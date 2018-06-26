Президентская гонка в формате танго втроем

Перефразируя Льва Толстого, «каждая избирательная кампания несчастлива по-своему». Предстоящие президентские выборы, по всей видимости, по степени драматичности смогут переплюнуть непростую кампанию 2004 года, и дать старт цепи преобразований в стране.

Общий фон. Десятилетнее правление Леонида Кучмы вызвало в обществе потребность в смене политической обстановки, которая опиралась на стабильный экономический рост. Оранжевую революцию называют выступлением миллионеров против миллиардеров. В любом случае общий экономический и социальный фон в стране был позитивным, а коррупция, по сравнению с нынешним ее уровнем проникновения в систему власти, не выглядела настолько все захлестывающей. Возможно, потому, что Кучма никогда не показывал руки, которые никогда не крали.

Президентская каденция Виктора Ющенко, которую эксперты практически единодушно называют последней для нынешнего главы государства, породила огромное разочарование как во власти в целом, так и отдельных ее персонажах. О политической составляющей – чуть ниже, но экономика Украины демонстрирует позитивные тенденции только в правительственных отчетах. Нехитрые манипуляции с налогами, собираемыми в последний день месяца наперед и возвращаемых назад, позволят Юлии Тимошенко уверенно рапортовать об успехах правительства ровно до момента смены премьер-министра. Любой следующий глава Кабинета Министров начнет работу с сеанса разоблачения действий предшественницы. К тому же сегодня очевидно, что средств на избирательные кампании даже на потребности фаворитов президентской гонки будет выделено намного меньше, а их обязательства перед спонсорами станут масштабнее. Что поделаешь – кризис заставляет политиков быть гибче, а лидеров финансово-промышленных групп вынуждает бороться за удержание своих позиций любой ценой.

Правда, не следует забывать, что на осень аналитики предсказывают новое обострение кризисных явлений в экономике, включающих падение курса гривны. После сбора урожая картошки некоторым гражданам будет больше нечем заняться, как зарабатывать средства на пропитание на политических акциях. Увещевания правительства на них подействуют мало, зато могут появиться стихийные популисты, предлагающие уже готовые решения. Апробированный век назад лозунг «Мир хижинам, война дворцам» не выглядит нереалистичным на фоне обнищания миллионов сограждан. Превратить элитный коттеджный поселок в клапан для сброса народного гнева – технологически вполне решаемая задача.

Политический климат. Политическая погода в Украине напоминает климат небольшого острова в открытом море, с постоянными сменами направления ветра и продолжительными осадками. Виктор Ющенко растратил настолько масштабный кредит доверия, что вряд ли сможет вернуться к карьере финансиста после завершения полномочий президента. Юлия Тимошенко вступила в последний и решительный бой за властные полномочия в любом формате – полагаю, от короны и скипетра лидер БЮТ бы тоже не отказалась. Владимир Литвин уже принял решение провести что-то вроде мастер-класса по участию в президентской гонке для коллег-политиков. Виктор Янукович готовится взять реванш за поражение в 2004 году исключительно на классе, прилагая минимум усилий, а Арсений Яценюк, наоборот, старательно курсирует по стране. Плюс внушительная группа кандидатов в Президенты, наделенная в лучшем случае статусом парламентариев, выжидает подходящего момента для рывка к президентскому Олимпу.

Впрочем, на этот раз ситуация кардинально отличается от расстановки сил накануне прошлой президентской кампании. Проходит достаточно энергичное обсуждение и перспектив отставки правительства (пусть не путем вотума недоверия премьеру, а через выдергивание отдельных министров), на полном серьезе обсуждается и вероятность проведения досрочных парламентских выборов. Несовершенство системы власти еще раз подчеркнула рейдерская попытка БЮТ и Партии регионов переписать Основной Закон под собственные интересы. По всей видимости, этот «души прекрасный порыв» не был последним покушением на переписывание Конституции. Честно говоря, нашим политикам в свете экономической ситуации стоило бы вести себя поскромнее, ведь они так могут и разрушить легенду о бесконечном смирении украинского народа.

Помнится, после событий на Майдане Верховная Рада отменила постановление об утверждении программы правительства Януковича, создав предпосылки для его увольнения. На этот раз в ходе президентской кампании могут сложиться ситуация для увольнения премьера простым большинством депутатских голосов. Юлия Владимировна столь энергично выбивает стулья из-под неугодных министров, что ей впору позавидовать. Но раз на этот раз проецировать на избирателей битву Добра со Злом, воплощенных в двух претендентах на президентское кресло, будет затруднительно – президентская гонка будет, как минимум, в формате танго втроем.

Бой после победы. Победителю президентских выборов, скорее всего, придется жить по Пастернаку – «И пораженье от победы ты сам не должен отличать». Рассчитывать в сложившейся ситуации на триумф отдельно взятого политика в масштабах страны не приходится – любая победа будет тяжелой и грязной, а радость от нее быстро сменится осознанием необходимости продолжать борьбу. Либо противодействовать переписыванию Конституции парламентариями, либо инициировать досрочные парламентские выборы, либо в очередной раз ликвидировать раскол между разными областями страны. Это, скорее всего, означает, что новому Президенту придется пожертвовать рейтингом, чтобы добиться хотя бы относительной политической стабилизации. Но объективные трудности, с которыми столкнется новый глава государства, отнюдь не уменьшат количество участников президентской гонки.

Евгений Магда