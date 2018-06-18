Люди президента

Изменение состава Центральной избирательной комиссии и принятие четких и понятных, единых «правил игры» на выборах – Избирательного кодекса – были одним из первых вопросов, которые обещали решить депутаты Верховной Рады нынешнего созыва сразу после своего избрания в парламент в 2014 году. К тому моменту срок полномочий истек у большинства членов Центризбиркома. Но прошел месяц, второй, третий, а дело не сдвигалось с мертвой точки…

Виновником такого положения вещей (и с этим трудно не согласиться) депутаты назвали президента. Мол, все предложения потенциальных кандидатов в члены Центризбиркома от парламентских фракций и депутатских групп глава государства получил, но выбрать из них самых достойных и внести на рассмотрение Рады никак не решается.

Цель – тянуть до последнего

Список потенциальных членов ЦИК все-таки был подан Петром Порошенко в парламент только летом 2016 года, но… стало ясно, что Верховная Рада этот перечень не поддержит. Причем, даже единственный соратник «Блока Петра Порошенко» по коалиции - «Народный фронт» - намекнул, что голосовать за предложение президента не собирается.

Несговорчивость парламентариев объяснялась несколькими причинами. Так, некоторые фракции ожидаемо «обиделись» на Порошенко за то, что не включил в список кандидатов в члены Центризбиркома «знакомые фамилии». На что их коллеги из пропрезидентского «Блока Петра Порошенко» парировали: во-первых, ранее было договорено, что обновленный ЦИК – это обновленный ЦИК, и в нем не будет места для старых лиц, во-вторых, глава государства может консультироваться с парламентскими фракциями относительно кандидатур на должности в ЦИК, но вовсе не обязан стопроцентно соглашаться с их мнением (это действительно так).

С другой стороны, в списке президента оказались некоторые, предложенные фракциями кандидаты, которые, на момент регистрации списка в Раде, уже прошли конкурсы на другие должности в госаппарате. Поэтому просьбы некоторых фракций о пересмотре списка действительно были не лишены смысла.

Но, главным образом, перезагрузку ЦИК стопорило понимание, что достаточного количества голосов в сессионном зале может не набраться. Из-за этого не сильно горели желанием выносить список кандидатов на обсуждение и голосование даже депутаты из «БПП». К тому же, положа руку на сердце, старый состав ЦИК тоже вполне мог пригодится президенту, появись вдруг необходимость объявить досрочные выборы Верховной Рады.

В пользу этого мнения сыграл и тот факт, что в конце 2016 года против главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского было начато расследование по факту совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взяток в крупных и особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение).

Как заявил тогда глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий, в ходе досудебного расследования было установлено, что Охендовский «получал средства из «черной бухгалтерии» в офисе Партии регионов на общую сумму 16,7 тысячи долларов». И следствие полагает, что эти деньги были вознаграждением за выполнение Охендовским неофициальных поручений Януковича и Ко в представлении за рубежом информации о ходе избирательного процесса в Украине в положительном ключе.

Впрочем, в марте 2017 года Охендовского объявили пострадавшим в уголовном производстве о действиях детективов НАБУ к нему. Но впоследствии Генеральная прокуратура закрыла это дело. Летом 2017 года САП приостановила расследование против главы ЦИК. А в январе 2018-го заместитель руководителя САП Владимир Кривенко отметил, что оно будет восстановлено после получения Украиной ответов на международные поручения по этому делу из пяти стран Евросоюза и США.

14 «негритят»

Возвращаясь в лето 2016-го, когда список потенциальных членов Центризбиркома от президента не был позитивно воспринят Верховной Радой, Банковая пошла на уступки – в представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что фракции проведут консультации и представят Порошенко новые кандидатуры. «Консультации» затянулись на год: с лета 2017-го в разных интерпретациях журналистам приходилось слышать, что фракции определились, что в АП уже направлен новый список рекомендаций от Рады, и что президент вот-вот внесет кандидатуры в парламент… Прошло еще полгода и, наконец, на этой неделе список потенциальных членов ЦИК стал достоянием общественности. «Предложенные от разных партий и групп, президентом внесены 14 кандидатур. Дополнительно согласовывается вопрос по кандидатуре от «Оппозиционного блока»», - заявила Ирина Луценко.

«Хочу подчеркнуть, что никакого блокирования для какой-либо партии и группы со стороны АП не происходит», - добавила она.

Впрочем, в этом тут же усомнились эксперты. Так, вопросы вызвало количество кандидатов – их больше, чем свободных вакансий в Центризбиркоме. Напомним, на сегодня из 15 мест вакантны только 13. Двое членов ЦИК – Олег Диденко и Екатерина Махницкая (в девичестве – Березюк) – были назначены в 2014 году.

«Увидел [на странице в Facebook] у спикера Верховной Рады ожидаемое представление на назначение членов ЦИК. А почему 14, а не 13 при 13 вакансиях? Предрассудки, или что это? Я так понимаю, это очередной маневр президента. Иначе – быстро проголосовали бы», - отметил дипломат, бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный.

Действительно, в списке кандидатов на должности в Центризбиркоме, предложенным Петром Порошенко от 5 февраля 2018 года 14 фамилий, а свободных вакансий в ЦИК – 13.

Объяснить это, в принципе, можно тем, что в последний момент «вскочить на подножку уходящего поезда» на Банковой позволили кандидату от «Батькивщины» - Андрею Евстигнееву (кандидат юридических наук, преподаватель Киевского национального университета им. Т. Шевченко, - УНИАН), который изначально в этом списке не значился. Напомним, после того, как накануне открытия новой сессии Верховной Рады появилась информация, что первые пленарные недели будут посвящены, в том числе, кадровым вопросам, и что президент-де собирается подать в Раду список кандидатур на должности в Центризбирком, в «Батькивщине» пригрозили скандалом, если в этом перечне не будет их кандидата.

Однако и «закрытый» список с Банковой, который ранее появился в СМИ, содержал 14 кандидатов на 13 вакансий (Евстигнеева вписали вместо «выбывшей» Надежды Синицы, кандидатки, предложенной «Оппозиционным блоком»).

Все свои

И отсюда – вторая проблема: такой способ формирования ЦИК можно расценивать как нарушение прав оппозиции.

Во-первых, потому, что, если следовать квотному принципу распределения вакантных должностей, парламентская фракция «Оппозиционный блок» вдвое больше парламентской фракции «Батькивщина». И вполне логично, что, если вторая получает представительство в Центризбиркоме, такое представительство вправе получить и первая.

Во-вторых, потому, что из 14 представителей в списке кандидатов в члены ЦИК 10 – люди президента и его союзников в парламенте.

В частности, кандидаты от БПП: руководитель департамента мониторинга и организационно-инспекторской работы МВД, экс-замминистра МВД под руководством Юрия Луценко, экс-начальник Главного штаба МВД Михаил Вербенский, замглавы секретариата парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия Ольга Желтова, адвокат Олег Конопольский (хотя его карьера больше связана с «Народным фронтом»), юристконсульт, помощница депутата от БПП Ирины Фриз, экс-помощница Петра Порошенко Светлана Кустова, нотариус, профессор Киевского национального университета им. Т. Шевченко Ольга Лотюк, завотделом в департаменте местного самоуправления и децентрализации АП, экс-помощник депутата от БПП Валерия Карпунцова Виталий Плукар.

Кандидаты от «Народного фронта»: первый замминистра юстиции Наталья Бернацкая (до замужества – Севостьянова), народный депутат от «НФ» Ирина Ефремова, доцент кафедры международного права в Киево-Могилянской академии, советник спикера Верховной Рады Андрея Парубия Леонтий Шипилов.

Кроме того, в пул пропрезидентских кандидатов можно отнести и представительницу от депутатской группы «Воля народа» эксперта в сфере международного арбитража, партнера юридической фирмы «Саенко-Харенко» Татьяну Слипачук. Во-первых, потому, что Слипачук была членом комиссии по отбору главы Государственного бюро расследований по квоте президента, а ранее работала вместе с нынешним замглавы АП Алексеем Филатовым. Во-вторых, потому, что «Воля народа» остается на плаву в Верховной Раде благодаря своим влиятельным союзникам из БПП и «Народного фронта». Иначе группа, состав которой постоянно меняется и часто недобирает необходимых по Регламенту 19 «штыков», давно должна была прекратить свое существование.

Кроме того, действующий член Центризбиркома Олег Диденко выдвигался в ЦИК от УДАРа. Поэтому, формально, его тоже можно добавить к «пропрезидентской» команде. Его коллегу Екатерину Махницкую, напротив, можно причислить к условной оппозиции, поскольку на эту должность ее выдвигали от фракции «Свобода» (в 2015 году она вышла замуж за экс-депутата от «Свободы», и.о. генпрокурора Олега Махницкого).

Впрочем, это не решает проблемы представительства оппозиции в ЦИК. Четыре кандидата – вышеупомянутый представитель «Батькивщины» Андрей Евстигнеев, судья Дарницкого райсуда в Киеве, экс-член Центризбиркома Алла Басалаева (квота группы «Видродження»), эксперт Венецианской комиссии, один из основателей Комитета избирателей Украины Евгений Радченко (квота «Самопомощи») и народный депутат от Радикальной партии Татьяна Юзькова – вряд ли в этом смысле «делают погоду».

В Комитете избирателей Украины такое положение вещей считают ненормальным. По словам генерального директора КИУ Алексея Кошеля, если следовать международным рекомендациям, то равный допуск политсил к представительству в Центризбиркоме – норма.

Схожего мнения придерживается и президент Центра исследований политических ценностей Олесь Доний, по словам которого, большинством голосов в ЦИК должна обладать «патриотическая оппозиция». Иначе во время выборов может оказаться, что в Центризбиркоме команда Порошенко не имеет оппонентов. А это может привести «к масштабной фальсификации».

К сожалению, в законодательстве Украины нет четких правил, регламентирующих вопросы подачи того или иного количества кандидатов в состав ЦИК от депутатских фракций и групп из коалиции или оппозиции. Возможно, вопрос можно было бы решить путем негласных договоренностей. К примеру, если президент и его союзники согласятся на меньшее количество мест в составе ЦИК, но возьмут пост главы комиссии. С другой стороны, в вероятность такого развития событий верится с трудом.

Татьяна Урбанская