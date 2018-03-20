Вехи недели. Бал, завтрак и инициативы

Украина вступает в период, когда любое значимое событие будет вызывать резонанс. Венский бал не стал исключением, а участие в нем Петра Порошенко стало катализатором бури в социальных сетях. По крайней мере, становится понятной логика информирования общества о президентском отдыхе на Мальдивах. Если вспомнить, что в общественном сознании миллионов украинцев глава государства остается «старшим за все», а не только ответственным за внешнюю политику и оборону, становится понятным, что во время президентской кампании Петру Алексеевичу придется непросто. Справедливости ради отметим, что на балу в Вене он выглядел достойно, был там специальным гостем своего австрийского коллеги Александера ван дер Беллена, а визит в альпийскую республику предполагал не только развлечения.

Несколько десятков представителей украинского истеблишмента решили принять участие в молитвенном завтраке, при этом среди них оказалось немало парламентариев, ради преломления хлеба с участием Дональда Трампа проигнорировавших необходимость участия в пленарных заседаниях Верховной Рады. Обещания Андрея Парубия опубликовать списки прогульщиков в «Голосе Украины» звучат слабо и смешно. Откровенно говоря, подобные проявления комплекса неполноценности в исполнении украинских «сильных мира сего» удручают. Юлия Тимошенко, судя по фотоотчету о заокеанском вояже, сумела только найти место перед Трампом во время его выступления, но не общалась с ним. Зато переговорила с Куртом Волкером, Вессом Митчеллом и несколькими сенаторами.

Владимир Гройсман решил, что продвижения идеи готовности правительства доплачивать собственникам крупного рогатого скота недостаточно, и перешел к политическим вопросам. Премьер выступил в роли адвоката Антикоррупционного суда, назвал несовершенной существующую избирательную систему и призвал к внесению изменений в Конституцию в части децентрализации. Похоже, глава правительства решил в условиях разворачивающейся президентской кампании подчеркнуть собственную значимость, созвучно с политическими партнерами из «Народного фронта».

Михеил Саакашвили проиграл апелляцию по делу об отказе Государственной миграционной службой, и перед ним замаячила перспектива скорой экстрадиции. Лидер «Руха новых сил» решил, что неизвестные спецназовцы готовы его депортировать прямо из гостиницы Fairmont, но оказался не прав. Опытному политику, похоже, нужны новые идеи для привлечения внимания к себе, поскольку старые заслуги срабатывают все хуже.

Удивило возвращение в Украину Александра Шепелева – и сам факт появления известного финансовыми махинациями экс-парламентария, и обстоятельства. Согласитесь, нечасто бывший народный депутат оказывается на скамье подсудимых со следами свежих побоев на лице. Учитывая склонность Шепелева к побегам и степень его информированности о финансовых операциях украинских политиков, военной прокуратуре стоит его качественно охранять.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в эфире «ТСН» не только рассказал о резонансных уголовных делах и своем семейном отдыхе на Сейшелах, но и озвучил идею формирования новой центристской партии, очевидно, способной стать опорой действующему президенту. О своей роли в формировании политической силы Юрий Витальевич предпочел не распространяться. Народный депутат Мустафа Найем предложил выбирать единого кандидата от оппозиции из Святослава Вакарчука, Анатолия Гриценко и Андрея Садового, жаль только, что лидер «Самопомощи» о своих планах готов говорить только с началом президентской кампании. Поэтому предложения Найема пока напоминает отголосок «каневской четверки» почти 20-летней давности.

Удивили руководители НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры, подводившие итоги работы во втором полугодии 2017 года. Заявление Артема Сытника о неэффективности работы НАБУ без существования Антикоррупционного суда прозвучало странно – в сочетании с тем, что глава САП Назар Холодницкий не уверен в запуске Антикоррупционного суда в 2018 году.

Евгений МАГДА