каждым годом?

- Дело в том, что многие люди сегодня становятся политическими рабами. Они зависимы от того, кто даёт им рабочее место. Ведь в политических блоках, партиях, везде, кроме Компартии, места покупались. Кандидаты платили от пяти до восьми миллионов для включения в предвыборные списки. А у собственника, который включён в список, есть свои предприятия, на которых он заставляет голосовать своих рабочих так, как ему надо.

- Вы говорите как оппозиционер… Может, вы до сих пор считаете, что коммунисты сегодня оппозиционная партия? - Мы единственная партия, которая находится в оппозиции, поскольку ведем борьбу против политической системы, защищающей капитал.

- Неужели Вы находитесь в оппозиции к правящей коалиции, которую сами сформировали, и ее правительству? - Идея ее создания была моей, и предложение коммунистов создать такую коалицию было для Украины наиболее выгодным. И главное то, что я поставил задачу исключить политическую составляющую в коалиции. И спорные вопросы – о языке, вступлении в НАТО или ЕЭП – мы предложили вынести на референдум, оставив только социально-экономическую составляющую.

- Скажите как коммунист: опыт каких стран, по-Вашему, на данном этапе мог бы стать примером для Украины – Кубы, Северной Кореи, Венесуэлы? - Я изучал опыт организации работы коммунистов в Китае, Вьетнаме, на Кубе. Это политические режимы, которые обеспечивают нормальную реализацию коммунистической идеи в условиях меняющегося мира. Шесть лет назад я был в Китае, где видел миллионы человек на велосипедах, а, приехав в прошлом году, увидел, что все эти миллионы пересели в машины. Подобная ситуация наблюдается и во Вьетнаме.

– А европейский опыт для нас совершенно неприемлем? – А вот вы ответьте на мой вопрос: что такое европейские ценности?

– Вопросы задает журналист… Для нашей профессии важнейшей является такая европейская ценность, как свобода слова… – Да нет у нас никакой свободы слова. Все средства массовой информации пишут так, как скажет хозяин.

– Неужели Вы нас в чем-то подозреваете?.. Как Вы относитесь к смертной казни? - Я за смертную казнь. И в ВР я голосовал против ее отмены, ведь общество должно себя как-то защищать.

- Вас не приглашали в Мариинский дворец на празднование двухлетия Помаранчевой революции? - Нет. Но я бы и не пошел никогда в жизни.

- Какие у Вас сейчас отношения с Морозом? - Теоретические споры мы ведем, свою позицию не скрываем и говорим, что практически социалистическая партия сегодня превратилась в социал-демократическую партию. И как таковая она левой уже не является. А Владимир Ильич (В.И.Ленин – вождь мирового пролетариата. – Авт.) еще тогда очень четко сказал, что центр – это политическое болото. Вот и сегодня те, кто называет себя центром, постоянно пребывает то в одном таборе, то в другом. Своей позиции у них нет.

КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ ДОЛЖНЫ ПОСТАВИТЬ ПАМЯТНИК СТАЛИНУ?

- Как Вы относитесь к идее федерализации Украины?

- Это ущербная позиция. Федерализм опасная вещь, потому что позволяет разделить Украину на несколько частей. Еще Кучма готовил проект разделения ее на девять земель. Но эта попытка очень опасна, в частности, потому что у нас в Крыму резко меняется демографическая ситуация. И там будет взрыв, если так далее будет продолжаться. Татары перейдут от идеи национальной автономии к идее национального государства, чему активно способствуют украинские националисты, поддерживая такие настроения в Меджлисе крымско-татарского народа. А вообще я повторю мысль, которую когда-то высказал Джамилеву (Мустафа Джамилев– глава Меджлиса крымско-татарского народа. – Авт.), когда он начал оскорблять меня в связи с тем, что я коммунист. Я сказал: вы, мудрые аксакалы крымско-татарского народа, соберитесь всё золото и постройте Сталину памятник в Симферополе.

- Памятник Сталину? - Он тоже тогда на меня посмотрел так удивленно. Но давайте вспомним: 9 мая сорок пятого года, молодой хлопец расписался на стенах Рейхстага, приехал в Крым и видит, что его семья вырезана. Он начинает разбираться: кто это сделал. Учите историю: в один день двадцать тысяч, то есть две чисто татарские дивизии, присягнули Гитлеру и предали нас. Они охраняли концлагеря, убивали, вырезали мирное население, сдавали партизанское подполье – я, конечно, говорю не обо всех крымских татарах. Что делает Сталин в сорок четвертом году? Зная, что сейчас вернутся с фронта люди, семьи которых были вырезаны, – фронтовики были готовы уничтожить все крымско-татарское население, – Сталин организовал вывоз татар. Там (в ссылке. – Авт.) они прошли обучение, получили рабочие места, дома построили, академиками и вернулись в Крым.

СЫН ЗАНИМАЕТСЯ БИЗНЕСОМ И ПОДДЕРЖИВАЕТ КОММУНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ?

- Как проходит обычный день главного коммунисты Украины? Ходите ли Вы в церковь? - В восемь часов я уезжаю на работу, в двенадцать ночи приезжаю домой. Работы очень много: мне практически в двух ипостасях приходится выполнять свои функции – как народного депутата и руководителя фракции, а также руководителя партии.

- Неужели только спите и работаете? - Безусловно, пытаюсь найти возможности, чтобы отдохнуть. Если есть возможность постоять с удочкой возле воды, иду на рыбалку.

- Ваш сын работал в коммерческом банке. До сих пор там? - Сын прислушался к моему мнению и ушел оттуда. Сейчас занимается различными бизнес-проектами.

- Он состоит в КПУ? - В партии он не состоит, но идеи разделяет.

- Вы чувствуете себя донецким в современном понимании этого слова, ведь родом вы оттуда?

- Я чувствую себя человеком, которого воспитала область, где в очень большом почете было понятие ответственности, крепка была рабочая косточка. Не случайно мы всегда гордились Донбассом, и он давал очень серьезные кадры.

- Газета «Бизнес» писала, что у вас часы за пять тысяч долларов… - Кто сказал? В газете написано? Посмотрите – я не разбираюсь в них.

Глава КПУ с донбасской непосредственностью снимает с руки часы, показывает. - Так сколько это стоит? - Не знаю. Мне друзья на пятидесятилетие подарили.

- Это Ваши единственные часы? - Нет, конечно…

Рассматриваем подарок: часы фирмы Longines. Лезем в Интернет. Оказывается, такие, как у Симоненко, стоят 400–700 долларов. Пожалуй, видели мы и дороже у некоторых наших собеседников.

Антон Зикора