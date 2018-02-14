Саакашвили заметили в аэропорту Амстердама (фото)

Еще вчера лидер "Движения новых сил" был в Варшаве, где общался с журналистами.

Выдворенного из Украины лидера «Движения новых сил» Михаила Саакашвили заметили в аэропорту нидерландской столицы Амстердаме.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, опубликовав соответствующую фотографию.

По словам Гончаренко, экс-президента Грузии в аэропорту заметил и сфотографировал его друг.

Отметим, еще вчера Саакашвили был в Варшаве, где общался с журналистами.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили после задержания в одном из ресторанов Киева передали в Республику Польша по процедуре реадмиссии.

В Госпогранслужбе отметили, что Саакашвили возвращен в Польшу, откуда он прибыл в нарушение украинского законодательства.

В Государственной миграционной службе Украины отметили, что польской стороной предоставлено согласие на реадмиссию Саакашвили в соответствии с Соглашением между Украиной и Европейским сообществом о реадмиссии от 18 июня 2007 года.

В дальнейшем на официальном сайте Пограничной службы Польши появилось сообщение о том, что Саакашвили уже находится на территории этой страны.

«Основанием для принятия решения было принятие заявления о реадмиссии, представленного Государственной миграционной службой Украины к главнокомандующему Пограничной службы. Принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является супругом/супругой гражданина государства - члена Европейского Союза, запрос украинской стороны был признан положительно», - отметили в пограничном ведомстве Польши.