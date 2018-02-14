Выдворенный из Украины Саакашвили находится в Нидерландах - местные СМИ

Ранее Саакашвили заявлял о намерениях увидеться с семьей в Нидерландах.

Бывший президент Грузии и лидер "Руху новых сил" Михеил Саакашвили находится в Нидерландах после того, как был выслан из Украины в начале недели.

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Министерство иностранных дел страны не было доступно для того, чтобы подтвердить данную информацию, передает Reuters, ссылаясь на голландское информагентство ANP.

Ранее выдворенного из Украины лидера "Руху новых сил" Михеила Саакашвили заметили в аэропорту нидерландской столицы Амстердаме. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующую фотографию.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили после задержания в одном из ресторанов Киева передали в Республику Польша по процедуре реадмиссии.

Саакашвили 13 февраля сообщал, что планирует увидеться с семьей в Нидерландах, а затем заниматься политической деятельностью в Европе.