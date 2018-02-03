Украинский интерес. Опровержения Волкера, варшавская мелодия и традиция для Альфано

Переговоры представителей президентов России и США в Дубае не принесли ощутимого успеха. Более того – на этот раз Владислав Сурков и Курт Волкер публично разошлись в оценках итогов встречи. Если помощник Путина назвал предложения США «вполне приемлемыми» и пообещал «пригласить Курта и его коллег на новую встречу» после их внимательного изучения, то американский дипломат подчеркнул, что Россия не сделала ни одного шага для прекращения конфликта на Донбассе. На призыв Волкера к России вернуть своих представителей в СЦКК ответил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Карасин, по словам которого российские офицеры могут вернуться в СЦКК только вместе с представителями сепаратистов.

Ужесточение риторики представителей России вполне объяснимо: министерство финансов США обнародовало список из 210 представителей тамошней элиты, против которых могут быть введены санкции. Можно критиковать методологию списка, в которого вошли чиновники и миллиардеры, однако его появление позволяет предположить, что в Вашингтоне решили унифицировать отношение ко всем российским власть имущим. Иначе бы в этом списке не было, к примеру, министра иностранных дел Лаврова – обычно международные санкции не распространяются на дипломатов. Ну и подчеркнуто бравая реакция Путина только подтверждает, что США выбрали правильную тактику в отношениях с Кремлем.

Нелогично поступили и польские парламентарии. Решение Сейма об усилении полномочий Института народной памяти было принято накануне Дня памяти жертв Холокоста, и на него обратили внимание не только в Украине, но и в Израиле, и в Штатах. Поэтому стремление осудить «украинских националистов» (показательно, что в случае с коммунистами и нацистами национальная принадлежность не упоминается) и заодно максимально выхолостить возможные упоминания о коллаборционизме поляков с гитлеровцами встретило серьезную обеспокоенность сразу в нескольких столицах. Стремление «Права и справедливости» оседлать националистические настроения в польском обществе в преддверии местных выборов понятно, но в данном случае правящая польская партия переборщила с энтузиазмом, в итоге переложив ответственность на плечи президента Анджея Дуды.

Министр обороны Украины Степан Полторак в Вашингтоне встретился со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом. Полторак отметил своевременность решения о поставках Украине ПТРК Javelin и подчеркнул, что Украина и США остаются стратегическими партнерами.

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано побывал в Украине, где не только провел переговоры с руководством страны в Киеве, но и посетил Донбасс, чтобы своими глазами оценить происходящее там. Эта инициатива украинского МИД – организовывать подобные поездки для высокопоставленных гостей – хорошо помогает в деле консолидации мирового сообщества для отражения российской гибридной агрессии. Жаль, что Альфано может не задержаться на посту главы министерства иностранных дел Италии – в начале марта там пройдут парламентские выборы, после которых вероятна смена состава правительства.

Евгений Магда